Товарообіг України в 2020 році зменшився на $ 7 млрд, - Держмитниця. ІНФОГРАФІКА
Товарообіг України в 2020 році становив 103, 4 млрд дол., що на 7 млрд дол. менше, ніж в 2019 році.
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби, передає Цензор.НЕТ.
За 12 місяців 2020 року в Україну імпортували товарів на $54,2 млрд (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року імпорт зменшився на $6,2 млрд або на 10,3%).
Експортували з України торік на $49,2 млрд (зменшення експорту склало $0,85 млрд або 1,7%).
Сальдо (різниця між експортом та імпортом) — від'ємне — $5 млрд.
Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай — $8,3 млрд, Німеччина — $5,1 млрд та Росія — $4,6 млрд. Експортували з України найбільше до Китаю — на $7,1 млрд, Польщі — на $3,3 млрд, Росії — $2,7 млрд.
Читайте також: Товарообіг між Україною і Китаєм за підсумками 2020 року досягне нового рекорду - посольство
До трійки найбільш експортованих з України товарів належать: зернові — на $9,4 млрд, чорні метали — на $7,7 млрд, а також жири та олії тваринного або рослинного походження — на $5,8 млрд. Найбільше імпортували до України наступні категорії товарів: палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки — $8 млрд, реактори, котли, машини, обладнання і механічні пристрої — $6,1 млрд та засоби наземного транспорту — $5,5 млрд.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну и докажите теперь всему миру что у нас с РФ война а не *братские* отношения
А рост ЗЕленого товарооборота с Роисей - это липецкая фабрика и свинарчуки виноваты.
Если окажется, что один в один, честно удалю свой пост.
Ты фактические цифры приведи, подтверждающие, что в 2020-м году товарооборот с Роисей остался таким же или стал меньше, чем до ЗЕ.
Мои цифры мог привести только я. А тебе тупо лень искать или ты в гугле забанен.
Ниже цифири, которые я просил у тебя, приведены. Так что вопрос снят.
760 млн по-твоему больше, чем 2,7 млрд?
А у простого народа, страдающего в логику и арифметику, магия решает все.
Товарообіг України і Росії, незважаючи на конфлікт між країнами, виріс до $37,9 млрд в січні-серпні 2020 року. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Державної митної служби.
Експорт товарів до Росії за підсумками серпня становив $12 млрд, обсяг російського імпорту - $25,2 млрд. При цьому Росія перемістилася на друге місце в списку найбільших торговельних партнерів України
А ще зростання ВВП на 40 вiдсоткiв, як обiцяв найвеличнiший вiслюк...жерiТе.