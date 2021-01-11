Київський завод "Маяк" проводить випробування некерованих боєприпасів для безпілотників. ФОТО
На київському ПАТ "Завод Маяк" розробили нову продукцію - боєприпаси для безпілотних літальних апаратів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заводу в Фейсбук.
"Розробка навчально-імітаційного НІ-КЗ-4800 (вага 4,8 кг) проходить у фактичному масогабариті бойової версії КЗ-4800 (авіаверсія КЗ-6). Для тренування пілотів ударних БПЛА відтворена Масогабаритна версія КЗ-4800 (авіаверсія КЗ-6) . При цьому закладено в конструкцію бойової світло-звуко-шумовий блок і димогенеруючий блок для фіксації попадання в нічний і денний час відповідно. Так створюється навчально-імітаційний боєприпас. Корпус друкують на 3D-принтері", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що бойову версію КЗ-4800 проєктує як і в КЗ-6, розрахункова бойова міць якого розрахована на знищення будь-якого сучасного танка (кумулятивна атака зверху). Допоміжні елементи друкують на 3D-принтері. Розрахункова точність: один квадратний метр з висоти 300 метрів.
На даний момент тривають заводські випробування НІ-КЗ-4800 спільно з А2724 аеророзвідка і Житомирським військовим інститутом імені Корольова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава ВСУ!
Почему лучше, патамушта контроллер по месту виднее, сам определяет углы крена, скорость ветра, погрешность наводки.
Даже если дрон зависнет над целью.
из непрошедших отбор на военную технику деталей
Это как изобрести запорожец 698
Від батька такий у спадщину дістався ...
Дешево , але працює - їздить !
А у вас є змога змайсрувати серійно послідній БМВ в Україні - і по нормальній ціні ?
Ми всі - Ваші клієнти !
Кожен смітник коментує виробництво військової продукції.
Цензор вже теж перетворюется в помийку.
але новина, безумовно, позитивна.. успіхів