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взятка (6038) САП (2036) Юрченко Александр (101)

Помощнику "слуги народа" Юрченко сообщено о подозрении, - САП

Помощнику

Помощнику нардепа "Слуги народа" Александра Юрченко сообщено о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении помощнику народного депутата Украины, выступившему посредником в получении 13 тыс. долларов США за внесение предложений в законопроект, касающегося переработки твердых бытовых отходов и подстрекательстве о предоставлении 200 тыс. долларов США неправомерной выгоды для подкупа народных депутатов - членов Комитета для поддержки указанных поправок.

В середине августа текущего года правоохранителями зафиксированы факты получения указанным лицом части неправомерной выгоды.

Также читайте: Фигурант пленок НАБУ о нардепе "Ю": Его слушают постоянно. Это же Холодова человек. Его постоянно пасут

Действия помощника народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Сейчас в ВАКС подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Заседание состоится в 14:00 15 сентября 2020 в помещении суда на ул. Крещатик, 42 в г. Киеве.

Напоминаем, ранее ряд украинские СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

Сегодня НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обговаривают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуроры и детективы должны сделать все, чтобы довести кейс нардепа "Ю" до Антикоррупционного суда, - Холодницкий

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Топ комментарии
+6
Звери. Хоть бы на голоборотьку в итоге не вышли. Волнуюсь.
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15.09.2020 15:34
+5
У него бенядиктовна в адвокаты записалась
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15.09.2020 15:33
+5
Идеальный помощник.Все как Петр первый кацапам завещал-"«Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство».
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15.09.2020 15:47
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У него бенядиктовна в адвокаты записалась
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15.09.2020 15:33 Ответить
Депутат Слуги Народу Юрченко має бути арештований за політичну корупцію. Разом з ним обвинувачення має бути висунуто спікеру ВРУ від Слуги Народу Дмитру Разумкову, який є головним представником політичної партії Слуга Народу в парламенті і фактично кришує корупційну діяльність депутатів від Слуги Народу в парламенті! Разумкова теж потрібно посадити і зняти з посади!
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15.09.2020 15:39 Ответить
А чого так? Зелені не для того прокуратуру захоплювали, аби своїх садити. А для того, щоб кошмарити Порошенка. Чи ти сподівався на інше?
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15.09.2020 16:48 Ответить
Якби зелені кошмарили порошенка, це було б добре, але ж вони і цього не можуть! Нічого не можуть та ще й крадуть! Такий бардак нам не потрібен! Не для того ми ризикували віддаючи крісло Президента некваліфікованому ідіоту, щоб він плодив корупцію! Якщо корупція - то накуй!
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15.09.2020 17:12 Ответить
То ти вважаєш, що Порошенка вони повинні кошмарити для тебе задурно? Ти отримує оргазм, вони чистять твої кишені від бабла. Все чесно. Проституткам потрібно платити. Ти ж тому за проституток голосував? Нє?
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15.09.2020 17:52 Ответить
Звери. Хоть бы на голоборотьку в итоге не вышли. Волнуюсь.
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15.09.2020 15:34 Ответить
І не кажіть. Теж дуже тривожно за преЗЕдента
(ніт)
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15.09.2020 15:37 Ответить
Можуть же якісь ідіоти подумать шо бубочка був в курсі хабарів в його фракції.
А він же такий няшний - йому в тюрму ніззя.
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15.09.2020 15:40 Ответить
Ну все как и предсказывалось:
Бубочка потребовал "для пиару" к выборам засудить одного из "Слуг".
Что мы тут и видим.
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15.09.2020 15:35 Ответить
Пока шо получился пиар с отрицательным ростом)
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15.09.2020 15:37 Ответить
Президентсво не состоялось.Херня ,а не глава государства.
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15.09.2020 15:38 Ответить
Зюзя луснув. Можна виносити.
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15.09.2020 15:39 Ответить
А что были какие-то сомнения что именно так и будет?
Зе не состоялось когда Саша и Рима первый раз увидели друг друга.
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15.09.2020 15:42 Ответить
Ну как вы не понимаете!? Они воруют, а зеленский просто не в курсе!
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15.09.2020 15:42 Ответить
Уговорили наконец выдвинуть подозрение?
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15.09.2020 15:39 Ответить
подозревать не сажать - мне нравится фейс...
так и хочется туда печеньку воткуть.
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15.09.2020 15:40 Ответить
а на лопате и гирька кило в 10 не помешала бы....
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15.09.2020 15:45 Ответить
Идеальный помощник.Все как Петр первый кацапам завещал-"«Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство».
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15.09.2020 15:47 Ответить
Даремно цими підозрами лякали.Судячи по фото він неосудний(дурачёк по простому).
Але для роботи в Офісі ***********-саме те.
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15.09.2020 15:42 Ответить
Цікаво якому народу служать "Слуги народу" ? З кожним днем росте впевненість що не украінському ...
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15.09.2020 15:45 Ответить
а помощнику слуги помощник положен или нет?
все хочу до ихней норы докопаться...
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15.09.2020 15:56 Ответить
 
 