В Україні розробили мультикаліберну гвинтівку "Володар Обрію", - Укроборонпром. ВIДЕО

Завод "Маяк" разом із британськими та американськими компаніями розробив мультикаліберну снайперську гвинтівку "Володар Обрію".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Володар Обрію" (Horizon's Lord) - це спеціально спроектований, створений та випробуваний комплекс, що складається із гвинтівки та спеціально розробленого високоточного далекобійного набою 12,7х114"HL". В основу комплекса лягла ідея використати кулю .510" калібру (12,95 мм) в гільзі від набою 14,5х114", - розповів головний конструктор "Маяка" Олександр Гордєєв.

В Укроборонпромі патрон калібру 12,7х114 "НL" назвали "найпотужнішим снайперсько-антиматеріальним патроном сучасності".

Гвинтівка "Володар Обрію"доступна в калібрах: .416Barrett; .470Steyr; 12,7x99NATO; 12,7x108; 12,7x114"HL"; 14,5x114 та 23х115мм. "Останній калібр це малокаліберний снаряд, застосування якого перетворює гвинтівку в малокаліберну гармату. Все, що потрібно для переходу на інший калібр, це замінити ствол та бойову личинку. Для калібрів 14,5х114 та 23х115 в підпружинений приклад встановити гідрокомпесатор віддачі, який не потрібний під час використання менш потужних калібрів", - зазначається в повідомленні.