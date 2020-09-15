Помічнику "слуги народу" Юрченка повідомлено про підозру, - САП

Помічнику нардепа "Слуги народу" Олександра Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру помічнику народного депутата України, який виступив посередником в отриманні 13 тис. доларів США за внесення пропозицій до законопроєкту, що стосувалися переробки твердих побутових відходів та підбурюванні щодо надання 200 тисяч доларів США неправомірної вигоди для підкупу народних депутатів - членів Комітету для підтримки вказаних правок.

У середині серпня поточного року правоохоронцями зафіксовано факти отримання вказаною особою частини неправомірної вигоди.

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Дії помічника народного депутата кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України – пособництво в отриманні неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Наразі до ВАКС подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Засідання відбудеться о 14:00 год. 15 вересня 2020 року в приміщенні суду на вул. Хрещатик,42 у м. Києві.

Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

Сьогодні НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

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