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Київський завод "Маяк" проводить випробування некерованих боєприпасів для безпілотників. ФОТО

На київському ПАТ "Завод Маяк" розробили нову продукцію - боєприпаси для безпілотних літальних апаратів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку заводу в Фейсбук.

Київський завод Маяк проводить випробування некерованих боєприпасів для безпілотників 01

"Розробка навчально-імітаційного НІ-КЗ-4800 (вага 4,8 кг) проходить у фактичному масогабариті бойової версії КЗ-4800 (авіаверсія КЗ-6). Для тренування пілотів ударних БПЛА відтворена Масогабаритна версія КЗ-4800 (авіаверсія КЗ-6) . При цьому закладено в конструкцію бойової світло-звуко-шумовий блок і димогенеруючий блок для фіксації попадання в нічний і денний час відповідно. Так створюється навчально-імітаційний боєприпас. Корпус друкують на 3D-принтері", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що бойову версію КЗ-4800 проєктує як і в КЗ-6, розрахункова бойова міць якого розрахована на знищення будь-якого сучасного танка (кумулятивна атака зверху). Допоміжні елементи друкують на 3D-принтері. Розрахункова точність: один квадратний метр з висоти 300 метрів.

На даний момент тривають заводські випробування НІ-КЗ-4800 спільно з А2724 аеророзвідка і Житомирським військовим інститутом імені Корольова.

Автор: 

безпілотник (4374) боєприпаси (2298) військово-промисловий комплекс (285) випробування (404) оборона (4837) Укроборонпром (1739)


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Топ коментарі
+13
Давайте массово и дешевле шоб вата горела без остановки.
Слава ВСУ!
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11.01.2021 19:34 Відповісти
+6
обязательно об этом писать в СМИ нужно. еще б выложили спецификацию изделия ... должен же существовать какой то режим секретности ,или как.. Было б намного больше пользы если бы помалкивали о своих разработках а рассказывали как успешно уничтожают врага при помощи их. зрада
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11.01.2021 20:10 Відповісти
+5
Пластик або пресують на гидропресах,або виливають на термопластавтоматах.Друкуванні на принтері не потребує виготовлення дорогих пресформ,а технологія на принтері -універсальна!
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11.01.2021 19:42 Відповісти
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11.01.2021 19:27 Відповісти
Камікадзе. Рафаель вам в поміч.
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11.01.2021 19:28 Відповісти
осталось изобрести новые не управляемые БПЛА
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11.01.2021 21:25 Відповісти
А штампувати з пластику не легше ніж друкувати на принтері?
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11.01.2021 19:27 Відповісти
Пластик або пресують на гидропресах,або виливають на термопластавтоматах.Друкуванні на принтері не потребує виготовлення дорогих пресформ,а технологія на принтері -універсальна!
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11.01.2021 19:42 Відповісти
думаю это на период разработки
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11.01.2021 19:45 Відповісти
Штампують при серійному виробництві
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11.01.2021 19:59 Відповісти
Давайте массово и дешевле шоб вата горела без остановки.
Слава ВСУ!
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11.01.2021 19:34 Відповісти
Да уж, давно пора, дайте 2!
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11.01.2021 20:22 Відповісти
главное чтобы сопливый команды "проста перестать стрелять" не давал....а то не поможет
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11.01.2021 20:36 Відповісти
Хммм...а управляемые?? По тому же лазерному лучу? Да хоть по лазерной указке, если норматив ....300 м и попасть в 1 м. Напомню, сам лазерный луч невидим для глаз, красная точка всего лишь паразитное излучение. Те же элероны на том же принтере, плюс встроенный контроллер с сервоприводами. Это планирующая бомба.......сможете...???
Почему лучше, патамушта контроллер по месту виднее, сам определяет углы крена, скорость ветра, погрешность наводки.
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11.01.2021 19:57 Відповісти
А джерело лазерного променя нерухоме, розумнику?
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11.01.2021 20:03 Відповісти
можно стабилизировать, камера дрона стабилизирована к ней скотчем примотать )
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11.01.2021 20:18 Відповісти
Аэродинамика этого устройства, просто не позволит достигнуть такой точности.
Даже если дрон зависнет над целью.
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11.01.2021 20:01 Відповісти
нда.... ужжжж.....
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11.01.2021 20:10 Відповісти
обязательно об этом писать в СМИ нужно. еще б выложили спецификацию изделия ... должен же существовать какой то режим секретности ,или как.. Было б намного больше пользы если бы помалкивали о своих разработках а рассказывали как успешно уничтожают врага при помощи их. зрада
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11.01.2021 20:10 Відповісти
Может этот хвостик выложили, что бы ввести в заблуждение. А на самом деле все намного серьезнее.
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11.01.2021 20:16 Відповісти
Серьезнее, мордва, конечно серьёзнее, гореть будут ваши вжопучленцы, саратовския и мордовския
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11.01.2021 20:24 Відповісти
Работал я на этом заводе в 80-е, но тогда там магнитофоны делали. Так нам говорили.
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11.01.2021 20:20 Відповісти
так везде было, если на заоде делали трактора - значит на заводе кроме военной техники делали еще и трактора
из непрошедших отбор на военную технику деталей
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11.01.2021 20:32 Відповісти
А сейчас делают инвалидные коляски и костыли и все остальное что попросят заказчики
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11.01.2021 21:02 Відповісти
надеюсь автономные бпла испытывают ?радиоуправляемые бестолковы
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11.01.2021 20:31 Відповісти
"не управляемых"... -я плачу... Очередной разводилово для зе-лохов... - отмыть деньги... И это после того, как весь мир видел УПРАВЛЯЕМЫЕ в Азербоджане...
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11.01.2021 20:53 Відповісти
Вы что там рехнулись. Беспилотник слишком дорогая штука и у нее не та грузоподьемность чтобы засыпать врага неуправляемыми бимбами. Если уже беспилотник прорвался во вражеский тыл то он как минимум должен поразить хоть одну мишень чтобы себя окупить а кого то испугать.
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11.01.2021 21:01 Відповісти
Чувак, ты не в курсе, что танк стоит больше ляма долларов?
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11.01.2021 23:11 Відповісти
Танк твердий, а безпілотник з ПМ підбити можна.
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12.01.2021 11:27 Відповісти
Завод Маяк.г,Киев .проспект Степана Бандеры 8 ,цех № 5 ,ОТК В.Малахин.
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11.01.2021 21:18 Відповісти
21 век на дворе, уже все делают управляемые, а они разработали НОВУЮ продукцию.

Это как изобрести запорожец 698
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11.01.2021 21:22 Відповісти
968
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11.01.2021 21:35 Відповісти
ЗАЗ 965 - Класика !

Від батька такий у спадщину дістався ...
Дешево , але працює - їздить !
А у вас є змога змайсрувати серійно послідній БМВ в Україні - і по нормальній ціні ?
Ми всі - Ваші клієнти !
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11.01.2021 22:19 Відповісти
Чого ж воно таке примітивне на вигляд, начебто дістали зі зберігання... Совдеп був, є, і буде, він в головах, а не в відсутності фарби. Ось до речи приклад розробки експериментального ********** для рельсотрона, просто зовнішній вигляд як він має бути:

Київський завод "Маяк" проводить випробування некерованих боєприпасів для безпілотників - Цензор.НЕТ 3716
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11.01.2021 21:32 Відповісти
современный мир переходит на все что летит в цель, должно быть управляемым , в Украине разработка времен отечественной войны...
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11.01.2021 21:39 Відповісти
ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСТВО якесь, а не зброя ! Якщо скинути 200 шт., можливо (!) якась і влучить... Лишній раз підтверджує зе- дебільність влади !
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11.01.2021 22:24 Відповісти
На 3D принтере это чтобы дороже было?
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11.01.2021 22:55 Відповісти
А що, секретності вже не існує?

Кожен смітник коментує виробництво військової продукції.
Цензор вже теж перетворюется в помийку.
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11.01.2021 23:30 Відповісти
сумнівно, що некерований ********* в реальних умовах забезпечить 1м2 з 300метрів..
але новина, безумовно, позитивна.. успіхів
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12.01.2021 11:59 Відповісти
Бомба!
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12.01.2021 12:46 Відповісти
 
 