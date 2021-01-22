В урядовому кварталі затримали чоловіка з пістолетом і ножем, - поліція. ФОТО

В урядовому кварталі Києва поліція затримала озброєного чоловіка з предметом, схожим на бойовий пістолет, і ножем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

Зазначається, що співробітники полку поліції особливого призначення № 2 помітили автомобіль Skoda, який заїхав на територію, що охороняється.

"Працівники поліції вирішили перевірити транспортний засіб, водієм якого виявився 48-річний уродженець Миколаївської області. Під час перевірки чоловік зізнався правоохоронцям про наявність в автомобілі зброї, проте дозвільні документи на неї він не пред'явив", - сказано в повідомленні.

У салоні авто правоохоронці виявили предмет, схожий на бойовий пістолет, і патрони до нього, а також ніж. Небезпечні предмети вилучили для направлення на експертизу.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.

"За даним фактом слідчий відділ Печерського управління поліції розпочав кримінальні провадження у ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу", - інформують у поліції.

Походження вилучених предметів з'ясовують.

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