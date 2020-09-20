Нардепи не захищатимуть Юрченка, - Разумков

Корупціонер має понести відповідальність, до якої б політичної сили він не належав. Водночас, якщо один з політсили бере хабарі, це не означає, що інші такі ж.

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24" прокоментував корупційний скандал з нардепом з "Слуги народу" Олександром Юрченком, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо людина це зробила – це не означає, що інші нардепи такі самі, це перше. А друге, ну, якщо він винен і не побоювався, то, мабуть помилявся, саме тому ми сьогодні про це говоримо. І про ефективність правоохоронних органів, антикорупційних органів. Якщо ми говоримо, з якої фракції – тут, насправді, непринципово для мене, як для голови ВР, і як для людини: з будь-якої фракції корупціонер – є корупціонер", - заявив Разумков.

За словами спікера Ради, Юрченко повинен понести відповідальність в повному обсязі, якщо його провина буде визнана судом.

"Ні я, і я впевнений, ні інші нардепи його не захищатимуть. Станом на сьогодні, на жаль, іншого механізму як скласти з себе повноваження нардепа, не передбачено. Або за рішенням суду. Хоча в прикладах роботи ВР були моменти, коли нардеп був запідозрений у тих чи інших діяннях – він складав з себе депутатські повноваження і захищав себе. Станом на сьогодні Юрченко таких рішень не приймав. Від нього до мене таких заяв не надходило", - пояснив він.

Разумков додав, що для Юрченка має бути персональна відповідальність:

"Найперше, це буде відповідальність нардепа, який порушив закон. А з іншого боку, це дійсно репутаційно погано для партії влади, фракції монобільшості. Це не означає, що всі такі. Але в рамках виборчої кампанії буде використовуватись і опонентами "Слуги народу". Але, наскільки я знаю, фракція "Слуга народу" засудила ці дії. І іншого сприйняття цієї ситуації об’єктивно бути не може".

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Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

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Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.