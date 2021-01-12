Товарообіг України в 2020 році зменшився на $ 7 млрд, - Держмитниця. ІНФОГРАФІКА

Товарообіг України в 2020 році становив 103, 4 млрд дол., що на 7 млрд дол. менше, ніж в 2019 році.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби, передає Цензор.НЕТ.

За 12 місяців 2020 року в Україну імпортували товарів на $54,2 млрд (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року імпорт зменшився на $6,2 млрд або на 10,3%).

Експортували з України торік на $49,2 млрд (зменшення експорту склало $0,85 млрд або 1,7%).

Сальдо (різниця між експортом та імпортом) — від'ємне — $5 млрд.

Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай — $8,3 млрд, Німеччина — $5,1 млрд та Росія — $4,6 млрд. Експортували з України найбільше до Китаю — на $7,1 млрд, Польщі — на $3,3 млрд, Росії — $2,7 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів належать: зернові — на $9,4 млрд, чорні метали — на $7,7 млрд, а також жири та олії тваринного або рослинного походження — на $5,8 млрд. Найбільше імпортували до України наступні категорії товарів: палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки — $8 млрд, реактори, котли, машини, обладнання і механічні пристрої — $6,1 млрд та засоби наземного транспорту — $5,5 млрд.



