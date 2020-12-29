В Україні розробили мультикаліберну гвинтівку "Володар Обрію", - Укроборонпром. ВIДЕО
Завод "Маяк" разом із британськими та американськими компаніями розробив мультикаліберну снайперську гвинтівку "Володар Обрію".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
"Володар Обрію" (Horizon's Lord) - це спеціально спроектований, створений та випробуваний комплекс, що складається із гвинтівки та спеціально розробленого високоточного далекобійного набою 12,7х114"HL". В основу комплекса лягла ідея використати кулю .510" калібру (12,95 мм) в гільзі від набою 14,5х114", - розповів головний конструктор "Маяка" Олександр Гордєєв.
В Укроборонпромі патрон калібру 12,7х114 "НL" назвали "найпотужнішим снайперсько-антиматеріальним патроном сучасності".
Гвинтівка "Володар Обрію"доступна в калібрах: .416Barrett; .470Steyr; 12,7x99NATO; 12,7x108; 12,7x114"HL"; 14,5x114 та 23х115мм. "Останній калібр це малокаліберний снаряд, застосування якого перетворює гвинтівку в малокаліберну гармату. Все, що потрібно для переходу на інший калібр, це замінити ствол та бойову личинку. Для калібрів 14,5х114 та 23х115 в підпружинений приклад встановити гідрокомпесатор віддачі, який не потрібний під час використання менш потужних калібрів", - зазначається в повідомленні.
Я говорю о том,что это ржо - не ноухау, а старое ружо 40х ! А патрон под него "такой же но у хау", как эта выдумка - первые упоминания в инете у патроне - 22 часа назад !!! Те есть история родилась уже под историю с ноу хау этого пистоля !
Две липы в одном флаконе !!!
ГДЕ патронный завод, лапоть !
Установленные на ствол сошки, влияют на повторяемость колебаний ствола, а их крепление, попросту нарушает его геометрию.
Ствол высокоточного оружия, свободно вывешен и крепится исключительно к ствольной коробке.
Такой же отстой как бревно от "Маяк".
Кучность, более 1 угловой минуты на 100 метров!
Это более 3 сантиметров разброса на 100 метров!
У меня бюджетный Mossberg MVP с предустановленной оптикой, из коробки показал 24 миллиметра на 100 метров!
Я уже видел ущербную СГМ-12,7 от "Маяк", "снайперскую винтовку "Гопак" из той же помойки и автомат "Малюк" от "Интерпроинвест".
Все на поверку оказалось хламом.
История очень увлекательная.
Широкому кругу не известная.
А рассеивание от точки прицеливания или диаметр? Если диаметр, то вероятность поражения (если стрелок правильно учтет все поправки, патрон не валовой) будет где-то 0,8, а если от точки прицеливания, то 0,3 и меньше.
Осталось, что бы наши электроники сделали интеллектуальный, всепогодный, круглосуточный прицел с электроспуском.
Тепер Вам завдання - на якій максимальній відстані від обличчя людини може пролетіти снаряд 23мм щоб ударна хвиля від нього зняла шкіру?
Не будем сомневаться в их знаниях и опыте).
Однако, снайпер 80 бригады, весьма успешно, вёл стрельбу не по двуногим обезьянам, а принципиально ПО ТЕХНИКЕ.
Я был свидетелем, когда с дистанции 1800 (+/- 20 м), тот снайпер "расколол" двигатель "Уралу".
Этого, оказалось достаточным, чтобы миномётная батарея противника, перестала стрелять.
А паренёк стрелял, не только по "Уралам"))))
Пока не проведут независимые испытания - это полное говно и отмыв денег.
Красивое название и не больше - не будьте наивными лошарами - хватит одного нелоха.
Попробуйте знайти що небуть стосовно 12,7х114"HL" на серьйозних сайтах. Судячи зі статті це, так званий вайлдкет- патрон створений на основі якогось іншого патрона шляхом зміни калібра в домашніх умовах або малими серіями на виробництві для зброї з нестандартним патронником. В історії є, як вдалі випадки вайлдкетів так, і не дуже. Прикладом вдалого рішення став перекалібрований радянський 7,62Х39 на 6,5х39 Creedmoor, який навідь використовувався спецназом ряду країн. Він хоча і випускається Hornady але не зареєстрований в SAAMI чи CIP.
Головна проблема це, необхідність проводити тривалі випробування і особливо на те , як гази будуть впливати на канал ствола. Початком ХХ сторіччя експерементатори багато бавилися з вайлдкетами. Деякі доводили кулю калібру 4,5мм/0.17 до швидкості в 5 з половиною махів (5,5 швидкостей звуку= 1760м/с).
Як ви думаєте скільки пострілів витримає ствол і чи не зірве кулю з нарізів?
она должна поразить один автомобиль всего один раз (достаточно одной таблетки)) Aurus-41231 «Сенат»......
реально напоминает "анало говнет`ных" соседей.