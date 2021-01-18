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Міноборони України заявило про перемогу над Гватемалою. ФОТОрепортаж

Українські військові в Конго перемогли спецпідрозділ з Гватемали в матчі з волейболу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"На території базового табору 18 окремий вертолітний загін ДР Конго у товариському матчі з волейболу зі збірною національного контингенту Гватемали наші миротворці перемогли із рахунком 3:2. Матч минув у дружній атмосфері. Після гри військовослужбовці обох країн обмінялися невеликими скромними подарунками", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські миротворці вилетіли на ротацію в Косово. ВIДЕО

Міноборони України заявило про перемогу над Гватемалою 01
Міноборони України заявило про перемогу над Гватемалою 02
Міноборони України заявило про перемогу над Гватемалою 03
Міноборони України заявило про перемогу над Гватемалою 04
Міноборони України заявило про перемогу над Гватемалою 05
Міноборони України заявило про перемогу над Гватемалою 06
Міноборони України заявило про перемогу над Гватемалою 07
Міноборони України заявило про перемогу над Гватемалою 08
Міноборони України заявило про перемогу над Гватемалою 09

Автор: 

Конго (45) Міноборони (7520) миротворці (859) волейбол (7)


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Топ коментарі
+16
Победа !!!
ВВП на душу населения:
Гватемала - 4 549,01 USD
Украина - 3 095,17 USD
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18.01.2021 09:29 Відповісти
+14
Мда...

Это конечно все меняет.
За такое можно конечно простить покупку МО лимузинов, поставку в ВСУ кацапских продуктов питания и уничтожение аэроразведки.
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18.01.2021 09:26 Відповісти
+10
Заголовок писал победюн, или всё таки побеЖдюн?
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18.01.2021 09:27 Відповісти
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капец перемога
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18.01.2021 09:21 Відповісти
Потужна перемога
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18.01.2021 09:49 Відповісти
))))) +
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18.01.2021 09:23 Відповісти
когда успели повоевать ?
ох уж эти редакторы
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18.01.2021 09:24 Відповісти
как по мне это не смешно, на ровном месте подсирать с кем играли товарищеский матч
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18.01.2021 09:46 Відповісти
редакторы использовали тот же приемчик, что и избирательный штаб зеленского и читатель-избиратель повелся...
а потом возмущается, обвиняя других в своем выборе и обманутых ожиданиях...
и уже старается выставить себя пострадавшим, авось, кто-то посочувствует
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18.01.2021 10:26 Відповісти
Минобороны заявило о победе над Гватемалой, звучит как мы ее завоевали....
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18.01.2021 09:24 Відповісти
да, новость та ёщё... Цензору не стоит опускаться дл Медузы.
Мнение личное Критиков - в *опу!
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18.01.2021 09:25 Відповісти
Он уже давно опустился
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18.01.2021 09:34 Відповісти
гватемала? а шо это такое?
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18.01.2021 09:26 Відповісти
Мда...

Это конечно все меняет.
За такое можно конечно простить покупку МО лимузинов, поставку в ВСУ кацапских продуктов питания и уничтожение аэроразведки.
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18.01.2021 09:26 Відповісти
А слабо Гондурасу проиграть!?
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18.01.2021 09:26 Відповісти
Заголовок писал победюн, или всё таки побеЖдюн?
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18.01.2021 09:27 Відповісти
побєдятєл
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18.01.2021 10:00 Відповісти
Такие заголовки называются - кликбейт.
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18.01.2021 09:27 Відповісти
осталось самую малость, - кацапов победить
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18.01.2021 09:29 Відповісти
О, эти желтушные заголовки
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18.01.2021 09:28 Відповісти
Победа !!!
ВВП на душу населения:
Гватемала - 4 549,01 USD
Украина - 3 095,17 USD
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18.01.2021 09:29 Відповісти
У Гватемалі теж на кожному кроці Тесли та машини вартістю понад 50к євро?
А взагалі цікаво, хто і як у нас рахує той ВВП... Бо не розумію чому вірити статистиці, чи власним очам?
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18.01.2021 09:32 Відповісти
Ты, друг, не путай личное ВВП с государственным.
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18.01.2021 10:05 Відповісти
Це мабуть найбільш вдалий комент, що показує усю сутність нашого народу.
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18.01.2021 15:46 Відповісти
та дуже просто. Гватемала експортує банани. Багато. Ціна бананів в Гватемалі 20 центів за кіло. А в Нью-Йорку по 1,5 долара. Коли рахують приведений ВВП кількість вирощених бананів у Гватемалі перераховується в ньюйоркських цінах. Вот і ВВП високе).
Хоча і тут цифри невідомо яких періодів.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita

Ось тут дані 2019 року.
Україна - 12710
Гватемала - 8267
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18.01.2021 10:16 Відповісти
Откуда данные??? Как обычно, из руской жопы??? Вот что говорит авторитетное издание CIA Factbook:
GDP - per capita: $8,800 (2017 est.) $8,500 (2016 est.) $8,300 (2015 est.)
Для последующих лет, разумеется, замечено снижение в 19-20х. Аккурат, когда мудрый украинский нарид выбрал себе нелегкую жизнь, чтобы ходить блокировать дороги и поминать Мальдивы, празднуя Оман...
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18.01.2021 09:56 Відповісти
Почему некоторым во всём мерещится *опа?
https://www.worldbank.org/en/country/guatemala/overview Всемирный банк
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18.01.2021 10:32 Відповісти
Ссыль на гватемалу. Поищи Ukraine и не физдипили публично... или тебе на рускам сказать???
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18.01.2021 10:49 Відповісти
Можна поцікавитись , яке джерело цих , хмм, даних?
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18.01.2021 10:18 Відповісти
www.worldbank.org
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18.01.2021 10:30 Відповісти
Та ти шо?
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?most_recent_value_desc=true

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?most_recent_value_desc=true&locations=UA Ukraine
2019
13,341.2
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?most_recent_value_desc=true&locations=GT Guatemala
2019
9,019.7Там от так)
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18.01.2021 10:43 Відповісти
Рускаму обхяснять - себе дороже. Это у рускавагибридные данные... ему вежливые сибирские ученые сказали...
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18.01.2021 10:51 Відповісти
Валовой внутренний продукт Украины по итогам 2019 года увеличился на 3,2% и составил 3,974 триллиона гривен ($140 млрд).

ВВП в расчете на одного украинца составляет 94,57 тысячи гривен ($3,4 тыс.).

Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины 20 марта.
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18.01.2021 11:10 Відповісти
Браво ЦН... за назву статті
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18.01.2021 09:31 Відповісти
Міноборони України заявило про перемогу над Гватемалою
*******
Заголовок виглядає, як анекдот.
Це одна із ознак жовтої преси, - кричущий заголовок, який насправді не відповідає дійсності, щоб хоч якось зацікавити читача. Така собі журналістика рівня "піпл хаваєт".
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18.01.2021 13:51 Відповісти
Молодці ! Дрібничка але приємно ! )))
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18.01.2021 09:37 Відповісти
Ми присутні на історичному моменті!
Це, панове,початок деградації ЦЕНЗОР.НЕТ

Занавес.
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18.01.2021 09:38 Відповісти
Ну и заголовки у Цензора! Что я должен был подумать, увидев с утра "Минобороны Украины заявило о победе над Гватемалой".
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18.01.2021 09:39 Відповісти
******** - очень крутой спецназ.
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18.01.2021 09:41 Відповісти
Для джунглей ,им сама природа велела.
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18.01.2021 21:29 Відповісти
их готовят, в основном для джунглей, контр-партизанщина.
но очень жестко и качественно, конкурс и отбор зело сурьёзный.
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18.01.2021 23:05 Відповісти
тех кто пишет такие заголовки ради хайпа надо лишать премии, пару секунд куража, а ещё с гватемалой нам проблем не хватало
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18.01.2021 09:44 Відповісти
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18.01.2021 09:46 Відповісти
шо за маячня у заголовку
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18.01.2021 09:47 Відповісти
у меня такое ощущение что на цензор набирают тех кого никуда уже не взяли, за миску душистого углу
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18.01.2021 09:48 Відповісти
За поцвівшу шоколадку
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18.01.2021 09:50 Відповісти
А, где карта с планом захвата Гватемалы?
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18.01.2021 09:51 Відповісти
Карты с планом скорее всего нет. Судя по заголовку только план из Гватемалы.
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18.01.2021 10:04 Відповісти
Я могу нарисовать фломастером с жирными изогнутыми стрелками красного и синего цвета, направленными навстречу друг другу.
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18.01.2021 10:34 Відповісти
Только нужно еще обязательно подписать "Гватемала" и "Наши", что бы в минобороны не перепутали и не победили еще кого то.
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18.01.2021 11:10 Відповісти
судя по фото АС Милан победил Гватемалу
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18.01.2021 10:08 Відповісти
вот бы морды посмотреть. кто такое пишет в заголовок .что за уникум на цензоре сидит )))
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18.01.2021 10:21 Відповісти
анекдот брежневских времён "Войны не будет.Будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется"
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18.01.2021 10:29 Відповісти
Неймовірна десантна операція!Дві бригади полонених.
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18.01.2021 10:35 Відповісти
шо, студіки вже на підробітках?
бо до практики їм ще три місяці...
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18.01.2021 10:40 Відповісти
Цим звірям тількм саперні лопатки видавати треба.
The ******** are infamous for their reputed practice of forcing recruits to kill animals, which includes raising a puppy and bonding with it before killing and eating it, as well as biting the heads off live chickens. In addition, recruits are shot and forced to perform field surgery on themselves, and to drink water out of recently fired artillery shells. As part of the course's finishing ritual, every recruit must drink "Bomb", a mix of tequila, whisky, rum, beer, water and gunpowder, served in a bamboo glass with a bayonet tied to it. Soldiers must drink it carefully, so as not to get drunk and cut themselves with the bayonet. Once they successfully complete this ritual, they are inducted into the ********.
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18.01.2021 10:44 Відповісти
Це кацапи писали?
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18.01.2021 11:27 Відповісти
Молодці козаки, добре. Краще дружні посмішки та подарунки ніж кров, сльози та розруха. Так кацарилі?
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18.01.2021 11:29 Відповісти
 
 