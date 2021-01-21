У центрі Києва вшанували пам'ять кіборгів, які захищали донецький аеропорт - запалили 244 лампадки. ФОТО
У четвер, 21 січня, на Михайлівській площі в Києві запалили 244 лампадки в пам'ять про "кіборгів", які захищали Донецький аеропорт від російських окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Лампадки запалили поруч зі Стіною Пам'яті. 244 лампадки символізують кожен день захисту Донецького аеропорту. В акції пам'яті міг взяти участь кожен охочий.
За період оборони Донецького аеропорту загинуло понад 200 українських військовослужбовців і добровольців, близько 500 зазнали поранень.
Топ коментарі
+40 Ksenia VB
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+35 Артем Вуйко
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+26 Вася Шевченко #371210
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Слава Героям !
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https://youtu.be/sPoNuS-GVGE
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россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
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партия ****** россия = 666 ......
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Из этих людей-
Крепче бы не было
В мире гвоздей!
Укро- Кіборгам Слава !!!
Слава Богу за патріотів України.
За весь час оборони ДАПу наскільки знаю було знищено десь під 1200 кацапів і сєпарів,
а їх "супер" спецназ "Вимпєл" за один вихід на аеропорт отримав 12 жмуриків з білетами до Кобзона, за всю радянську і пострадянську історію цього "Вимпєла" загинуло щось не більше 8 спеназовців )
https://www.facebook.com/93OMBR/posts/509485092581619/ Ігор Гофман.Той, що тричі повертався з пекла
Частина 1. Старий термінал
https://www.facebook.com/93OMBR/posts/509485092581619/ А «рубились» з, як потім ми дізнались, «Вимпелом» (загін спецпризначення ФСБ Росії) прості мобілізовані хлопці… 25 спецпризначенців поклали, 75 поранили…