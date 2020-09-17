Венедиктова подписала подозрение "слуге народа" Юрченко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.
Об этом генпрокурор сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы вместе с прокурорами САП в этом деле провели несколько часов над изучением материалов (подчеркиваю - материалов, а не справок или черновиков, составленных от моего имени) этого уголовного производства, в результате чего я приняла решение и, соответственно - одновременно ответственность, подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения - содержания под стражей", - говорится в сообщении.
По словам Венедиктовой, генеральный прокурор не работает секретарем ни детективов НАБУ, ни прокуроров САП.
"Это не только мое право изучать материалы дела (а не справки или отдельные части НСРД), это и моя обязанность, установленная законом, и я имею четкое намерение это делать всегда", - добавила генпрокурор.
Венедиктова отметила, что она вне политики.
"У правонарушения нет политических особенностей или иммунитетов, нет и точка. Общая цель - жесткая реакция на коррупцию во власти. С нарушителями закона разговор короткий. И мы с первого дня ее проводим в одном тоне - нулевая толерантность, но реакция генерального прокурора происходит на профессионально подготовленные материалы уголовного производства, которые предоставлены на изучение. Сейчас принимаются меры, по реализации этих решений", - подытожила генпрокурор.
Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.
15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".
Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.
Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.
В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.
Пожалуйста, подождите...
Після виборів справу спустять на гальмах.
Різниця між наказом і виконанням "незалежної" прокурорки - 25 хвилин
На мій погляд тому, що НАБУ у випадку відмови Офісу Генпрокурора чи Суду починають публікувати матеріали слідства з відео та аудіо фігурантів справ.
От цього вони і бояться, що на цих аудіо та відео можуть засвітитися голоси фамілії і голоси осіб, світити яких якось їм не зручно, м"яко кажучи.
А так в НАБУ ці записи просто лежать, поки лежать. І Юрченком, просто, пожертвували, як пішаком на шахівниці.
А от Вовком не можуть, поки не можуть. Правда там іще один окремий гравець - судівська мафія. Думаю, що перемогти Зеленського із його СН легше ніж от цих судівських махінаторів у мантіях. І, напевно, саме цей судівський клан більше усіх приносить шкоди.
Тому і такі суди при чому ця схема не тільки в судах в усіх держорганах або ставлять правильну людину для схем або ця посада продається.. При чому потрібно щорічно давати на верх і в перевіряючі органи інакше швидко злетиш з посади..
зебилы, вы любите экспериментировать там, где это опасно.. для вас же в том числе.. дебилы-экспериментаторы