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Новини
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У нардепа Юрченка знайшли незареєстрований пістолет, - прокурор САП

У нардепа Юрченка знайшли незареєстрований пістолет, - прокурор САП

Правоохоронці виявили у народного депутата Олександра Юрченка незареєстрований пістолет.

Про це в ході засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Юрченкові заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За словами прокурора, 16 вересня пістолет був знайдений детективами Національного антикорупційного бюро України в домі батьків Юрченка в Броварському районі Київської області.

На пасажирському сидінні машини депутата вони побачили пістолет і мобільний телефон. Але у правоохоронців не було санкції суду на обшук автомобіля. На час, поки прокурори отримували цей дозвіл, біля автомобіля залишилися чергувати два детективи НАБУ.

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Наступного дня цих детективів спробували відігнати від машини сам Юрченко та його адвокат.

Прокурор САП зазначив у суді, що у депутата немає дозволу на зберігання зброї.

Сьогодні ВАКС обирає запобіжний захід нардепові Юрченку.

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Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

Також читайте: "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

Автор: 

зброя (7478) суд (11701) прокурор (624) пістолет (44) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+7
трудно жить в ВР без пистолета.
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21.09.2020 17:00
+6
Без пистолета трудно красть пиво в супермаркете, если уж на то пошло
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21.09.2020 17:03
+5
ну вот вам и версия убийства шеремета...рюкзакян драматург внатуре...
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21.09.2020 17:02
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Подкинули, век воли не видать Зачем такому добряку пушка?
У нардепа Юрченко нашли незарегистрированный пистолет, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 6174
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21.09.2020 17:00 Відповісти
В тюряге она, и правда, ни к чему.
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21.09.2020 17:02 Відповісти
Не в тюрмі, а в Дрогобицькій колонії, де такі закручують лампочки, а потім, "вдруг" падають із драбини і насмерть.
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21.09.2020 17:36 Відповісти
Какаяразница)))
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21.09.2020 17:42 Відповісти
пригодится и в тюрьме,но пусть сначала мушку спилит.
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21.09.2020 17:46 Відповісти
Там и подручными средствами обойдутся.
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21.09.2020 17:51 Відповісти
Гангстер просто. Крестный отец украинской коррупции.
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21.09.2020 17:00 Відповісти
трудно жить в ВР без пистолета.
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21.09.2020 17:00 Відповісти
Без пистолета трудно красть пиво в супермаркете, если уж на то пошло
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21.09.2020 17:03 Відповісти
ну вот вам и версия убийства шеремета...рюкзакян драматург внатуре...
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21.09.2020 17:02 Відповісти
Просто на Фото , - Он начнет рыдать.Все так быстро сотворилось , а еще Быстрее Завершилось.
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21.09.2020 17:03 Відповісти
А как вы себе представляете ходить на дело (за пивом) без волыны.....?
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21.09.2020 17:04 Відповісти
я бы это усилил...- "на пассажирском сидении машины депутата они увидели шоколадную копию пистолета и шоколадный мобильный телефон".
даунофф нэ шкода...
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21.09.2020 17:07 Відповісти
5 лет за пистолет плюс 20 лет за коррупцию плюс измена родине. Нужно плюсовать как в Америке .
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21.09.2020 17:09 Відповісти
Мабуть хотів покінчити з цим ганебним явищем корупції, та застрелитись щоб не ганьбити президента, але детиктиви чергували біля автівки та завадили!
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21.09.2020 17:12 Відповісти
Ну, взагалі то, мені отак важко уявити що, депутат, який в курсі справ що відбуваються залишить без нагляду на задньому сидінні незареєстровану зброю.
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21.09.2020 17:14 Відповісти
Та чого там? Злодії в законі уявили себе "хазяєвами" цієї країни і нас із вами.
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21.09.2020 17:33 Відповісти
Оказывается матёрый бандюган.)
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21.09.2020 17:22 Відповісти
Так іть, кожний "мандувзубахдержащий", тим більше, злодій в законі, без зброї себе не мислить.
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21.09.2020 17:31 Відповісти
блин, какое же оно чмошное ))))))))
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21.09.2020 17:33 Відповісти
6 лямов на залог сами в карман не запрыгнут, пришлось импровизировать.
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21.09.2020 19:36 Відповісти
Дабы блеснуть принципиальностью, этого недоумка сливают как говно в унитазе.
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21.09.2020 20:07 Відповісти
А "пересічним громадянам" закон про зброю не потрібен...
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22.09.2020 10:48 Відповісти
 
 