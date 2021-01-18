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Міноборони України заявило про перемогу над Гватемалою. ФОТОрепортаж
Українські військові в Конго перемогли спецпідрозділ з Гватемали в матчі з волейболу.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"На території базового табору 18 окремий вертолітний загін ДР Конго у товариському матчі з волейболу зі збірною національного контингенту Гватемали наші миротворці перемогли із рахунком 3:2. Матч минув у дружній атмосфері. Після гри військовослужбовці обох країн обмінялися невеликими скромними подарунками", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 Паравоз
показати весь коментар18.01.2021 09:29 Відповісти Посилання
+14 Герхард
показати весь коментар18.01.2021 09:26 Відповісти Посилання
+10 мойша одесский
показати весь коментар18.01.2021 09:27 Відповісти Посилання
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ох уж эти редакторы
а потом возмущается, обвиняя других в своем выборе и обманутых ожиданиях...
и уже старается выставить себя пострадавшим, авось, кто-то посочувствует
Мнение личное Критиков - в *опу!
Это конечно все меняет.
За такое можно конечно простить покупку МО лимузинов, поставку в ВСУ кацапских продуктов питания и уничтожение аэроразведки.
ВВП на душу населения:
Гватемала - 4 549,01 USD
Украина - 3 095,17 USD
А взагалі цікаво, хто і як у нас рахує той ВВП... Бо не розумію чому вірити статистиці, чи власним очам?
Хоча і тут цифри невідомо яких періодів.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita
Ось тут дані 2019 року.
Україна - 12710
Гватемала - 8267
GDP - per capita: $8,800 (2017 est.) $8,500 (2016 est.) $8,300 (2015 est.)
Для последующих лет, разумеется, замечено снижение в 19-20х. Аккурат, когда мудрый украинский нарид выбрал себе нелегкую жизнь, чтобы ходить блокировать дороги и поминать Мальдивы, празднуя Оман...
https://www.worldbank.org/en/country/guatemala/overview Всемирный банк
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?most_recent_value_desc=true
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?most_recent_value_desc=true&locations=UA Ukraine
2019
13,341.2
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?most_recent_value_desc=true&locations=GT Guatemala
2019
9,019.7Там от так)
ВВП в расчете на одного украинца составляет 94,57 тысячи гривен ($3,4 тыс.).
Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины 20 марта.
*******
Заголовок виглядає, як анекдот.
Це одна із ознак жовтої преси, - кричущий заголовок, який насправді не відповідає дійсності, щоб хоч якось зацікавити читача. Така собі журналістика рівня "піпл хаваєт".
Це, панове,початок деградації ЦЕНЗОР.НЕТ
Занавес.
но очень жестко и качественно, конкурс и отбор зело сурьёзный.
бо до практики їм ще три місяці...
The ******** are infamous for their reputed practice of forcing recruits to kill animals, which includes raising a puppy and bonding with it before killing and eating it, as well as biting the heads off live chickens. In addition, recruits are shot and forced to perform field surgery on themselves, and to drink water out of recently fired artillery shells. As part of the course's finishing ritual, every recruit must drink "Bomb", a mix of tequila, whisky, rum, beer, water and gunpowder, served in a bamboo glass with a bayonet tied to it. Soldiers must drink it carefully, so as not to get drunk and cut themselves with the bayonet. Once they successfully complete this ritual, they are inducted into the ********.