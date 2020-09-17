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Венедіктова (829) Юрченко Олександр (109)

Венедіктова підписала підозру "слузі народу" Юрченку

Венедіктова підписала підозру

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Про це генпрокурор повідомила на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми разом із прокурорами САП в цій справі провели декілька годин над вивченням матеріалів (підкреслюю - матеріалів, а не довідок або чернеток, складених від мого імені) цього кримінального провадження, в результаті чого я ухвалила рішення і, відповідно - одночасно відповідальність, підписати народному депутату підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

За словами Венедіктової, генеральний прокурор не працює секретарем ні детективів НАБУ, ні прокурорів САП.

"Це не тільки моє право вивчати матеріали справи (а не довідки чи окремі частини НСРД), це і мій обов‘язок, встановлений законом, і я маю чіткий намір це робити", - додала генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що вона поза політикою.

"У правопорушення немає політичних особливостей або імунітетів, немає і крапка. Спільна мета - жорстка реакція на корупцію у владі. З порушниками закону розмова коротка. І ми з першого дня її проводимо в одному тоні - нульова толерантність, але реакція генерального прокурора відбувається на професійно підготовлені матеріали кримінального провадження, яке надане на вивчення. Наразі вживаються заходи, щодо реалізації цих рішень", - підсумувала генпрокурор.

Також читайте: Венедіктова підписала підозру "слузі народу" Юрченку, - Лещенко

Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

Венедіктова підписала підозру слузі народу Юрченку 01

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Топ коментарі
+26
Венедиктова подписала подозрение "слуге народа" Юрченко - Цензор.НЕТ 448
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17.09.2020 10:29
+21
Венедиктова подписала подозрение "слуге народа" Юрченко - Цензор.НЕТ 9244
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17.09.2020 10:34
+19
ты смотри, за ночь основания появились, хотя ниче не поменялось. чудеса
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17.09.2020 10:28
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а не могла пару часов потратить раньше, вместо спича в раде
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17.09.2020 10:27 Відповісти
Венедиктова подписала подозрение "слуге народа" Юрченко - Цензор.НЕТ 448
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17.09.2020 10:29 Відповісти
За президента-Котополеона?
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17.09.2020 10:34 Відповісти
сцыкливая, тупая курва
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17.09.2020 12:16 Відповісти
да она занята денно и нощно - копанием фейковых дел против 5-го Президента, поэнтому ей некода и неколе изучать всякую там мутатень, которую ей подсовывают
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17.09.2020 10:43 Відповісти
Сакральна жертва во благо партії.
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17.09.2020 10:27 Відповісти
и зашкварная
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17.09.2020 10:32 Відповісти
добиликурву!
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17.09.2020 11:01 Відповісти
ты смотри, за ночь основания появились, хотя ниче не поменялось. чудеса
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17.09.2020 10:28 Відповісти
видать, наконец-то, всё припрятали
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17.09.2020 10:44 Відповісти
Зєля дав команду ФАС!
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17.09.2020 11:39 Відповісти
та ничего ему не будет
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17.09.2020 10:28 Відповісти
Раздуплились после того, как резонанс набрал обороты.
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17.09.2020 10:29 Відповісти
Руки прочь от патриота Юрченко, это политические преследования.))
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17.09.2020 10:30 Відповісти
"Слуга" "слуге" око не высосет
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17.09.2020 10:30 Відповісти
Очко. Не око, а очко. 😁
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17.09.2020 10:40 Відповісти
коричневое око
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17.09.2020 10:44 Відповісти
то гнала на набу что они материалы не подготовили, а теперь хвалит
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17.09.2020 10:33 Відповісти
Венедиктова подписала подозрение "слуге народа" Юрченко - Цензор.НЕТ 9244
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17.09.2020 10:34 Відповісти
Це полiтичнi переслiдування. Патрiоту Юрченку волю.
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17.09.2020 10:35 Відповісти
Знайшли лисого!
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17.09.2020 10:38 Відповісти
Оказалось, нужно было всего лишь прочитать материалы. А вот заставить эту курицу читать можно только принудительным методом.
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17.09.2020 10:38 Відповісти
Первый пошел!
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17.09.2020 10:39 Відповісти
В этом вся особенность зевласти - попробовать сделать гадость и, в случае общественного недовольства, моментально переобуться в воздухе, заявив, что их неправильно поняли. И вообще, они, с самого начала, были за последнее решение. ЗЕцинизм зашкаливает.
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17.09.2020 10:40 Відповісти
Партія сказала нада, камсамол отвєтіл єсть.
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17.09.2020 10:41 Відповісти
Передвиборчий хід зебілів.
Після виборів справу спустять на гальмах.
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17.09.2020 10:41 Відповісти
Вот, что падающий зе-рейтинг делает!
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17.09.2020 10:42 Відповісти
Почитав дюцец паіосний спіч генпрокурорші - і одразу ж згадав я Пшонка на картині у тоді з лавровим вінком. Ця теж уявила себе римс ким сенатором з'явилися підозрвюа у мене, що це все - крісло. Вочевидь, його після Пшонки так і не поміняли.
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17.09.2020 10:43 Відповісти
А кацапи все про коричнево око мріють )))
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17.09.2020 10:50 Відповісти
кацап, разрешаю не делиться со мной своими переживаниями
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17.09.2020 11:00 Відповісти
Звичайно! І то у будь-якому випадку. 😁 Або Юрченко партію зрадив, або Бєнядіктовазрадила Юрченка. 😊 Тому обтікай мовчки! ☺️
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17.09.2020 10:49 Відповісти
Ой зрада зрадна!
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17.09.2020 10:52 Відповісти
Для тебе поняття "зрада" не існує взагалі. 😊 Тому і тон такий. Для тебе зрадити - це передбачити. Нє?
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17.09.2020 15:29 Відповісти
Зрада існує виключно для порохоботів, і то тільки на цензорі. )))
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17.09.2020 15:31 Відповісти
Ну так, ну так. Виключно для теперішніх зебілів вона існувала з 2014 року по 2019 на тому ж "Цензорі". 😊
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17.09.2020 16:16 Відповісти
Ну, да вивчила вона? Просто команда з ОП пройшла. О 9:46 пост Зелі в https://t.me/V_Zelenskiy_official/398 Telegram про те що треба працювати, а о 10:11 Венедіктова уже відрапортувала у https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/3637496669596575 Facebook

Різниця між наказом і виконанням "незалежної" прокурорки - 25 хвилин
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17.09.2020 10:47 Відповісти
переобулась на лету тварь, ну ничего, зеленому клоуну еще не долго сидеть, на него дел будет выше крыши( и не мнемимых) на венедиктов подстилку неменьше
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17.09.2020 10:53 Відповісти
И шо? Уто за 13 штук чувака покарают? Походу шоу продолжается...
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17.09.2020 10:54 Відповісти
Це нескінченне шоу,політика називається !!))
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17.09.2020 11:01 Відповісти
Давно пора. Промедление или раздумье просто недопустимы.
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17.09.2020 10:54 Відповісти
Та цю корумповану погань в Україні маю сотнями пакувати щодня , тоді десь через рік відчуємо результат!!))
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17.09.2020 11:04 Відповісти
а братику ермака (или братикам ермакам, а то вряд ли первый не знал, что делает второй ) когда?
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17.09.2020 10:57 Відповісти
То вже вища ліга !!))
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17.09.2020 11:05 Відповісти
Імітація запеклої боротьби з корупцією триває !!))
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17.09.2020 10:59 Відповісти
"Оснований для объявления о подозрении "слуге народа" Юрченко пока недостаточно, - Венедиктова" - сутки глаза открывались, как у Вия
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17.09.2020 11:00 Відповісти
Юрченко не пришёл сегодня в парламент и закрылся в своём доме, чтобы не получать подозрение.
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17.09.2020 11:00 Відповісти
Швец: Владимир Александрович, у вас рейтинг уже как у Януковича перед Майданом, а за спиной нет ни криминальной вертикали, ни верных силовиков. На что вы надеетесь?
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17.09.2020 11:04 Відповісти
На Зебілів та Зебілочок! Вони його груддю будуть закривати. Таня Лайф буде у першому ряді барикад.
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17.09.2020 11:10 Відповісти
Я от думаю, чому Зеленський і Венедіктова прозріли.
На мій погляд тому, що НАБУ у випадку відмови Офісу Генпрокурора чи Суду починають публікувати матеріали слідства з відео та аудіо фігурантів справ.
От цього вони і бояться, що на цих аудіо та відео можуть засвітитися голоси фамілії і голоси осіб, світити яких якось їм не зручно, м"яко кажучи.
А так в НАБУ ці записи просто лежать, поки лежать. І Юрченком, просто, пожертвували, як пішаком на шахівниці.
А от Вовком не можуть, поки не можуть. Правда там іще один окремий гравець - судівська мафія. Думаю, що перемогти Зеленського із його СН легше ніж от цих судівських махінаторів у мантіях. І, напевно, саме цей судівський клан більше усіх приносить шкоди.
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17.09.2020 11:30 Відповісти
Судді - корінь зла. Коли нарешті мудрий наріт це зрозуміє?
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17.09.2020 11:34 Відповісти
Корінь зла не в суддях корінь зла в президентах які їх затверджують, в мінюсті і в генпрокурорі.. Так для орієнтування посада судді в не дуже крутому районі Києва 500 тис у.е., потім ще потрібно віддавати данину щоб не попастись і не бігати дахами..
Тому і такі суди при чому ця схема не тільки в судах в усіх держорганах або ставлять правильну людину для схем або ця посада продається.. При чому потрібно щорічно давати на верх і в перевіряючі органи інакше швидко злетиш з посади..
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17.09.2020 13:13 Відповісти
Вегедиктова не манди! " Мы толкали паровоз в сракагоадусный мороз". После того как Торчок вышел из очередного наркотического запоя , или его вывели оттуда и он сказал в обращении " Фас!", ты и подписала!
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17.09.2020 11:33 Відповісти
Неужели эти идиоты таки поняли, что на этом можно рейтинг поднять? Типа, смотрите какие мы классные, сразу травим крысу, когда она у нас заведется. Политтехнологи у них еще тупее, чем они сами...
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17.09.2020 11:33 Відповісти
Подарите ей абзацев кучу.
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17.09.2020 11:35 Відповісти
Бенядиктова - Мразота еще похлеще Югика с Шапкой
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17.09.2020 11:50 Відповісти
Show must go on
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17.09.2020 12:13 Відповісти
дерьмо случается, когда генпрофурор - продажная шлюха-заочница...
зебилы, вы любите экспериментировать там, где это опасно.. для вас же в том числе.. дебилы-экспериментаторы
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17.09.2020 13:07 Відповісти
До этого материалы дела несколько дней лежали в ОГП. Наверное, мадам читала по слогам, наконец, прочитала и заявила- материалов недостаточно для подозрения, потом видимо, стоял вопрос в офисе "найвыличнишего" что делать? видимо пришли к выводу - сливать Юрченко и вот воодушевленная венедиктова сразу "Мы вместе с прокурорами САП в этом деле провели несколько часов над изучением материалов" (оказывается надо было всего лишь неск.часов) выписывает подозрение.
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17.09.2020 15:15 Відповісти
всё верно написала.
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17.09.2020 23:00 Відповісти
 
 