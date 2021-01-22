В урядовому кварталі затримали чоловіка з пістолетом і ножем, - поліція. ФОТО
В урядовому кварталі Києва поліція затримала озброєного чоловіка з предметом, схожим на бойовий пістолет, і ножем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.
Зазначається, що співробітники полку поліції особливого призначення № 2 помітили автомобіль Skoda, який заїхав на територію, що охороняється.
"Працівники поліції вирішили перевірити транспортний засіб, водієм якого виявився 48-річний уродженець Миколаївської області. Під час перевірки чоловік зізнався правоохоронцям про наявність в автомобілі зброї, проте дозвільні документи на неї він не пред'явив", - сказано в повідомленні.
У салоні авто правоохоронці виявили предмет, схожий на бойовий пістолет, і патрони до нього, а також ніж. Небезпечні предмети вилучили для направлення на експертизу.
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.
"За даним фактом слідчий відділ Печерського управління поліції розпочав кримінальні провадження у ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу", - інформують у поліції.
Походження вилучених предметів з'ясовують.
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"Работники полиции решили проверить транспортное средство, водителем которого оказался 48-летний уроженец Николаевской области. В ходе проверки мужчина признался правоохранителям о наличии в автомобиле оружия, однако разрешительные документы на него он не предъявил", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3243525\\\\\
Парни, либо вы дебилы, либо он.
какой дурак мог заехать на охр.енимую территорию с пистолем?
а чо не с РПГ?
у вас тогда бы пердак рванул, как в боях под Хиросимой.
не с пм и штык ножом
по модному))
достаточно редкий в наших краях
ленд лиз
до 48 года выпускали в сша
патрон - 6.35 на 15 браунинг
годная штукенция для скрытого ношения
гуано
но для дела сгодится)))
кужух знатный...неприметный такой...
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