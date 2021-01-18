Міноборони України заявило про перемогу над Гватемалою. ФОТОрепортаж

Українські військові в Конго перемогли спецпідрозділ з Гватемали в матчі з волейболу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"На території базового табору 18 окремий вертолітний загін ДР Конго у товариському матчі з волейболу зі збірною національного контингенту Гватемали наші миротворці перемогли із рахунком 3:2. Матч минув у дружній атмосфері. Після гри військовослужбовці обох країн обмінялися невеликими скромними подарунками", - йдеться в повідомленні.

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