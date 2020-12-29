РУС
В Украине разработали мультикалиберную винтовку "Володар Обрію", - Укроборонпром. ВИДЕО

Завод "Маяк" совместно с британскими и американскими компаниями разработал мультикалиберную снайперскую винтовку "Володар Обрію".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Володар Обрію" (Horizon's Lord) - это специально спроектированный, созданный и испытанный комплекс, состоящий из винтовки и специально разработанного высокоточного дальнобойного патрона 12,7х114"HL". В основу комплекса легла идея использовать пулю .510" калибра (12,95 мм) в гильзе от патрона 14,5х114", - рассказал главный конструктор "Маяка" Александр Гордеев.

В Укроборонпроме патрон калибра 12,7х114"НL" назвали "самым мощным снайперско-антиматериальным патроном современности".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ получили новый радар: надежный, неприхотливый, может работать в горах. ФОТО

Винтовка "Володар Обрію" доступна в калибрах: .416Barrett; .470Steyr; 12,7x99NATO; 12,7x108; 12,7x114"HL"; 14,5x114 та 23х115мм. "Последний калибр - это малокалиберный снаряд, применение которого превращает винтовку в малокалиберную пушку. Все, что нужно для перехода на другой калибр, это заменить ствол и боевую личинку. Для калибров 14,5х114 и 23х115 в подпружиненный приклад установить гидрокомпесатор отдачи, который не нужен при использовании менее мощных калибров", - отмечается в сообщении.

Автор: 

+41
Таких нужно сотни!
29.12.2020 17:22 Ответить
+41
Ихтамнетов утилизировать, если не понятно!!!
29.12.2020 17:44 Ответить
+27
А ті тварі що лізли на нашу землю про це чули?
29.12.2020 17:50 Ответить
Слушай, ты не с дурки пишешь ?
Я говорю о том,что это ржо - не ноухау, а старое ружо 40х ! А патрон под него "такой же но у хау", как эта выдумка - первые упоминания в инете у патроне - 22 часа назад !!! Те есть история родилась уже под историю с ноу хау этого пистоля !

Две липы в одном флаконе !!!
ГДЕ патронный завод, лапоть !
30.12.2020 00:22 Ответить
Так я ж і кажу, що ти зовсім забрехався. Нарешті і до тебе це дійщло.
30.12.2020 08:16 Ответить
Ты, я смотрю, совсем спятил... Это не я выдаю старое за новое... И несуществующих "новый" патрон - который ни один завод у нас не выпускает - так как заводов нет !!!
30.12.2020 10:21 Ответить
Ви зовсім забрехалися. То пишете "старая доброе ружжо 40х " то "несуществующих "новый" патрон"... У Вас там в голові повний безлад...
показать весь комментарий
Что ружо - старое , что патрон под него !
показать весь комментарий
Судячи з того, як пригоріли пердаки у замаскованих кацапів ті їх прихвостнів, то ця гвинтівка дуже непогана!
показать весь комментарий
Может и "непогана! ", но не наше ноу хау ! А старая доброе ружжо 40х !
показать весь комментарий
Які ТТХ цієї гвинтівки збігаються х ТТХ "старого доброго ружжа 40х"?
показать весь комментарий
совдеповшина - украсть чужое и выдать за своё...
показать весь комментарий
Так хто там вкрав чуже британці чи американці?
показать весь комментарий
А какая разница - факт, что НЕТ там никакой новой разработки !!!
показать весь комментарий
Це не факт, а кацапська маячня. Причому, абсолютно голослівна.
показать весь комментарий
Мне плевать, на твою рекламу говна !
показать весь комментарий
Це робота в тебе така - гівном плюватися.
показать весь комментарий
Так это ты его рекламмируешь, а не я...
показать весь комментарий
Я не рекламую. Я просто показую, що Ваші пости проти цієї гвинтівки - це просто необгрунтоване плювання гівном.
показать весь комментарий
https://fb.watch/2H6X-fUK-H/ Нові унікальні снайперські гвинтівки від заводу "Маяк" / Сюжет 2+2
показать весь комментарий
анекдот, чисто как дети. у фільмі "они сражались за родину" з такої гвинтівки головний герой збив літак. Ну хлопцям потрібно заробити. ці фокуси з кулею 12.7 з гільзою 14.5 ще у 50 роках демонстрували. Хлопці. а порох там (для повного дежавю) з патрона Флобера чи з Баррета, чи з сорокапятки. цікаво знати. Одним словом - Кулібіни. В Америці покажіть цей "прибор для стрільби". ви вже зробили міномет 160, де замість кованого ствола поставили катану трубу. Ваш прибор не вибухне. в 60 роках югослави також зробили 20 гвинтівку на базі авіаснаряда. Переконались-гівно. а тут через 40 років хочуть впаяти неліквід. Стволи навчіться робити.
показать весь комментарий
В Україні розробили мультикаліберну гвинтівку "Володар Обрію", - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 2353
показать весь комментарий
для розумово обдарованих
В Україні розробили мультикаліберну гвинтівку "Володар Обрію", - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 3995
показать весь комментарий
Для больших интеллектуалов, я повторюсь: ни в одной высокоточной винтовке, которые производятся в мире, сошки не устанавливают на ствол.
Установленные на ствол сошки, влияют на повторяемость колебаний ствола, а их крепление, попросту нарушает его геометрию.
Ствол высокоточного оружия, свободно вывешен и крепится исключительно к ствольной коробке.
показать весь комментарий
В Україні розробили мультикаліберну гвинтівку "Володар Обрію", - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 6250Falcon OP 99 (Чехия)
показать весь комментарий
Супер пример.
Такой же отстой как бревно от "Маяк".
Кучность, более 1 угловой минуты на 100 метров!
Это более 3 сантиметров разброса на 100 метров!
У меня бюджетный Mossberg MVP с предустановленной оптикой, из коробки показал 24 миллиметра на 100 метров!
показать весь комментарий
Вот слова не мальчика, но мужа опытного рыболова.
показать весь комментарий
Продолжай верить в "не имеющие аналогов" системы вооружений.
Я уже видел ущербную СГМ-12,7 от "Маяк", "снайперскую винтовку "Гопак" из той же помойки и автомат "Малюк" от "Интерпроинвест".
Все на поверку оказалось хламом.
показать весь комментарий
наверное сам лично проверял, тов. експерд?
показать весь комментарий
Вы наверное не в курсе, откуда у "Маяка" появилась УЩЕРБНАЯ СГМ-12,7?))))

История очень увлекательная.
показать весь комментарий
В Україні розробили мультикаліберну гвинтівку "Володар Обрію", - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 7662В-94 (Россия)
показать весь комментарий
История про СГМ-12,7 отдельная.
Широкому кругу не известная.
показать весь комментарий
Когда появится в Ибисе?
показать весь комментарий
расіянських пропагандистів всіх як одного корчить і рве, і всі повилазили, напевно оперативно методичку розшарили з наросії
показать весь комментарий
Ну-ка переведите одну угловую минуту рассеивания в сантиметры на дистанции 2000 м!
показать весь комментарий
2,09м?
показать весь комментарий
ти просто число пииии знаєш 3,1415926
показать весь комментарий
тогда 0,6м
А рассеивание от точки прицеливания или диаметр? Если диаметр, то вероятность поражения (если стрелок правильно учтет все поправки, патрон не валовой) будет где-то 0,8, а если от точки прицеливания, то 0,3 и меньше.

========
Осталось, что бы наши электроники сделали интеллектуальный, всепогодный, круглосуточный прицел с электроспуском.
показать весь комментарий
а шо там его знать, бо 3кто 1и 4шутя 1и 5скоро 9пожелаетъ 2пи 6узнать 5число 3ужъ 5знает... ПХИ...
показать весь комментарий
чтобьі нам не ошибиться, надо правильно прочесть, три, четьірнадцать, пятнадцать, девяносто два и шесть
показать весь комментарий
а где 535? - вопросик к Вам,ась? одним словом, кто бы шо ни говорил, но лучше скороговорки нет - по-моему Ломоносов придумал.
показать весь комментарий
Специально перечитал росиянскую википедию, час потратил жизни,много там пословиц для запоминания числа "пиии" нет там и слова про придворного поета и блогера
показать весь комментарий
хорошо, шо вам мешает произвести деление длины окружности на DIA, шобы убедиться в точности рифмы(не забывать правописание с твердым знаком , бо рифма придумана два века назад)? ЗЫ... рифма запоминается с первого раза и на всю жизнь.
показать весь комментарий
Якщо гугл калькулятор правильно рахує тангенс 1/60, то це 58 см.
Тепер Вам завдання - на якій максимальній відстані від обличчя людини може пролетіти снаряд 23мм щоб ударна хвиля від нього зняла шкіру?
показать весь комментарий
Некоторые ИкспЕрды, упирают про бесполезность стрельбы на дальность более 1500 м.
Не будем сомневаться в их знаниях и опыте).
Однако, снайпер 80 бригады, весьма успешно, вёл стрельбу не по двуногим обезьянам, а принципиально ПО ТЕХНИКЕ.
Я был свидетелем, когда с дистанции 1800 (+/- 20 м), тот снайпер "расколол" двигатель "Уралу".
Этого, оказалось достаточным, чтобы миномётная батарея противника, перестала стрелять.
А паренёк стрелял, не только по "Уралам"))))
показать весь комментарий
Тому і зробили мультикаліберну, бо валити звичайного орка з 12,7 снайперського патрона - забагато честі. А от якщо там якесь начальство на броньовику завітає - то таким можна валити навіть у броньовику.
показать весь комментарий
Так об этом и разговор идёт))))
показать весь комментарий
Чтобы далеко не не ходить - окружность делится на 360 градусов. Каждый градус делится на 60 минут. Множим! На дистанции в 100 м ОДНА угловая минута в сантиметрах составляет почти 3 см. Точнее 2,9 см. Учитывая примерное отображение траектории полета пули и линии прицеливания и без учета угла бросания, влияния ветровой нагрузки, силы тяжести, деривации и т. п. в виде плоскости перпендикулярной плоскости цели и как некий треугольник, вспоминаем геометрию средней школы в части определения длины одного катета из длины другого катета и размера угла (хоть синусы, хоть косинусы...). Рассеивание и есть диаметр площади, в которую попадают пули. Отклонение от СТП - несколько иное.
показать весь комментарий
Добра вакцинація від "руськава міра"!
показать весь комментарий
Ждем пока "клятий барига" снова за свои деньги не купит сотню таких в войска. Оборонпром будет сопли возить еще 10 лет, скажет что патронов нет для испытаний или сталь стволов не той марки, а потом карманные патриоты разгонят зраду шо оптику закупили не харьковскую а польскую, и снова все стопорнется. Аваков возможно закажет своим ментам чтоб было чем стрелять по следующему Майдану.
показать весь комментарий
"Володар Обрію" - то есть стреляет куда то за горизонт, а там куда попадет.
Пока не проведут независимые испытания - это полное говно и отмыв денег.
Красивое название и не больше - не будьте наивными лошарами - хватит одного нелоха.
показать весь комментарий
Ты дрыщ ,а твои оппоненты серьезные люди
показать весь комментарий
"серьезные люди" це, Пашинський?
показать весь комментарий
ага, міномети Маяк вже не виробляє? Пам'ятаю ще, як армії намагалися впарити старі моськи після ребедінга.
показать весь комментарий
Лучшее средство от снайперов - это система определения огня (США подарили в 2014) в связке с артиллерийской батарей. Выстрел и через минуту проутюжить предполагаемое место из 5-6 стволов.
показать весь комментарий
З того що видно на фото можна зауважити що, ствол не вивішений, а сошки сидять прямо на стволі. Як це вплине на кучність можна тільки здогадуватися.
Попробуйте знайти що небуть стосовно 12,7х114"HL" на серьйозних сайтах. Судячи зі статті це, так званий вайлдкет- патрон створений на основі якогось іншого патрона шляхом зміни калібра в домашніх умовах або малими серіями на виробництві для зброї з нестандартним патронником. В історії є, як вдалі випадки вайлдкетів так, і не дуже. Прикладом вдалого рішення став перекалібрований радянський 7,62Х39 на 6,5х39 Creedmoor, який навідь використовувався спецназом ряду країн. Він хоча і випускається Hornady але не зареєстрований в SAAMI чи CIP.
Головна проблема це, необхідність проводити тривалі випробування і особливо на те , як гази будуть впливати на канал ствола. Початком ХХ сторіччя експерементатори багато бавилися з вайлдкетами. Деякі доводили кулю калібру 4,5мм/0.17 до швидкості в 5 з половиною махів (5,5 швидкостей звуку= 1760м/с).
В Україні розробили мультикаліберну гвинтівку "Володар Обрію", - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 3146

Як ви думаєте скільки пострілів витримає ствол і чи не зірве кулю з нарізів?
показать весь комментарий
Під більш потужні патрони роблять нарізи меншої крутизни. А ствол снайперки (ще й вельми спеціалізованої) - не кулеметний. Тут і ресурс в 2-3 тисячі пострілів може бути достатнім.
показать весь комментарий
А ви взагалі то, антиматеріалку від снайперки відрізняєте? Питання не в крутості нарізів, а в доцільності возитися з вайлдкетами. Будь-яка зброя має мати хоч якийсь сенс, крім вразити на повал замовника. В кінці-кінців, ПТУР набагато ефективніше антиматеріалки.
показать весь комментарий
Порівняйте вартість ракети ПТУР та снайперського патрона, нехай і вайлдкет. Ракета для Стугни десь 150 тис гривень.
показать весь комментарий
Так і вражаючий ефект у Стугни набагато більший. Якщо ви думаєте що, вартість справжнього високоточного патрону нікчемно мала то, я вас маю розчарувати. Особисто я маю сумнів що, запропоновані стволи і патрони будуть відповідати рекламі.
показать весь комментарий
Про "Якщо ви думаєте що, вартість справжнього високоточного патрону нікчемно мала то" це Ви придумали, щоб Вам легше спорити було? Розумна людина і так побачила б що це далеко не так з цієї фрази "Порівняйте вартість ракети ПТУР та снайперського патрона, нехай і вайлдкет."
показать весь комментарий
Дарю інженерам заводу Маяк наколку на книжку з картинками від Bill Holmes, яку можна купити на https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FHOME-WORKSHOP-CALIBER-SNIPER-RIFLE%2Fdp%2FB000X4PXGO&psig=AOvVaw1k7hUkhFf43dPjaCQR-LEh&ust=1609367648382000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCNjuzfOf9O0CFQAAAAAdAAAAABAD Amazon за 200 баксів. Дядько знав тему, кажуть що, з часів Другої світової він розробляв для спецслужб проекти створення зброї в умовах технологічної відсталості. https://youtu.be/O1_y15smCFw?list=PLUsDvOJq6V7yzOn7kZHVzzp3HzYfIlirb Більше 50 років він займався ремонтом та виготовленням зброї .
В Україні розробили мультикаліберну гвинтівку "Володар Обрію", - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 9991
показать весь комментарий
Думаю що, ще за 200 баксів вони знайдуть старшокласника, який зробить для них переклад з англійської.
показать весь комментарий
Гарна рушниця - розліт вати може бути до 50 м.
показать весь комментарий
дякую спеціалістам за точні коментарі. На ютубі показали як у северному рейху конструктори створили супергвитівку. Показували, хвастались а в кінці тихо сказали, що патрон французький, американського не дістали, а з англійцями навіть не говорили. Років три назад ці ж умільці ( з Маяка) хвастались як з Мосіна зробили снайперську гвинтівку, про результати випробовувань мовчали. Видно там працюють закостенілі раціоналізатори.В них були папердники в історії. так, в 1940 році німці передали СРСР винищувач ме-109,ме-110, ряд бомбардувальників. Ме-110 був оснащений 23 мм гарматою конструктор Таубін теж працював над проектом 23 мм. В нього не виходило, він передер німецьку, через корешів з ВВС пропустив і його висунули на премію вождя Однак обман викрили конкуренти, і таубіна разом з корешами з ВВС розстріляли в позасудовому порядку. От до чого призводить таке раціоналізаторство.
показать весь комментарий
хорошая штука....
она должна поразить один автомобиль всего один раз (достаточно одной таблетки)) Aurus-41231 «Сенат»......
показать весь комментарий
Все, что нужно для перехода на другой калибр, это заменить ствол и боевую личинку. --- всего-лишь видимо, так эта винтовка и была создана.

реально напоминает "анало говнет`ных" соседей.
показать весь комментарий
Гарна зброя, кацапський БМП прошиє наскрізь
показать весь комментарий
Страница 2 из 2
 
 