Венедиктова подписала подозрение "слуге народа" Юрченко, - Лещенко

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко, которого НАБУ подозревает в коррупции и взяточничестве.

Об этом сообщил экс-нардеп, член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ", - написал Лещенко в Telegram, добавив, что информация поступила от его инсайдеров.

Читайте также: Венедиктовой стоило подписать подозрение нардепу Юрченко, - "слуга народа" Арахамия

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.