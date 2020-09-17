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Венедіктова підписала підозру "слузі народу" Юрченку, - Лещенко

Венедіктова підписала підозру

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку, якого НАБУ підозрює в корупції і хабарництві.

Про це повідомив екснардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру депутату Олександру Юрченку в скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ", - написав Лещенко в Telegram, додавши, що інформація надійшла від його інсайдерів.

Читайте також: НАБУ заявляє про маніпуляції Венедіктової під час виступу в Раді

Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

Венедіктова підписала підозру слузі народу Юрченку, - Лещенко 01

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Топ коментарі
+20
Венедіктова підписала підозру "слузі народу" Юрченку, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5632
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17.09.2020 09:27
+19
Конечно же появились. Рейтинг бубочки упал ниже 30%, а с этим мириться на кануне предстоящих выборов никак нельзя.
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17.09.2020 09:27
+17
у меня два вопроса
1. при чем тут серлещ?
2. за ночь появились основания у бенидиктовой? вчера еще небыло
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17.09.2020 09:20
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у меня два вопроса
1. при чем тут серлещ?
2. за ночь появились основания у бенидиктовой? вчера еще небыло
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17.09.2020 09:20 Відповісти
Конечно же появились. Рейтинг бубочки упал ниже 30%, а с этим мириться на кануне предстоящих выборов никак нельзя.
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17.09.2020 09:27 Відповісти
Венедіктова підписала підозру "слузі народу" Юрченку, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5632
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17.09.2020 09:27 Відповісти
поднять рейтинг нелоха оманского и его шоблы слуг сброда , это как поднять эрекцию 90 летнего деда с помощью виагры
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17.09.2020 13:35 Відповісти
З'явилися аргументи - дзвінки з ОПи з криками, що рейтинг Бубочки лежить і не дихає.
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17.09.2020 09:29 Відповісти
Как при чем тут серлещ?
Гонца принесшего хорошие новости награждали, того кто принес плохие казнили. Вот и серлещ типа причастен к борьбе с коррупцией.
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17.09.2020 09:31 Відповісти
Со слезами на глазах....
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17.09.2020 09:20 Відповісти
вообщем - родила вместе с водами.
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17.09.2020 09:26 Відповісти
Если бы не шум в прессе, фиг бы подписала подозрение. Ничего, потом замнут
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17.09.2020 09:22 Відповісти
Надійшла указівка від ЗЕ. Вибори ж на носі.
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17.09.2020 09:25 Відповісти
Сто процентна прокурорша ...
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17.09.2020 11:11 Відповісти
Венедіктова підписала підозру "слузі народу" Юрченку, - Лещенко - Цензор.НЕТ 993
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17.09.2020 09:27 Відповісти
Тупая, безинициативная овца! Под стать ишаку Оманскому!
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17.09.2020 09:27 Відповісти
А Лещара уже в прокуратуре подвизался?
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17.09.2020 09:28 Відповісти
Лєщара на підхваті у всіх. Шістка, одним словом.
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17.09.2020 09:30 Відповісти
Спектакль.
Бубочка проявил политическую волю и заставил генпрокурора подписать поподозрение.
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17.09.2020 09:33 Відповісти
Получила волшебный пендель и сразу основания появились, так о какой независимости генпрокурора может идти речь.
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17.09.2020 09:36 Відповісти
Почувствуйте силу свою, Порохоботы! Мы берем на испуг зесрань, даже тогда когда она в раде сидит

Венедіктова підписала підозру "слузі народу" Юрченку, - Лещенко - Цензор.НЕТ 6820
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17.09.2020 09:37 Відповісти
А лящ уже спікер Бенедиктової?
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17.09.2020 09:48 Відповісти
Все же подписала? А еще вчера говорила что нет доказательств. Вот так и работает "правоохранительная система" - все решают выборы и ОП.
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17.09.2020 09:55 Відповісти
это только потому, что Европейская солидарность подняла шумиху о развёрнутой беспрецендентной коррупции у зеленского и его окружения
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17.09.2020 09:56 Відповісти
Это когда получила по морде санной тряпкой
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17.09.2020 09:56 Відповісти
Венедіктова підписала підозру "слузі народу" Юрченку, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2270
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17.09.2020 09:59 Відповісти
Клятi зрадники. Руки геть вiд патрiота Юрченка. Це полiтичнi переслiдування.
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17.09.2020 10:24 Відповісти
Неперевершено ...
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17.09.2020 11:13 Відповісти
Ой, подозрение!
На каждое подозрение есть судья Вовк!
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17.09.2020 10:35 Відповісти
То є "робота в команді".
Одна лякає вголос (щоб усі чули , та боялись) , інший тихенько відпускає того-хто "свій"...
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17.09.2020 11:15 Відповісти
Видно, "вказівка" прийшла...
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17.09.2020 11:40 Відповісти
Что подпись, попробуйте теперь вручить это подозрение.
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17.09.2020 11:43 Відповісти
А вчера говорила, что нет оснований)))
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17.09.2020 12:51 Відповісти
 
 