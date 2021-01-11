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Киевский завод "Маяк" проводит испытания неуправляемых боеприпасов для беспилотников. ФОТО

На киевском ПАО "Завод Маяк" разработали новую продукцию - боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу завода в Фейсбук.

Киевский завод Маяк проводит испытания неуправляемых боеприпасов для беспилотников 01

"Разработка учебно-имитационного НИ-КЗ-4800 (вес 4,8 кг) проходит в фактическом масогабарите боевой версии КЗ-4800 (авиаверсия КЗ-6). Для тренировки пилотов ударных БПЛА воспроизведена массогабаритная версия КЗ-4800 (авиаверсия КЗ-6). При этом заложен в конструкцию боевой свето-звуко- шумовой блок и дымогенерирующий блок для фиксации попадания в ночное и дневное время соответственно. Так создается учебно-имитационный боеприпас. Корпус печатают на 3D-принтере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевую версию КЗ-4800 проектирует как и в КЗ-6, расчетная боевая мощь которого расчитана на уничтожение любого современного танка (кумулятивная атака сверху). Вспомогательные элементы печатают на 3D-принтере. Расчетная точность: один квадратный метр с высоты 300 метров.

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На данный момент продолжаются заводские испытания НИ-КЗ-4800 совместно с А2724 Аэроразведка и Житомирским военным институтом имени Королева.

Автор: 

беспилотник (3796) боеприпасы (2363) военно-промышленный комплекс (250) испытания (380) оборона (5241) Укроборонпром (1239)


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Топ комментарии
+13
Давайте массово и дешевле шоб вата горела без остановки.
Слава ВСУ!
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11.01.2021 19:34 Ответить
+6
обязательно об этом писать в СМИ нужно. еще б выложили спецификацию изделия ... должен же существовать какой то режим секретности ,или как.. Было б намного больше пользы если бы помалкивали о своих разработках а рассказывали как успешно уничтожают врага при помощи их. зрада
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11.01.2021 20:10 Ответить
+5
Пластик або пресують на гидропресах,або виливають на термопластавтоматах.Друкуванні на принтері не потребує виготовлення дорогих пресформ,а технологія на принтері -універсальна!
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11.01.2021 19:42 Ответить
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Потрібні керовані.
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11.01.2021 19:27 Ответить
Камікадзе. Рафаель вам в поміч.
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11.01.2021 19:28 Ответить
осталось изобрести новые не управляемые БПЛА
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11.01.2021 21:25 Ответить
А штампувати з пластику не легше ніж друкувати на принтері?
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11.01.2021 19:27 Ответить
Пластик або пресують на гидропресах,або виливають на термопластавтоматах.Друкуванні на принтері не потребує виготовлення дорогих пресформ,а технологія на принтері -універсальна!
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11.01.2021 19:42 Ответить
думаю это на период разработки
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11.01.2021 19:45 Ответить
Штампують при серійному виробництві
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11.01.2021 19:59 Ответить
Давайте массово и дешевле шоб вата горела без остановки.
Слава ВСУ!
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11.01.2021 19:34 Ответить
Да уж, давно пора, дайте 2!
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11.01.2021 20:22 Ответить
главное чтобы сопливый команды "проста перестать стрелять" не давал....а то не поможет
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11.01.2021 20:36 Ответить
Хммм...а управляемые?? По тому же лазерному лучу? Да хоть по лазерной указке, если норматив ....300 м и попасть в 1 м. Напомню, сам лазерный луч невидим для глаз, красная точка всего лишь паразитное излучение. Те же элероны на том же принтере, плюс встроенный контроллер с сервоприводами. Это планирующая бомба.......сможете...???
Почему лучше, патамушта контроллер по месту виднее, сам определяет углы крена, скорость ветра, погрешность наводки.
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11.01.2021 19:57 Ответить
А джерело лазерного променя нерухоме, розумнику?
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11.01.2021 20:03 Ответить
можно стабилизировать, камера дрона стабилизирована к ней скотчем примотать )
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11.01.2021 20:18 Ответить
Аэродинамика этого устройства, просто не позволит достигнуть такой точности.
Даже если дрон зависнет над целью.
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11.01.2021 20:01 Ответить
нда.... ужжжж.....
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11.01.2021 20:10 Ответить
обязательно об этом писать в СМИ нужно. еще б выложили спецификацию изделия ... должен же существовать какой то режим секретности ,или как.. Было б намного больше пользы если бы помалкивали о своих разработках а рассказывали как успешно уничтожают врага при помощи их. зрада
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11.01.2021 20:10 Ответить
Может этот хвостик выложили, что бы ввести в заблуждение. А на самом деле все намного серьезнее.
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11.01.2021 20:16 Ответить
Серьезнее, мордва, конечно серьёзнее, гореть будут ваши вжопучленцы, саратовския и мордовския
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11.01.2021 20:24 Ответить
Работал я на этом заводе в 80-е, но тогда там магнитофоны делали. Так нам говорили.
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11.01.2021 20:20 Ответить
так везде было, если на заоде делали трактора - значит на заводе кроме военной техники делали еще и трактора
из непрошедших отбор на военную технику деталей
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11.01.2021 20:32 Ответить
А сейчас делают инвалидные коляски и костыли и все остальное что попросят заказчики
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11.01.2021 21:02 Ответить
надеюсь автономные бпла испытывают ?радиоуправляемые бестолковы
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11.01.2021 20:31 Ответить
"не управляемых"... -я плачу... Очередной разводилово для зе-лохов... - отмыть деньги... И это после того, как весь мир видел УПРАВЛЯЕМЫЕ в Азербоджане...
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11.01.2021 20:53 Ответить
Вы что там рехнулись. Беспилотник слишком дорогая штука и у нее не та грузоподьемность чтобы засыпать врага неуправляемыми бимбами. Если уже беспилотник прорвался во вражеский тыл то он как минимум должен поразить хоть одну мишень чтобы себя окупить а кого то испугать.
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11.01.2021 21:01 Ответить
Чувак, ты не в курсе, что танк стоит больше ляма долларов?
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11.01.2021 23:11 Ответить
Танк твердий, а безпілотник з ПМ підбити можна.
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12.01.2021 11:27 Ответить
Завод Маяк.г,Киев .проспект Степана Бандеры 8 ,цех № 5 ,ОТК В.Малахин.
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11.01.2021 21:18 Ответить
21 век на дворе, уже все делают управляемые, а они разработали НОВУЮ продукцию.

Это как изобрести запорожец 698
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11.01.2021 21:22 Ответить
968
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11.01.2021 21:35 Ответить
ЗАЗ 965 - Класика !

Від батька такий у спадщину дістався ...
Дешево , але працює - їздить !
А у вас є змога змайсрувати серійно послідній БМВ в Україні - і по нормальній ціні ?
Ми всі - Ваші клієнти !
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11.01.2021 22:19 Ответить
Чого ж воно таке примітивне на вигляд, начебто дістали зі зберігання... Совдеп був, є, і буде, він в головах, а не в відсутності фарби. Ось до речи приклад розробки експериментального ********** для рельсотрона, просто зовнішній вигляд як він має бути:

Київський завод "Маяк" проводить випробування некерованих боєприпасів для безпілотників - Цензор.НЕТ 3716
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11.01.2021 21:32 Ответить
современный мир переходит на все что летит в цель, должно быть управляемым , в Украине разработка времен отечественной войны...
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11.01.2021 21:39 Ответить
ШАПКОЗАКИДАТЕЛЬСТВО якесь, а не зброя ! Якщо скинути 200 шт., можливо (!) якась і влучить... Лишній раз підтверджує зе- дебільність влади !
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11.01.2021 22:24 Ответить
На 3D принтере это чтобы дороже было?
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11.01.2021 22:55 Ответить
А що, секретності вже не існує?

Кожен смітник коментує виробництво військової продукції.
Цензор вже теж перетворюется в помийку.
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11.01.2021 23:30 Ответить
сумнівно, що некерований ********* в реальних умовах забезпечить 1м2 з 300метрів..
але новина, безумовно, позитивна.. успіхів
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12.01.2021 11:59 Ответить
Бомба!
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12.01.2021 12:46 Ответить
 
 