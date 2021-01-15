УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10769 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 608 1

На території ТОВ "Карпатнафтохім" у Калуші сталася пожежа, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

15 січня о 14:40 у Службу порятунку надійшло повідомлення про пожежу в місті Калуш в Івано-Франківській області на території ТОВ "Карпатнафтохім".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, до місця пожежі було направлено пожежно-рятувальні підрозділи у складі 53 пожежників та 16 од. техніки. Як з'ясувалося, сталося смолоскипне горіння піролізної печі (дихлоретан), на площі орієнтовно 45 м.кв.

Крім цього підкреслюється, що пожежу було локалізовано о 15:30, а о 15:36 - ліквідовано.

На території ТОВ Карпатнафтохім у Калуші сталася пожежа, - ДСНС 01
На території ТОВ Карпатнафтохім у Калуші сталася пожежа, - ДСНС 02
На території ТОВ Карпатнафтохім у Калуші сталася пожежа, - ДСНС 03

Автор: 

Калуш (43) пожежа (4365) ДСНС (5192) Івано-Франківська область (967)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 