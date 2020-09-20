Нардепи не захищатимуть Юрченка, - Разумков
Корупціонер має понести відповідальність, до якої б політичної сили він не належав. Водночас, якщо один з політсили бере хабарі, це не означає, що інші такі ж.
Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24" прокоментував корупційний скандал з нардепом з "Слуги народу" Олександром Юрченком, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо людина це зробила – це не означає, що інші нардепи такі самі, це перше. А друге, ну, якщо він винен і не побоювався, то, мабуть помилявся, саме тому ми сьогодні про це говоримо. І про ефективність правоохоронних органів, антикорупційних органів. Якщо ми говоримо, з якої фракції – тут, насправді, непринципово для мене, як для голови ВР, і як для людини: з будь-якої фракції корупціонер – є корупціонер", - заявив Разумков.
За словами спікера Ради, Юрченко повинен понести відповідальність в повному обсязі, якщо його провина буде визнана судом.
"Ні я, і я впевнений, ні інші нардепи його не захищатимуть. Станом на сьогодні, на жаль, іншого механізму як скласти з себе повноваження нардепа, не передбачено. Або за рішенням суду. Хоча в прикладах роботи ВР були моменти, коли нардеп був запідозрений у тих чи інших діяннях – він складав з себе депутатські повноваження і захищав себе. Станом на сьогодні Юрченко таких рішень не приймав. Від нього до мене таких заяв не надходило", - пояснив він.
Разумков додав, що для Юрченка має бути персональна відповідальність:
"Найперше, це буде відповідальність нардепа, який порушив закон. А з іншого боку, це дійсно репутаційно погано для партії влади, фракції монобільшості. Це не означає, що всі такі. Але в рамках виборчої кампанії буде використовуватись і опонентами "Слуги народу". Але, наскільки я знаю, фракція "Слуга народу" засудила ці дії. І іншого сприйняття цієї ситуації об’єктивно бути не може".
Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.
17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.
Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.
Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.
Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
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С другой стороны, остальным членам СН теперь есть о чем задуматься...
Вот если бы в ПЕС, то там сразу заявили о "політичних переслідуваннях", а Геращенко с Герасимовым пулей полетели в суд брать его под "депутатські зобов'язення".
Так что, ваши предположения лишени какой либо адекватной логики.
Не поделился? правильно нефиг нарушать корпоративную этику.