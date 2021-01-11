Киевский завод "Маяк" проводит испытания неуправляемых боеприпасов для беспилотников. ФОТО
На киевском ПАО "Завод Маяк" разработали новую продукцию - боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу завода в Фейсбук.
"Разработка учебно-имитационного НИ-КЗ-4800 (вес 4,8 кг) проходит в фактическом масогабарите боевой версии КЗ-4800 (авиаверсия КЗ-6). Для тренировки пилотов ударных БПЛА воспроизведена массогабаритная версия КЗ-4800 (авиаверсия КЗ-6). При этом заложен в конструкцию боевой свето-звуко- шумовой блок и дымогенерирующий блок для фиксации попадания в ночное и дневное время соответственно. Так создается учебно-имитационный боеприпас. Корпус печатают на 3D-принтере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что боевую версию КЗ-4800 проектирует как и в КЗ-6, расчетная боевая мощь которого расчитана на уничтожение любого современного танка (кумулятивная атака сверху). Вспомогательные элементы печатают на 3D-принтере. Расчетная точность: один квадратный метр с высоты 300 метров.
На данный момент продолжаются заводские испытания НИ-КЗ-4800 совместно с А2724 Аэроразведка и Житомирским военным институтом имени Королева.
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Слава ВСУ!
Почему лучше, патамушта контроллер по месту виднее, сам определяет углы крена, скорость ветра, погрешность наводки.
Даже если дрон зависнет над целью.
из непрошедших отбор на военную технику деталей
Это как изобрести запорожец 698
Від батька такий у спадщину дістався ...
Дешево , але працює - їздить !
А у вас є змога змайсрувати серійно послідній БМВ в Україні - і по нормальній ціні ?
Ми всі - Ваші клієнти !
Кожен смітник коментує виробництво військової продукції.
Цензор вже теж перетворюется в помийку.
але новина, безумовно, позитивна.. успіхів