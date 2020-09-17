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Лещенко Сергей (697) Венедиктова (726) Юрченко Александр (101)

Венедиктова подписала подозрение "слуге народа" Юрченко, - Лещенко

Венедиктова подписала подозрение

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко, которого НАБУ подозревает в коррупции и взяточничестве.

Об этом сообщил экс-нардеп, член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ", - написал Лещенко в Telegram, добавив, что информация поступила от его инсайдеров.

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Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

Венедиктова подписала подозрение слуге народа Юрченко, - Лещенко 01
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Топ комментарии
+20
Венедіктова підписала підозру "слузі народу" Юрченку, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5632
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17.09.2020 09:27
+19
Конечно же появились. Рейтинг бубочки упал ниже 30%, а с этим мириться на кануне предстоящих выборов никак нельзя.
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17.09.2020 09:27
+17
у меня два вопроса
1. при чем тут серлещ?
2. за ночь появились основания у бенидиктовой? вчера еще небыло
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17.09.2020 09:20
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у меня два вопроса
1. при чем тут серлещ?
2. за ночь появились основания у бенидиктовой? вчера еще небыло
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17.09.2020 09:20 Ответить
Конечно же появились. Рейтинг бубочки упал ниже 30%, а с этим мириться на кануне предстоящих выборов никак нельзя.
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17.09.2020 09:27 Ответить
Венедіктова підписала підозру "слузі народу" Юрченку, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5632
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17.09.2020 09:27 Ответить
поднять рейтинг нелоха оманского и его шоблы слуг сброда , это как поднять эрекцию 90 летнего деда с помощью виагры
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17.09.2020 13:35 Ответить
З'явилися аргументи - дзвінки з ОПи з криками, що рейтинг Бубочки лежить і не дихає.
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17.09.2020 09:29 Ответить
Как при чем тут серлещ?
Гонца принесшего хорошие новости награждали, того кто принес плохие казнили. Вот и серлещ типа причастен к борьбе с коррупцией.
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17.09.2020 09:31 Ответить
Со слезами на глазах....
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17.09.2020 09:20 Ответить
вообщем - родила вместе с водами.
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17.09.2020 09:26 Ответить
Если бы не шум в прессе, фиг бы подписала подозрение. Ничего, потом замнут
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17.09.2020 09:22 Ответить
Надійшла указівка від ЗЕ. Вибори ж на носі.
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17.09.2020 09:25 Ответить
Сто процентна прокурорша ...
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17.09.2020 11:11 Ответить
Венедіктова підписала підозру "слузі народу" Юрченку, - Лещенко - Цензор.НЕТ 993
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17.09.2020 09:27 Ответить
Тупая, безинициативная овца! Под стать ишаку Оманскому!
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17.09.2020 09:27 Ответить
А Лещара уже в прокуратуре подвизался?
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17.09.2020 09:28 Ответить
Лєщара на підхваті у всіх. Шістка, одним словом.
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17.09.2020 09:30 Ответить
Спектакль.
Бубочка проявил политическую волю и заставил генпрокурора подписать поподозрение.
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17.09.2020 09:33 Ответить
Получила волшебный пендель и сразу основания появились, так о какой независимости генпрокурора может идти речь.
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17.09.2020 09:36 Ответить
Почувствуйте силу свою, Порохоботы! Мы берем на испуг зесрань, даже тогда когда она в раде сидит

Венедіктова підписала підозру "слузі народу" Юрченку, - Лещенко - Цензор.НЕТ 6820
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17.09.2020 09:37 Ответить
А лящ уже спікер Бенедиктової?
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17.09.2020 09:48 Ответить
Все же подписала? А еще вчера говорила что нет доказательств. Вот так и работает "правоохранительная система" - все решают выборы и ОП.
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17.09.2020 09:55 Ответить
это только потому, что Европейская солидарность подняла шумиху о развёрнутой беспрецендентной коррупции у зеленского и его окружения
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17.09.2020 09:56 Ответить
Это когда получила по морде санной тряпкой
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17.09.2020 09:56 Ответить
Венедіктова підписала підозру "слузі народу" Юрченку, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2270
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17.09.2020 09:59 Ответить
Клятi зрадники. Руки геть вiд патрiота Юрченка. Це полiтичнi переслiдування.
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17.09.2020 10:24 Ответить
Неперевершено ...
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17.09.2020 11:13 Ответить
Ой, подозрение!
На каждое подозрение есть судья Вовк!
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17.09.2020 10:35 Ответить
То є "робота в команді".
Одна лякає вголос (щоб усі чули , та боялись) , інший тихенько відпускає того-хто "свій"...
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17.09.2020 11:15 Ответить
Видно, "вказівка" прийшла...
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17.09.2020 11:40 Ответить
Что подпись, попробуйте теперь вручить это подозрение.
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17.09.2020 11:43 Ответить
А вчера говорила, что нет оснований)))
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17.09.2020 12:51 Ответить
 
 