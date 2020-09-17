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Венедиктова (726) Юрченко Александр (101)

Венедиктова подписала подозрение "слуге народа" Юрченко

Венедиктова подписала подозрение

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Об этом генпрокурор сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы вместе с прокурорами САП в этом деле провели несколько часов над изучением материалов (подчеркиваю - материалов, а не справок или черновиков, составленных от моего имени) этого уголовного производства, в результате чего я приняла решение и, соответственно - одновременно ответственность, подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения - содержания под стражей", - говорится в сообщении.

По словам Венедиктовой, генеральный прокурор не работает секретарем ни детективов НАБУ, ни прокуроров САП.

"Это не только мое право изучать материалы дела (а не справки или отдельные части НСРД), это и моя обязанность, установленная законом, и я имею четкое намерение это делать всегда", - добавила генпрокурор.

Венедиктова отметила, что она вне политики.

"У правонарушения нет политических особенностей или иммунитетов, нет и точка. Общая цель - жесткая реакция на коррупцию во власти. С нарушителями закона разговор короткий. И мы с первого дня ее проводим в одном тоне - нулевая толерантность, но реакция генерального прокурора происходит на профессионально подготовленные материалы уголовного производства, которые предоставлены на изучение. Сейчас принимаются меры, по реализации этих решений", - подытожила генпрокурор.

Читайте: Венедиктовой стоило подписать подозрение нардепу Юрченко, - "слуга народа" Арахамия

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

Читайте: Венедиктова подписала подозрение "слуге народа" Юрченко, - Лещенко

Венедиктова подписала подозрение слуге народа Юрченко 01

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Топ комментарии
+26
Венедиктова подписала подозрение "слуге народа" Юрченко - Цензор.НЕТ 448
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17.09.2020 10:29
+21
Венедиктова подписала подозрение "слуге народа" Юрченко - Цензор.НЕТ 9244
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17.09.2020 10:34
+19
ты смотри, за ночь основания появились, хотя ниче не поменялось. чудеса
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17.09.2020 10:28
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а не могла пару часов потратить раньше, вместо спича в раде
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17.09.2020 10:27 Ответить
Венедиктова подписала подозрение "слуге народа" Юрченко - Цензор.НЕТ 448
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17.09.2020 10:29 Ответить
За президента-Котополеона?
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17.09.2020 10:34 Ответить
сцыкливая, тупая курва
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17.09.2020 12:16 Ответить
да она занята денно и нощно - копанием фейковых дел против 5-го Президента, поэнтому ей некода и неколе изучать всякую там мутатень, которую ей подсовывают
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17.09.2020 10:43 Ответить
Сакральна жертва во благо партії.
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17.09.2020 10:27 Ответить
и зашкварная
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17.09.2020 10:32 Ответить
добиликурву!
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17.09.2020 11:01 Ответить
ты смотри, за ночь основания появились, хотя ниче не поменялось. чудеса
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17.09.2020 10:28 Ответить
видать, наконец-то, всё припрятали
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17.09.2020 10:44 Ответить
Зєля дав команду ФАС!
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17.09.2020 11:39 Ответить
та ничего ему не будет
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17.09.2020 10:28 Ответить
Раздуплились после того, как резонанс набрал обороты.
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17.09.2020 10:29 Ответить
Руки прочь от патриота Юрченко, это политические преследования.))
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17.09.2020 10:30 Ответить
"Слуга" "слуге" око не высосет
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17.09.2020 10:30 Ответить
Очко. Не око, а очко. 😁
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17.09.2020 10:40 Ответить
коричневое око
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17.09.2020 10:44 Ответить
то гнала на набу что они материалы не подготовили, а теперь хвалит
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17.09.2020 10:33 Ответить
Венедиктова подписала подозрение "слуге народа" Юрченко - Цензор.НЕТ 9244
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17.09.2020 10:34 Ответить
Це полiтичнi переслiдування. Патрiоту Юрченку волю.
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17.09.2020 10:35 Ответить
Знайшли лисого!
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17.09.2020 10:38 Ответить
Оказалось, нужно было всего лишь прочитать материалы. А вот заставить эту курицу читать можно только принудительным методом.
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17.09.2020 10:38 Ответить
Первый пошел!
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17.09.2020 10:39 Ответить
В этом вся особенность зевласти - попробовать сделать гадость и, в случае общественного недовольства, моментально переобуться в воздухе, заявив, что их неправильно поняли. И вообще, они, с самого начала, были за последнее решение. ЗЕцинизм зашкаливает.
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17.09.2020 10:40 Ответить
Партія сказала нада, камсамол отвєтіл єсть.
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17.09.2020 10:41 Ответить
Передвиборчий хід зебілів.
Після виборів справу спустять на гальмах.
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17.09.2020 10:41 Ответить
Вот, что падающий зе-рейтинг делает!
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17.09.2020 10:42 Ответить
Почитав дюцец паіосний спіч генпрокурорші - і одразу ж згадав я Пшонка на картині у тоді з лавровим вінком. Ця теж уявила себе римс ким сенатором з'явилися підозрвюа у мене, що це все - крісло. Вочевидь, його після Пшонки так і не поміняли.
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17.09.2020 10:43 Ответить
А кацапи все про коричнево око мріють )))
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17.09.2020 10:50 Ответить
кацап, разрешаю не делиться со мной своими переживаниями
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17.09.2020 11:00 Ответить
Звичайно! І то у будь-якому випадку. 😁 Або Юрченко партію зрадив, або Бєнядіктовазрадила Юрченка. 😊 Тому обтікай мовчки! ☺️
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17.09.2020 10:49 Ответить
Ой зрада зрадна!
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17.09.2020 10:52 Ответить
Для тебе поняття "зрада" не існує взагалі. 😊 Тому і тон такий. Для тебе зрадити - це передбачити. Нє?
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17.09.2020 15:29 Ответить
Зрада існує виключно для порохоботів, і то тільки на цензорі. )))
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17.09.2020 15:31 Ответить
Ну так, ну так. Виключно для теперішніх зебілів вона існувала з 2014 року по 2019 на тому ж "Цензорі". 😊
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17.09.2020 16:16 Ответить
Ну, да вивчила вона? Просто команда з ОП пройшла. О 9:46 пост Зелі в https://t.me/V_Zelenskiy_official/398 Telegram про те що треба працювати, а о 10:11 Венедіктова уже відрапортувала у https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/3637496669596575 Facebook

Різниця між наказом і виконанням "незалежної" прокурорки - 25 хвилин
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17.09.2020 10:47 Ответить
переобулась на лету тварь, ну ничего, зеленому клоуну еще не долго сидеть, на него дел будет выше крыши( и не мнемимых) на венедиктов подстилку неменьше
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17.09.2020 10:53 Ответить
И шо? Уто за 13 штук чувака покарают? Походу шоу продолжается...
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17.09.2020 10:54 Ответить
Це нескінченне шоу,політика називається !!))
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17.09.2020 11:01 Ответить
Давно пора. Промедление или раздумье просто недопустимы.
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17.09.2020 10:54 Ответить
Та цю корумповану погань в Україні маю сотнями пакувати щодня , тоді десь через рік відчуємо результат!!))
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17.09.2020 11:04 Ответить
а братику ермака (или братикам ермакам, а то вряд ли первый не знал, что делает второй ) когда?
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17.09.2020 10:57 Ответить
То вже вища ліга !!))
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17.09.2020 11:05 Ответить
Імітація запеклої боротьби з корупцією триває !!))
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17.09.2020 10:59 Ответить
"Оснований для объявления о подозрении "слуге народа" Юрченко пока недостаточно, - Венедиктова" - сутки глаза открывались, как у Вия
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17.09.2020 11:00 Ответить
Юрченко не пришёл сегодня в парламент и закрылся в своём доме, чтобы не получать подозрение.
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17.09.2020 11:00 Ответить
Швец: Владимир Александрович, у вас рейтинг уже как у Януковича перед Майданом, а за спиной нет ни криминальной вертикали, ни верных силовиков. На что вы надеетесь?
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17.09.2020 11:04 Ответить
На Зебілів та Зебілочок! Вони його груддю будуть закривати. Таня Лайф буде у першому ряді барикад.
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17.09.2020 11:10 Ответить
Я от думаю, чому Зеленський і Венедіктова прозріли.
На мій погляд тому, що НАБУ у випадку відмови Офісу Генпрокурора чи Суду починають публікувати матеріали слідства з відео та аудіо фігурантів справ.
От цього вони і бояться, що на цих аудіо та відео можуть засвітитися голоси фамілії і голоси осіб, світити яких якось їм не зручно, м"яко кажучи.
А так в НАБУ ці записи просто лежать, поки лежать. І Юрченком, просто, пожертвували, як пішаком на шахівниці.
А от Вовком не можуть, поки не можуть. Правда там іще один окремий гравець - судівська мафія. Думаю, що перемогти Зеленського із його СН легше ніж от цих судівських махінаторів у мантіях. І, напевно, саме цей судівський клан більше усіх приносить шкоди.
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17.09.2020 11:30 Ответить
Судді - корінь зла. Коли нарешті мудрий наріт це зрозуміє?
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17.09.2020 11:34 Ответить
Корінь зла не в суддях корінь зла в президентах які їх затверджують, в мінюсті і в генпрокурорі.. Так для орієнтування посада судді в не дуже крутому районі Києва 500 тис у.е., потім ще потрібно віддавати данину щоб не попастись і не бігати дахами..
Тому і такі суди при чому ця схема не тільки в судах в усіх держорганах або ставлять правильну людину для схем або ця посада продається.. При чому потрібно щорічно давати на верх і в перевіряючі органи інакше швидко злетиш з посади..
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17.09.2020 13:13 Ответить
Вегедиктова не манди! " Мы толкали паровоз в сракагоадусный мороз". После того как Торчок вышел из очередного наркотического запоя , или его вывели оттуда и он сказал в обращении " Фас!", ты и подписала!
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17.09.2020 11:33 Ответить
Неужели эти идиоты таки поняли, что на этом можно рейтинг поднять? Типа, смотрите какие мы классные, сразу травим крысу, когда она у нас заведется. Политтехнологи у них еще тупее, чем они сами...
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17.09.2020 11:33 Ответить
Подарите ей абзацев кучу.
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17.09.2020 11:35 Ответить
Бенядиктова - Мразота еще похлеще Югика с Шапкой
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17.09.2020 11:50 Ответить
Show must go on
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17.09.2020 12:13 Ответить
дерьмо случается, когда генпрофурор - продажная шлюха-заочница...
зебилы, вы любите экспериментировать там, где это опасно.. для вас же в том числе.. дебилы-экспериментаторы
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17.09.2020 13:07 Ответить
До этого материалы дела несколько дней лежали в ОГП. Наверное, мадам читала по слогам, наконец, прочитала и заявила- материалов недостаточно для подозрения, потом видимо, стоял вопрос в офисе "найвыличнишего" что делать? видимо пришли к выводу - сливать Юрченко и вот воодушевленная венедиктова сразу "Мы вместе с прокурорами САП в этом деле провели несколько часов над изучением материалов" (оказывается надо было всего лишь неск.часов) выписывает подозрение.
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17.09.2020 15:15 Ответить
всё верно написала.
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17.09.2020 23:00 Ответить
 
 