Киевский завод "Маяк" проводит испытания неуправляемых боеприпасов для беспилотников. ФОТО

На киевском ПАО "Завод Маяк" разработали новую продукцию - боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу завода в Фейсбук.

"Разработка учебно-имитационного НИ-КЗ-4800 (вес 4,8 кг) проходит в фактическом масогабарите боевой версии КЗ-4800 (авиаверсия КЗ-6). Для тренировки пилотов ударных БПЛА воспроизведена массогабаритная версия КЗ-4800 (авиаверсия КЗ-6). При этом заложен в конструкцию боевой свето-звуко- шумовой блок и дымогенерирующий блок для фиксации попадания в ночное и дневное время соответственно. Так создается учебно-имитационный боеприпас. Корпус печатают на 3D-принтере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевую версию КЗ-4800 проектирует как и в КЗ-6, расчетная боевая мощь которого расчитана на уничтожение любого современного танка (кумулятивная атака сверху). Вспомогательные элементы печатают на 3D-принтере. Расчетная точность: один квадратный метр с высоты 300 метров.

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На данный момент продолжаются заводские испытания НИ-КЗ-4800 совместно с А2724 Аэроразведка и Житомирским военным институтом имени Королева.