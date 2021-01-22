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В урядовому кварталі затримали чоловіка з пістолетом і ножем, - поліція. ФОТО

В урядовому кварталі Києва поліція затримала озброєного чоловіка з предметом, схожим на бойовий пістолет, і ножем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

В урядовому кварталі затримали чоловіка з пістолетом і ножем, - поліція 01

Зазначається, що співробітники полку поліції особливого призначення № 2 помітили автомобіль Skoda, який заїхав на територію, що охороняється.

"Працівники поліції вирішили перевірити транспортний засіб, водієм якого виявився 48-річний уродженець Миколаївської області. Під час перевірки чоловік зізнався правоохоронцям про наявність в автомобілі зброї, проте дозвільні документи на неї він не пред'явив", - сказано в повідомленні.

В урядовому кварталі затримали чоловіка з пістолетом і ножем, - поліція 02

У салоні авто правоохоронці виявили предмет, схожий на бойовий пістолет, і патрони до нього, а також ніж. Небезпечні предмети вилучили для направлення на експертизу.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.

"За даним фактом слідчий відділ Печерського управління поліції розпочав кримінальні провадження у ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу", - інформують у поліції.

Походження вилучених предметів з'ясовують.

В урядовому кварталі затримали чоловіка з пістолетом і ножем, - поліція 03В урядовому кварталі затримали чоловіка з пістолетом і ножем, - поліція 04

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Автор: 

Кабмін (14087) Нацполіція (15164) пістолет (44)


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Топ коментарі
+11
у зели не йокнуло?
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22.01.2021 17:55
+9
Арсенчик нагнетает истерию у фигляра и одновременно готовит себе запасной аэродром во Франции. Он продолжает усиленно лоббировать французские экономические интересы в Украине через армянскую диаспору во Франции. После лодок и вертолетов он проталкивает закупку Украиной железнодорожных локомотивов фирмы Alstom.
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22.01.2021 17:56
+8
Протекло в два ствола.
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22.01.2021 17:57
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Отчаявшийся. Первый звонок.
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22.01.2021 17:53 Відповісти
Тю! В тех кварталах НАВАЛОМ людей с пистолетами
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22.01.2021 17:55 Відповісти
вали зелень газонокосилкой
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22.01.2021 20:14 Відповісти
у зели не йокнуло?
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22.01.2021 17:55 Відповісти
Протекло в два ствола.
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22.01.2021 17:57 Відповісти
На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь - и делай с ним что хош
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22.01.2021 17:58 Відповісти
Он оргазмнул на почве переживаній.
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22.01.2021 17:58 Відповісти
Евробляхер?
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22.01.2021 17:56 Відповісти
Арсенчик нагнетает истерию у фигляра и одновременно готовит себе запасной аэродром во Франции. Он продолжает усиленно лоббировать французские экономические интересы в Украине через армянскую диаспору во Франции. После лодок и вертолетов он проталкивает закупку Украиной железнодорожных локомотивов фирмы Alstom.
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22.01.2021 17:56 Відповісти
Отвратительные древние ведра с гайками локомотивы Alstom это те самые, которые таскают скоростные поезда TGV?
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22.01.2021 21:07 Відповісти
Разве я назвал их отвратительными?
Разве входит в должностные обязанности министра МВД обеспечение железной дороги локомотивами?
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23.01.2021 06:17 Відповісти
Судя по прикиду - фанат батьки Махно, анархист. Франция проходила єто в 1968 году.Ну а ми жеж друга Франция не?
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22.01.2021 17:57 Відповісти
Так гидрант в Харькове...
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22.01.2021 17:57 Відповісти
В Харькове не гидрант, а дегенерат
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22.01.2021 17:59 Відповісти
И не "в Харькове", а "в быдлохарькове".
Похоже, дегенерат так истосковался по понимающим его...
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22.01.2021 18:43 Відповісти
В Харкові його "порвали" зі словами https://www.youtube.com/watch?v=GG9AiAGN63k&t=300s "ТЫ ТВАРЬ, ХУДШИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ!"
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22.01.2021 23:36 Відповісти
Памперсы ЗЕ поменяли?
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22.01.2021 17:57 Відповісти
А Савченко с минометами там не гуляет ?
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22.01.2021 18:01 Відповісти
Отмечается, что сотрудники полка полиции особого назначения № 2 заметили автомобиль Skoda, который заехал на охраняемую территорию.
"Работники полиции решили проверить транспортное средство, водителем которого оказался 48-летний уроженец Николаевской области. В ходе проверки мужчина признался правоохранителям о наличии в автомобиле оружия, однако разрешительные документы на него он не предъявил", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3243525\\\\\

Парни, либо вы дебилы, либо он.
какой дурак мог заехать на охр.енимую территорию с пистолем?
а чо не с РПГ?
у вас тогда бы пердак рванул, как в боях под Хиросимой.
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22.01.2021 18:02 Відповісти
По фото угол Садовой и Грушевского ,каменная стена кабмина ,а вот откуда делают снимок находится стоянка госохраны (девятка) и стоянка комитетов ВР, вот это и есть охраняемая территория. Видно парень не местный , да и одет , видно выехал из дому в 20° морозы. А там менты ганяют , даже остановится не дают.
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22.01.2021 20:02 Відповісти
получаем - "кто то " в теме?
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22.01.2021 20:51 Відповісти
А на каком основании задержали? Разве он что-то нарушил?
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22.01.2021 18:07 Відповісти
Надо же, в совковой бекеше. Явно узкий мир пропагандить приехал. Со короткостволом🤔🤔🤔
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22.01.2021 18:18 Відповісти
эстет))
не с пм и штык ножом
по модному))
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22.01.2021 18:23 Відповісти
А шо це за пукалка в нього?
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22.01.2021 21:54 Відповісти
Кольт 1908 года Карманный пистолет
достаточно редкий в наших краях
ленд лиз
до 48 года выпускали в сша
патрон - 6.35 на 15 браунинг
годная штукенция для скрытого ношения
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22.01.2021 22:03 Відповісти
О! Дякую. Дійсно, естет. Не поталанило. Хлопець з периферії, не там припаркувався.
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22.01.2021 22:12 Відповісти
заточка - дайверский набедренный нож
гуано
но для дела сгодится)))
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22.01.2021 22:05 Відповісти
он из лесу вышел...был сильный мороз?
кужух знатный...неприметный такой...
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22.01.2021 18:29 Відповісти
Видать на ермака шел
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22.01.2021 18:30 Відповісти
Открыт сезон?
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22.01.2021 18:32 Відповісти
очередной тираррист Авакава
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22.01.2021 20:15 Відповісти
Тю... думал так вот запросто притопает к слуге путлера? Наивно.
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22.01.2021 18:31 Відповісти
Пішов просто заплатити уряду за електроенергію - 3,50 за кіловат/год.
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22.01.2021 18:53 Відповісти
нехай падли чекають тисячі таких хлопців у кожухах))))
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22.01.2021 19:17 Відповісти
леон киллер с боевыми как тот что на брежнева с двумя макаровыми пошел..не профи
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22.01.2021 19:28 Відповісти
нож для дайвинга, КНР, к холодному оружию не относится...
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22.01.2021 19:40 Відповісти
єто шо експертам скажут написать , то и будет
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22.01.2021 20:02 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut

Под ВР задержали какого-то уе... с оружием.
Ни бушлат, ни буденовка не выдавали в нем довб...
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22.01.2021 20:16 Відповісти
В урядовому кварталі затримали чоловіка з пістолетом і ножем, - поліція - Цензор.НЕТ 4917
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22.01.2021 20:16 Відповісти
вот же бл не дошел!
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22.01.2021 20:30 Відповісти
**** розвелося цих кварталів......
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23.01.2021 05:51 Відповісти
 
 