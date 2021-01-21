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Новини Фото Битва за Донецький аеропорт
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У центрі Києва вшанували пам'ять кіборгів, які захищали донецький аеропорт - запалили 244 лампадки. ФОТО

У четвер, 21 січня, на Михайлівській площі в Києві запалили 244 лампадки в пам'ять про "кіборгів", які захищали Донецький аеропорт від російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Лампадки запалили поруч зі Стіною Пам'яті. 244 лампадки символізують кожен день захисту Донецького аеропорту. В акції пам'яті міг взяти участь кожен охочий.

За період оборони Донецького аеропорту загинуло понад 200 українських військовослужбовців і добровольців, близько 500 зазнали поранень.

У центрі Києва вшанували память кіборгів, які захищали донецький аеропорт - запалили 244 лампадки 01
У центрі Києва вшанували память кіборгів, які захищали донецький аеропорт - запалили 244 лампадки 02
У центрі Києва вшанували память кіборгів, які захищали донецький аеропорт - запалили 244 лампадки 03
У центрі Києва вшанували память кіборгів, які захищали донецький аеропорт - запалили 244 лампадки 04
У центрі Києва вшанували память кіборгів, які захищали донецький аеропорт - запалили 244 лампадки 05

Автор: 

Донецьк (946) пам’ять (1186)


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Топ коментарі
+40
Царство небесне полеглим захисникам.
Смерть ворогам.
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21.01.2021 22:29
+35
Помним и чтим
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21.01.2021 22:27
+26
В Днепре сделали вышку из автомобилей, чтобы почтить память «киборгов», державших оборону Донецкого аэропорта

https://youtu.be/sPoNuS-GVGE

В центре Киева почтили память киборгов, защищавших донецкий аэропорт - зажгли 244 лампадки - Цензор.НЕТ 8031

..
В центре Киева почтили память киборгов, защищавших донецкий аэропорт - зажгли 244 лампадки - Цензор.НЕТ 1263

.
показати весь коментар
21.01.2021 22:35
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Помним и чтим
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21.01.2021 22:27 Відповісти
Царство небесне полеглим захисникам.
Смерть ворогам.
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21.01.2021 22:29 Відповісти
Ніщо не забуто !
Ніхто не забутий !
Україна буде вільною !
Слава Героям !
Ворог буде знищений !
Москва - паде !
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21.01.2021 22:33 Відповісти
В Днепре сделали вышку из автомобилей, чтобы почтить память «киборгов», державших оборону Донецкого аэропорта

https://youtu.be/sPoNuS-GVGE

В центре Киева почтили память киборгов, защищавших донецкий аэропорт - зажгли 244 лампадки - Цензор.НЕТ 8031

..
В центре Киева почтили память киборгов, защищавших донецкий аэропорт - зажгли 244 лампадки - Цензор.НЕТ 1263

.
показати весь коментар
21.01.2021 22:35 Відповісти
Глибока шана і низький уклін Героям.
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21.01.2021 22:37 Відповісти
.
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
партия ****** россия = 666 ......
..


..
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21.01.2021 22:37 Відповісти
Слава Українським воїнам
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21.01.2021 22:42 Відповісти
Гвозди бы делать
Из этих людей-
Крепче бы не было
В мире гвоздей!
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21.01.2021 22:58 Відповісти
Не стоит сравнивать киборгов чтить Маяковским. Он прославлял других.
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22.01.2021 00:03 Відповісти
Это Николай Тихонов, не Маяковский.
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22.01.2021 19:32 Відповісти
Будь ты навеки проклята, дикая орда из северных болот!
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21.01.2021 23:02 Відповісти
Вічна шана, земний уклін і подяка Воїнам, які захистили Україну від кацапської навали.
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21.01.2021 23:36 Відповісти
Низький уклін за кожен з ціх 244 ...За вашу незламну стійкість і мужність !

Укро- Кіборгам Слава !!!
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21.01.2021 23:41 Відповісти
В четверг, 21 января, на Михайловской площади в Киеве зажгли 244 лампадки в память о "киборгах", защищавших Донецкий аэропорт от российских оккупантов. Источник: https://censor.net/ru/p3243297

Слава Богу за патріотів України.
За весь час оборони ДАПу наскільки знаю було знищено десь під 1200 кацапів і сєпарів,
а їх "супер" спецназ "Вимпєл" за один вихід на аеропорт отримав 12 жмуриків з білетами до Кобзона, за всю радянську і пострадянську історію цього "Вимпєла" загинуло щось не більше 8 спеназовців )
https://www.facebook.com/93OMBR/posts/509485092581619/ Ігор Гофман.Той, що тричі повертався з пекла
Частина 1. Старий термінал
https://www.facebook.com/93OMBR/posts/509485092581619/ А «рубились» з, як потім ми дізнались, «Вимпелом» (загін спецпризначення ФСБ Росії) прості мобілізовані хлопці… 25 спецпризначенців поклали, 75 поранили…
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22.01.2021 00:41 Відповісти
Шана вашому Подвигу, Кіборги.
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22.01.2021 04:12 Відповісти
Вшановує пам'ять героїв , а другою рукою платить 600 000 песій території, яка окупована РФ, тобто хабад підтримує окупацію. і замість того щоб 600 000 пенсій пішли на матеріальне забезпечення сімей тих хто відав життя, поранених і тих хто воюював, ан ні, платять ваті і цим допомагають окупантам, тому і не дивує те СБУ кріт в ОПУ, торгівля з РФ яка набирає обертів.
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22.01.2021 07:18 Відповісти
У центрі Києва вшанували пам'ять кіборгів, які захищали донецький аеропорт - запалили 244 лампадки - Цензор.НЕТ 7131
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23.01.2021 11:39 Відповісти
Об этом забывать нельзя, забудем - уйдем в небытие предав Героев защищавших и защищающих Украину!
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23.01.2021 11:41 Відповісти
 
 