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Новини Скандали в Слузі народу
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Нардепи не захищатимуть Юрченка, - Разумков

Нардепи не захищатимуть Юрченка, - Разумков

Корупціонер має понести відповідальність, до якої б політичної сили він не належав. Водночас, якщо один з політсили бере хабарі, це не означає, що інші такі ж.

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24" прокоментував корупційний скандал з нардепом з "Слуги народу" Олександром Юрченком, інформує  Цензор.НЕТ.

"Якщо людина це зробила – це не означає, що інші нардепи такі самі, це перше. А друге, ну, якщо він винен і не побоювався, то, мабуть помилявся, саме тому ми сьогодні про це говоримо. І про ефективність правоохоронних органів, антикорупційних органів. Якщо ми говоримо, з якої фракції – тут, насправді, непринципово для мене, як для голови ВР, і як для людини: з будь-якої фракції корупціонер – є корупціонер", - заявив Разумков.

За словами спікера Ради, Юрченко повинен понести відповідальність в повному обсязі, якщо його провина буде визнана судом.

"Ні я, і я впевнений, ні інші нардепи його не захищатимуть. Станом на сьогодні, на жаль, іншого механізму як скласти з себе повноваження нардепа, не передбачено. Або за рішенням суду. Хоча в прикладах роботи ВР були моменти, коли нардеп був запідозрений у тих чи інших діяннях – він складав з себе депутатські повноваження і захищав себе. Станом на сьогодні Юрченко таких рішень не приймав. Від нього до мене таких заяв не надходило", - пояснив він.

Разумков додав, що для Юрченка має бути персональна відповідальність:

"Найперше, це буде відповідальність нардепа, який порушив закон. А з іншого боку, це дійсно репутаційно погано для партії влади, фракції монобільшості. Це не означає, що всі такі. Але в рамках виборчої кампанії буде використовуватись і опонентами "Слуги народу". Але, наскільки я знаю, фракція "Слуга народу" засудила ці дії. І іншого сприйняття цієї ситуації об’єктивно бути не може".

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Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

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Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

ВР (14994) Разумков Дмитро (1527) Слуга народу (2814) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+7
Слугі народа нє такіє.
Нардепы не будут защищать Юрченко, - Разумков - Цензор.НЕТ 271
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20.09.2020 00:55
+4
Блаблабла,а карманный "суд" всё равно отпустит взяточника и пивного крадуна.
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20.09.2020 00:36
+4
Угу. Кота в мешке утаить не смогли, теперь , конечно, будут делать вид, шо единогласно порицают и осуждают. А в деле , между прочим, не один бывший безработный,а ныне государственный деятель Юрченко замешан...
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20.09.2020 01:08
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Блаблабла,а карманный "суд" всё равно отпустит взяточника и пивного крадуна.
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20.09.2020 00:36 Відповісти
"Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать". (С)
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20.09.2020 01:23 Відповісти
А ватники определяются цитатами из совковых фильмов про ментов.
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20.09.2020 02:29 Відповісти
ПізДно..
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20.09.2020 00:37 Відповісти
Слугі народа нє такіє.
Нардепы не будут защищать Юрченко, - Разумков - Цензор.НЕТ 271
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20.09.2020 00:55 Відповісти
Угу. Кота в мешке утаить не смогли, теперь , конечно, будут делать вид, шо единогласно порицают и осуждают. А в деле , между прочим, не один бывший безработный,а ныне государственный деятель Юрченко замешан...
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20.09.2020 01:08 Відповісти
После того, как Венедиктову фактически заставили завести дело, а ЗЕ и СН публично обвинили в укрывательстве, СН разродилась на "нам такие не друзья".

С другой стороны, остальным членам СН теперь есть о чем задуматься...
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20.09.2020 02:31 Відповісти
Маю сумнів, що вони мають таку здатність. В більшості на обличчях те що їсти більше ніж те, що думає.
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20.09.2020 07:50 Відповісти
Мафіозі та жлоби, що сидять біля корита, чи не бажаєте взяти приклад з американського мільярдера Чака Фіні, який оголосив що досяг мети свого життя, віддавши на доброчинність 8 мільярдів доларів своїх статків залишивши з них всьго $2 мільйона собі на пенсію??? https://ukrainian.voanews.com/a/Miljarder-filantrop/5589959.html
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20.09.2020 07:59 Відповісти
Да не в ту партию пошел Юрченко.
Вот если бы в ПЕС, то там сразу заявили о "політичних переслідуваннях", а Геращенко с Герасимовым пулей полетели в суд брать его под "депутатські зобов'язення".
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20.09.2020 08:10 Відповісти
Но он же целенаправленно шел ИМЕННО в партию Зеленского?
Так что, ваши предположения лишени какой либо адекватной логики.
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20.09.2020 11:11 Відповісти
не переживай. Как только земразоту начнут вешать, они тоже будут говорить о "политических преследованиях"
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20.09.2020 11:53 Відповісти
Юрченко, - це ти! (Слуга народа)
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20.09.2020 08:14 Відповісти
зачем покупать одного, значит они все в доле
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20.09.2020 08:58 Відповісти
Нардепи не захищатимуть Юрченка, - Разумков - Цензор.НЕТ 6227
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20.09.2020 09:52 Відповісти
Зебила накажут за демпинг.
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20.09.2020 10:01 Відповісти
вот если бы он был родственником дЕрьмака, тогда бы все его защищали.
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20.09.2020 10:01 Відповісти
Нардепы не будут защищать Юрченко, - Разумков

Не поделился? правильно нефиг нарушать корпоративную этику.
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20.09.2020 10:13 Відповісти
Не хотят об своё же говно мараться. А Юрченко - один кусочек из этой кучи дерьма.
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20.09.2020 11:17 Відповісти
Тоді він усіх і здасть. Він же не тільки для себе старався.
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20.09.2020 11:22 Відповісти
А почему? А говорили, "мы своих не сдаем!" Он же в доску ваш.
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20.09.2020 11:36 Відповісти
Его будут защищать адвокаты дорогостоящие, всё верно...
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20.09.2020 14:26 Відповісти
Нардепи не захищатимуть Юрченка, - Разумков - Цензор.НЕТ 2166
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20.09.2020 14:44 Відповісти
Цього Юрченка обрали кияни як мажоритарника. Ганьба вам, земляки. Ви взагалі нічого про нього не знали і голосували як за протеже зеленського, ідіоти?
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20.09.2020 20:24 Відповісти
 
 