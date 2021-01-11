Київський завод "Маяк" проводить випробування некерованих боєприпасів для безпілотників. ФОТО

На київському ПАТ "Завод Маяк" розробили нову продукцію - боєприпаси для безпілотних літальних апаратів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заводу в Фейсбук.

"Розробка навчально-імітаційного НІ-КЗ-4800 (вага 4,8 кг) проходить у фактичному масогабариті бойової версії КЗ-4800 (авіаверсія КЗ-6). Для тренування пілотів ударних БПЛА відтворена Масогабаритна версія КЗ-4800 (авіаверсія КЗ-6) . При цьому закладено в конструкцію бойової світло-звуко-шумовий блок і димогенеруючий блок для фіксації попадання в нічний і денний час відповідно. Так створюється навчально-імітаційний боєприпас. Корпус друкують на 3D-принтері", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що бойову версію КЗ-4800 проєктує як і в КЗ-6, розрахункова бойова міць якого розрахована на знищення будь-якого сучасного танка (кумулятивна атака зверху). Допоміжні елементи друкують на 3D-принтері. Розрахункова точність: один квадратний метр з висоти 300 метрів.

На даний момент тривають заводські випробування НІ-КЗ-4800 спільно з А2724 аеророзвідка і Житомирським військовим інститутом імені Корольова.