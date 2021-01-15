На территории ООО "Карпатнефтехим" в Калуше произошел пожар, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО
15 января в 14:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в городе Калуш в Ивано-Франковской области на территории ООО "Карпатнефтехим".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
По данным спасателей, к месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе 53 чел. личного состава и 16 ед. техники. Как выяснилось, происходило факельное горение пиролизной печи (дихлорэтан), на площади ориентировочно 45 м.кв.
Кроме этого подчеркивается, что пожар был локализирован в 15:30, а в 15:36 - ликвидирован.
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