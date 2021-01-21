У центрі Києва вшанували пам'ять кіборгів, які захищали донецький аеропорт - запалили 244 лампадки. ФОТО

У четвер, 21 січня, на Михайлівській площі в Києві запалили 244 лампадки в пам'ять про "кіборгів", які захищали Донецький аеропорт від російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Лампадки запалили поруч зі Стіною Пам'яті. 244 лампадки символізують кожен день захисту Донецького аеропорту. В акції пам'яті міг взяти участь кожен охочий.

За період оборони Донецького аеропорту загинуло понад 200 українських військовослужбовців і добровольців, близько 500 зазнали поранень.













