Товарообіг України в 2020 році зменшився на $ 7 млрд, - Держмитниця. ІНФОГРАФІКА

Товарообіг України в 2020 році становив 103, 4 млрд дол., що на 7 млрд дол. менше, ніж в 2019 році.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби, передає Цензор.НЕТ.

За 12 місяців 2020 року в Україну імпортували товарів на $54,2 млрд (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року імпорт зменшився на $6,2 млрд або на 10,3%).

Експортували з України торік на $49,2 млрд (зменшення експорту склало $0,85 млрд або 1,7%).

Сальдо (різниця між експортом та імпортом) — від'ємне — $5 млрд.

Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай — $8,3 млрд, Німеччина — $5,1 млрд та Росія — $4,6 млрд. Експортували з України найбільше до Китаю — на $7,1 млрд, Польщі — на $3,3 млрд, Росії — $2,7 млрд.

Читайте також: Товарообіг між Україною і Китаєм за підсумками 2020 року досягне нового рекорду - посольство

До трійки найбільш експортованих з України товарів належать: зернові — на $9,4 млрд, чорні метали — на $7,7 млрд, а також жири та олії тваринного або рослинного походження — на $5,8 млрд. Найбільше імпортували до України наступні категорії товарів: палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки — $8 млрд, реактори, котли, машини, обладнання і механічні пристрої — $6,1 млрд та засоби наземного транспорту — $5,5 млрд.

Товарообіг України в 2020 році зменшився на $ 7 млрд, - Держмитниця 01
Товарообіг України в 2020 році зменшився на $ 7 млрд, - Держмитниця 02

імпорт (2724) торгівля (1405) експорт (4641) Державна митна служба (688)
Топ коментарі
+4
Страны, из которых наибольшее импортировали в Украину: Китай - $ 8,3 млрд, Германия - $5,1 млрд и Россия - $ 4,6 млрд.
Ну и докажите теперь всему миру что у нас с РФ война а не *братские* отношения
12.01.2021 13:22 Відповісти
+4
Возможные причины: 1. Папередник. 2. КОВИД. 3. Папередник завез КОВИД с Мальдив.
12.01.2021 13:23 Відповісти
+3
Зебіли до кінця терміна клоуна угандошать країну...
12.01.2021 13:22 Відповісти
🤢🤡💩КалаЗе бандюки грабят молниеносно , в турборежиме , как перед концом света !
12.01.2021 13:35 Відповісти
+40% ввп
12.01.2021 13:22 Відповісти
12.01.2021 13:22 Відповісти
73/43%зебіл https://censor.net/ru/user/461407, - а якого хера твоя зебільна влада не скорочує обсяг торгівлі з касапами, як це, для прикладу, робили уряди Гройсмана і Яценюка, а також парламентська коаліція минулого скликання шляхом підняття експортно-імпортних мит? Особливо на імпорт товарів некритичного значення (газу та інших енергоносіїв?)
12.01.2021 14:22 Відповісти
12.01.2021 13:23 Відповісти
Да стопудово.

А рост ЗЕленого товарооборота с Роисей - это липецкая фабрика и свинарчуки виноваты.
12.01.2021 13:25 Відповісти
Ну не нарастили а он такой всегда и был. Можешь погуглить начиная с 2014 года
12.01.2021 13:34 Відповісти
Цифры по состоянию на 2019-й год привел выше.
12.01.2021 13:35 Відповісти
Не получается! Эти ваши цифры- за четыре месяца. Статус кво сохранилось, практически.
12.01.2021 13:37 Відповісти
Давай другие. Например за 2018 год.

Если окажется, что один в один, честно удалю свой пост.
12.01.2021 13:41 Відповісти
Какие другие. Это вы привели цифры, за три месяца 2019-го. Умножает на 4, получаем: экспорт составил бы 3, 2 лярда, импорт: 7, 2 лярда. Не так?
12.01.2021 13:44 Відповісти
Не так. Так свои квадратно-гнездовые прогнозы ******* составляют.

Ты фактические цифры приведи, подтверждающие, что в 2020-м году товарооборот с Роисей остался таким же или стал меньше, чем до ЗЕ.
12.01.2021 13:48 Відповісти
Хватит бредить! Я вам привел ваши же цифры. Ваши! Не надо чушь пороть.
12.01.2021 13:50 Відповісти
Ты мне привел мои цифры? Да ты болен.

Мои цифры мог привести только я. А тебе тупо лень искать или ты в гугле забанен.

Ниже цифири, которые я просил у тебя, приведены. Так что вопрос снят.
12.01.2021 13:52 Відповісти
Короче, туварисч, вы мне надоели своим откровенным тупым спамом. Досвидос.
12.01.2021 13:53 Відповісти
Даже- за три месяца! А значит товарооборот даже упал!
12.01.2021 13:42 Відповісти
Ты с арифметикой не дружишь?

760 млн по-твоему больше, чем 2,7 млрд?
12.01.2021 13:46 Відповісти
Вы издеваетесь? Повторяю: ваши цифры за ТРИ МЕСЯЦА 2019-го. В году сколько месяцев???
12.01.2021 13:47 Відповісти
Товарообіг України в 2020 році зменшився на $ 7 млрд, - Держмитниця - Цензор.НЕТ 2937
12.01.2021 13:42 Відповісти
Очевидно ничего и не уменьшилось просто кто-то себе 7 млрд в карман положил занизив ценник на товары.
12.01.2021 13:26 Відповісти
Товарооборот Украины в 2020 году уменьшился на $7 млрд, но при этом доходы таможни прополрционально увеличились
12.01.2021 13:28 Відповісти
Это магия такая.

А у простого народа, страдающего в логику и арифметику, магия решает все.
12.01.2021 13:43 Відповісти
Это не товарооборот уменьшился, а контрабанда выросла, благодаря великому борцуну с коррупцией.
12.01.2021 13:39 Відповісти
БРЕХНЯ !
Товарообіг України і Росії, незважаючи на конфлікт між країнами, виріс до $37,9 млрд в січні-серпні 2020 року. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Державної митної служби.
Експорт товарів до Росії за підсумками серпня становив $12 млрд, обсяг російського імпорту - $25,2 млрд. При цьому Росія перемістилася на друге місце в списку найбільших торговельних партнерів України
12.01.2021 13:59 Відповісти
38 ярдов за 8 месяцев?Где ты этот фейк откопал?
12.01.2021 15:06 Відповісти
на сайті Державної митної служби
12.01.2021 18:07 Відповісти
https://bi.customs.gov.ua/trade/#/imex
12.01.2021 18:17 Відповісти
Это совокупный товарооборот за 4 года,а не за 8 месяцев 2020.
13.01.2021 03:00 Відповісти
Вірно, я трохе не вiддуплився на початку, зараз ще раз поглянув - все вірно ти сказав
13.01.2021 06:33 Відповісти
в ЗеБiльноi шобли суцiльнi перемоги та досягнення...
А ще зростання ВВП на 40 вiдсоткiв, як обiцяв найвеличнiший вiслюк...жерiТе.
12.01.2021 14:12 Відповісти
Оці 7% зменшення товарообороту і є показником падіння ВВП. Не на 5% ВВП впало, а на всі СІМ ВІДСОТКІВ. А за 5% - нехай зебіли брешуть і далі, їм ніхто не вірить,
12.01.2021 14:17 Відповісти
Зерно, металл, жиры (ну и еще рабсила).. Типичная сырьевая страна... Строим и дальше "соціальну державу"))
12.01.2021 14:17 Відповісти
Снизился официальный товарооборот? Что-то не заметно выраженного дефицита товаров и материалов, просто теперь большая их часть идет мимо кассы таможни, а деньги сразу на счета конкретных особ.
12.01.2021 15:00 Відповісти
Наконец-то рашку подвинули с первых мест на третее.Хотя в идеале она даже в десятку наших торговых партнеров не должна входить.
12.01.2021 15:03 Відповісти
 
 