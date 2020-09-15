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хабар (4638) Юрченко Олександр (109)

Помічнику "слуги народу" Юрченка повідомлено про підозру, - САП

Помічнику

Помічнику нардепа "Слуги народу" Олександра Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру помічнику народного депутата України, який виступив посередником в отриманні 13 тис. доларів США за внесення пропозицій до законопроєкту, що стосувалися переробки твердих побутових відходів та підбурюванні щодо надання 200 тисяч доларів США неправомірної вигоди для підкупу народних депутатів - членів Комітету для підтримки вказаних правок.

У середині серпня поточного року правоохоронцями зафіксовано факти отримання вказаною особою частини неправомірної вигоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурант плівок НАБУ про нардепа "Ю": Його слухають постійно. Це ж Холодова людина. Його постійно пасуть

Дії помічника народного депутата кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України – пособництво в отриманні неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Наразі до ВАКС подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Засідання відбудеться о 14:00 год. 15 вересня 2020 року в приміщенні суду на вул. Хрещатик,42 у м. Києві.

Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

Сьогодні НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Читайте: В ідеалі 10 осіб з комітету закорумпувати, - Ну, і плюс два на форс-мажор, - нардеп "Ю" і детектив НАБУ обговорюють механізм розділу хабаря

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Топ коментарі
+6
Звери. Хоть бы на голоборотьку в итоге не вышли. Волнуюсь.
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15.09.2020 15:34
+5
У него бенядиктовна в адвокаты записалась
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15.09.2020 15:33
+5
Идеальный помощник.Все как Петр первый кацапам завещал-"«Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство».
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15.09.2020 15:47
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У него бенядиктовна в адвокаты записалась
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15.09.2020 15:33 Відповісти
Депутат Слуги Народу Юрченко має бути арештований за політичну корупцію. Разом з ним обвинувачення має бути висунуто спікеру ВРУ від Слуги Народу Дмитру Разумкову, який є головним представником політичної партії Слуга Народу в парламенті і фактично кришує корупційну діяльність депутатів від Слуги Народу в парламенті! Разумкова теж потрібно посадити і зняти з посади!
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15.09.2020 15:39 Відповісти
А чого так? Зелені не для того прокуратуру захоплювали, аби своїх садити. А для того, щоб кошмарити Порошенка. Чи ти сподівався на інше?
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15.09.2020 16:48 Відповісти
Якби зелені кошмарили порошенка, це було б добре, але ж вони і цього не можуть! Нічого не можуть та ще й крадуть! Такий бардак нам не потрібен! Не для того ми ризикували віддаючи крісло Президента некваліфікованому ідіоту, щоб він плодив корупцію! Якщо корупція - то накуй!
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15.09.2020 17:12 Відповісти
То ти вважаєш, що Порошенка вони повинні кошмарити для тебе задурно? Ти отримує оргазм, вони чистять твої кишені від бабла. Все чесно. Проституткам потрібно платити. Ти ж тому за проституток голосував? Нє?
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15.09.2020 17:52 Відповісти
Звери. Хоть бы на голоборотьку в итоге не вышли. Волнуюсь.
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15.09.2020 15:34 Відповісти
І не кажіть. Теж дуже тривожно за преЗЕдента
(ніт)
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15.09.2020 15:37 Відповісти
Можуть же якісь ідіоти подумать шо бубочка був в курсі хабарів в його фракції.
А він же такий няшний - йому в тюрму ніззя.
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15.09.2020 15:40 Відповісти
Ну все как и предсказывалось:
Бубочка потребовал "для пиару" к выборам засудить одного из "Слуг".
Что мы тут и видим.
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15.09.2020 15:35 Відповісти
Пока шо получился пиар с отрицательным ростом)
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15.09.2020 15:37 Відповісти
Президентсво не состоялось.Херня ,а не глава государства.
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15.09.2020 15:38 Відповісти
Зюзя луснув. Можна виносити.
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15.09.2020 15:39 Відповісти
А что были какие-то сомнения что именно так и будет?
Зе не состоялось когда Саша и Рима первый раз увидели друг друга.
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15.09.2020 15:42 Відповісти
Ну как вы не понимаете!? Они воруют, а зеленский просто не в курсе!
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15.09.2020 15:42 Відповісти
Уговорили наконец выдвинуть подозрение?
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15.09.2020 15:39 Відповісти
подозревать не сажать - мне нравится фейс...
так и хочется туда печеньку воткуть.
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15.09.2020 15:40 Відповісти
а на лопате и гирька кило в 10 не помешала бы....
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15.09.2020 15:45 Відповісти
Идеальный помощник.Все как Петр первый кацапам завещал-"«Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство».
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15.09.2020 15:47 Відповісти
Даремно цими підозрами лякали.Судячи по фото він неосудний(дурачёк по простому).
Але для роботи в Офісі ***********-саме те.
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15.09.2020 15:42 Відповісти
Цікаво якому народу служать "Слуги народу" ? З кожним днем росте впевненість що не украінському ...
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15.09.2020 15:45 Відповісти
а помощнику слуги помощник положен или нет?
все хочу до ихней норы докопаться...
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15.09.2020 15:56 Відповісти
 
 