В Украине разработали мультикалиберную винтовку "Володар Обрію", - Укроборонпром. ВИДЕО

Завод "Маяк" совместно с британскими и американскими компаниями разработал мультикалиберную снайперскую винтовку "Володар Обрію".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Володар Обрію" (Horizon's Lord) - это специально спроектированный, созданный и испытанный комплекс, состоящий из винтовки и специально разработанного высокоточного дальнобойного патрона 12,7х114"HL". В основу комплекса легла идея использовать пулю .510" калибра (12,95 мм) в гильзе от патрона 14,5х114", - рассказал главный конструктор "Маяка" Александр Гордеев.

В Укроборонпроме патрон калибра 12,7х114"НL" назвали "самым мощным снайперско-антиматериальным патроном современности".

Винтовка "Володар Обрію" доступна в калибрах: .416Barrett; .470Steyr; 12,7x99NATO; 12,7x108; 12,7x114"HL"; 14,5x114 та 23х115мм. "Последний калибр - это малокалиберный снаряд, применение которого превращает винтовку в малокалиберную пушку. Все, что нужно для перехода на другой калибр, это заменить ствол и боевую личинку. Для калибров 14,5х114 и 23х115 в подпружиненный приклад установить гидрокомпесатор отдачи, который не нужен при использовании менее мощных калибров", - отмечается в сообщении.