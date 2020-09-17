Венедіктова підписала підозру "слузі народу" Юрченку, - Лещенко
Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку, якого НАБУ підозрює в корупції і хабарництві.
Про це повідомив екснардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.
"Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру депутату Олександру Юрченку в скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ", - написав Лещенко в Telegram, додавши, що інформація надійшла від його інсайдерів.
Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.
Будь ласка, зачекайте...
1. при чем тут серлещ?
2. за ночь появились основания у бенидиктовой? вчера еще небыло
Гонца принесшего хорошие новости награждали, того кто принес плохие казнили. Вот и серлещ типа причастен к борьбе с коррупцией.
Бубочка проявил политическую волю и заставил генпрокурора подписать поподозрение.
На каждое подозрение есть судья Вовк!
Одна лякає вголос (щоб усі чули , та боялись) , інший тихенько відпускає того-хто "свій"...