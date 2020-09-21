У нардепа Юрченка знайшли незареєстрований пістолет, - прокурор САП

Правоохоронці виявили у народного депутата Олександра Юрченка незареєстрований пістолет.

Про це в ході засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Юрченкові заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За словами прокурора, 16 вересня пістолет був знайдений детективами Національного антикорупційного бюро України в домі батьків Юрченка в Броварському районі Київської області.

На пасажирському сидінні машини депутата вони побачили пістолет і мобільний телефон. Але у правоохоронців не було санкції суду на обшук автомобіля. На час, поки прокурори отримували цей дозвіл, біля автомобіля залишилися чергувати два детективи НАБУ.

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Наступного дня цих детективів спробували відігнати від машини сам Юрченко та його адвокат.

Прокурор САП зазначив у суді, що у депутата немає дозволу на зберігання зброї.

Сьогодні ВАКС обирає запобіжний захід нардепові Юрченку.

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Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

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Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.