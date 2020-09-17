Венедіктова підписала підозру "слузі народу" Юрченку

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Про це генпрокурор повідомила на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми разом із прокурорами САП в цій справі провели декілька годин над вивченням матеріалів (підкреслюю - матеріалів, а не довідок або чернеток, складених від мого імені) цього кримінального провадження, в результаті чого я ухвалила рішення і, відповідно - одночасно відповідальність, підписати народному депутату підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

За словами Венедіктової, генеральний прокурор не працює секретарем ні детективів НАБУ, ні прокурорів САП.

"Це не тільки моє право вивчати матеріали справи (а не довідки чи окремі частини НСРД), це і мій обов‘язок, встановлений законом, і я маю чіткий намір це робити", - додала генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що вона поза політикою.

"У правопорушення немає політичних особливостей або імунітетів, немає і крапка. Спільна мета - жорстка реакція на корупцію у владі. З порушниками закону розмова коротка. І ми з першого дня її проводимо в одному тоні - нульова толерантність, але реакція генерального прокурора відбувається на професійно підготовлені матеріали кримінального провадження, яке надане на вивчення. Наразі вживаються заходи, щодо реалізації цих рішень", - підсумувала генпрокурор.

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Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

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Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.