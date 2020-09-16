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НАБУ заявляє про маніпуляції Венедіктової під час виступу в Раді

НАБУ заявляє про маніпуляції Венедіктової під час виступу в Раді

Національне антикорупційне бюро України заявляє про маніпуляції генеральним прокурором Іриною Венедіктовою під час виступу в Раді 15 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву НАБУ опублікувало на сторінці в мережі Facebook.

"Пройшло більше трьох місяців із моменту повідомлення про підозру [суддям ОАСК]…. Клопотання про відсторонення суддів направлено було в ВРП мною по рапорту прокурора САП, рапорту, який я сама запитала. Матеріалів від НАБУ у мене на столі до цих пір немає. Питання про арешти, відправлення таких речей без матеріалів проваджень неможливе", - наводить цитату генпрокурора НАБУ.

У НАБУ зазначають, що 23 липня 2020 спільно з САП направили генеральному прокурору та її заступнику проєкти клопотань про усунення 6 суддів ОАСК від правосуддя, про дозвіл на затримання, арешт і утримання під вартою.

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"Реакції Генпрокурора не було, а її заступник повідомив НАБУ про неможливість розгляду таких клопотань, відтак НАБУ повторно звернулося до Генерального прокурора 31 липня 2020 року. Після чого Генпрокурор скерувала до НАБУ лист щодо необхідності надання додаткових матеріалів на обґрунтування поданих проєктів клопотань", - йдеться в повідомленні.

За результатами вивчення доказів генпрокурор підписала клопотання про відсторонення суддів.

"Генеральному прокурору неодноразово доповідали про обставини справи під час спільних нарад, у тому числі це робили і співробітники НАБУ, як до, так і після повідомлення про підозру суддям ОАСК 17 липня 2020 року. Більше того, Генеральний прокурор особисто ухвалювала низку процесуальних рішень щодо справи. Також зазначимо, що до передачі справи від СБУ до НАБУ у липні 2017 року, матеріали розслідування фактично понад рік фізично знаходилися у ОГП", - підкреслили в НАБУ.

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"…На мою думку, без встановлення факту використання службового становища для одержання неправомірної вигоди, факту одержання неправомірної вигоди, повідомити будь-кого за вчинення такого службового злочину неможливо. А матеріали, які мені на сьогодні надали [cтосовно нардепа], не містять таких відомостей", - сказала Венедиктова 15 вересня під час виступу в парламенті.

У НАБУ заявляють, що матеріали, надані Офісу Генпрокурора, містили розсекречені протоколи здійснених негласних слідчих дій, згідно з якими нардеп під час зустрічі з детективом під прикриттям вимагав хабар.

Під час наступних зустрічей із детективом народний депутат підтвердив свою обізнаність із фактом передачі помічнику грошових коштів, а також повідомив, що для їх подальшого схвалення профільним Комітетом ВРУ заявнику необхідно надати ще 200 тис. доларів США.

15 вересня 2020 року Національне бюро повторно надало до Офісу Генерального прокурора наявні матеріали кримінального провадження.

"…Вчора я отримала лист від керівництва НАБУ та чернетку підозри без матеріалів провадження о 17:20. Лист і чернетка — все", - сказала Венедиктова 15 вересня.

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"Матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують підозру народному депутату, ще 10 вересня 2020 року вивчали прокурори ОГП. Близько 21:00 10 вересня 2020 року відбулася нарада за участі Генерального прокурора, Першого заступника директора Національного бюро та керівника Департаменту ОГП, під час якої доведено інформацію про обставини, встановлені слідством", - підкреслили в НАБУ.

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Топ коментарі
+37
Такой брехливой власти у нас ещё не было... Клоуны "разводят" народ как в Цирке....
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16.09.2020 14:55
+28
С такими депутатами Зеленский мог и коня генпрокурором назначить. Не факт, что было бы хуже. Конь не был бы настолько ручным, как Венедиктова. Ну теперь она будет мох и болото подписывать, не то что позорное подозрение Порошенко", - пишет Шабунин
И искренне удивляется: "Как можно было сделать генеральным прокурором человека, который умудрился вывалить в FB иск с персональными данными? Не говоря уже о самой идиотичности иска против УП и ГПК. В странах, где власть уважает граждан, каждый документ будущего генпрокурора вычитывается. Здесь же она опозорилась на всю страну, а за нее через две недели голосуют".
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16.09.2020 14:57
+22
Берите больше, с такими выбарцами, Коломойский и коня мог назначить на прызыдента. И 73 процета и не заметили бы.
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16.09.2020 15:06
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Тетка - прокурор вообще оборзела 😀😀😜
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16.09.2020 14:53 Відповісти
Генеральна курватура.
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16.09.2020 15:16 Відповісти
На ній весь час ляповаті плаття. Вона, часом, родом не з Кавказу?
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16.09.2020 23:18 Відповісти
*****-БРЕХЛИВАЯ !!!!!!!!
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16.09.2020 17:29 Відповісти
ні один ідіот не визнає себе ідіотом, шо вже казати за ідіотку в кріслі генпрокурора.
між іншим цікаве зауваження - як виявилось, ідіоти згуртовуються набагато швидше і ефективніше. одне радує що ненадовго. але й за короткий час встигають нагадити так, що і за рік не розгребеш.
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16.09.2020 19:09 Відповісти
Такой брехливой власти у нас ещё не было... Клоуны "разводят" народ как в Цирке....
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16.09.2020 14:55 Відповісти
вони розводять навіть самих себе
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16.09.2020 15:26 Відповісти
С такими депутатами Зеленский мог и коня генпрокурором назначить. Не факт, что было бы хуже. Конь не был бы настолько ручным, как Венедиктова. Ну теперь она будет мох и болото подписывать, не то что позорное подозрение Порошенко", - пишет Шабунин
И искренне удивляется: "Как можно было сделать генеральным прокурором человека, который умудрился вывалить в FB иск с персональными данными? Не говоря уже о самой идиотичности иска против УП и ГПК. В странах, где власть уважает граждан, каждый документ будущего генпрокурора вычитывается. Здесь же она опозорилась на всю страну, а за нее через две недели голосуют".
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16.09.2020 14:57 Відповісти
Берите больше, с такими выбарцами, Коломойский и коня мог назначить на прызыдента. И 73 процета и не заметили бы.
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16.09.2020 15:06 Відповісти
Как раз коня и увидели бы и оценили! А то ничтожество, что выстругал папа карломойский не достойно даже внимания!
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16.09.2020 16:47 Відповісти
Слуга народа. Народ Слуга !!!
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16.09.2020 14:58 Відповісти
сосна
рыгиАнальная
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16.09.2020 15:00 Відповісти
А шо вы хотели от этой хабалки?
Она стоит на трибуне в Раде, а представляет, что она на сцене "Картеля-95" в роли члена домкома Вяземской....
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16.09.2020 15:03 Відповісти
где этот чмошник Виртуальный?
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16.09.2020 15:14 Відповісти
А вона тут причому? Зелену владу побажало 73% придурків. Їм же подобається коли їм вважають дурнями? Нехай хавають, ще 4 роки. Бачили оченята, що берете - жріть, хай вам повилазить!
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16.09.2020 15:15 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1306158399047041025 3 ч

"Законопроект, за поправки к которому Юрченко якобы получил взятку, потерял актуальность, - нардеп СН Качура" Ну и что? Просто "микробы Зеленского" (это качура так себя и сопартийцев сам называл) хотели содрать деньги с лоха, который был не в курсе.

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


Важен факт коррупции, а не ее эффективность будущих коррупционеров. .
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16.09.2020 15:16 Відповісти
Боюсь что скоро, не белорусы будут поступать как украинцы, а нам придётся поступать как белорусы, что бы скинуть эту зЕлёную плесень с язЕлохом, уже суют законны озим.., тьфу ты яровой...
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16.09.2020 15:26 Відповісти
одноклеточная дура не понимает, что своей тупостью и модной сейчас у зебилов отмороженностью подставляет всё правосудие..
люди, глядя на общую ************* профуратуры, будут решать вопросы как в 90-х........... - и ей, тупорылой козе-багине со своими баранами, тоже ведь перепадёт..
зебилы, вы вообще думаете исправлять свои проиобы?, дебилы-экспериментаторы, блин
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16.09.2020 15:39 Відповісти
а припорохе было лучше? Сколько дел в судах развалилось по причине не достоверных или не правильно собранных материалов.
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16.09.2020 16:13 Відповісти
Однозначно- значительно лучше.Как коренной харьковчанен,отвечаю вопросом на вопрос.А ты что за зе голосовал?
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16.09.2020 17:01 Відповісти
Потому, что он судебную реформу не провел. То, что он сделал - фикция, чтобы ЕС глаза замылить. Луценко сам жаловался, что большинство дел или не доходит до суда или там разваливается, а теперь Венедиктовой претензии ставит. Реформу нужно было делать не на бумаге.
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16.09.2020 22:05 Відповісти
Твои мечты сбываются. 24 августа ты наверное ждал, что твой избранник сыграет на рояле возле Софийского собора .Надейся и жди ,ещё шанс не утерян. Как древние греки говаривали: *Говоря о других,ты тем самым рассказываешь о себе*.
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19.09.2020 08:25 Відповісти
24 августа 2014 года я даже не предполагал, что Порошенко будет пиарится на параде, в тот момент, когда нашим так будет не хватать военной техники и людей под Иловайском. 24.08.2014 наши танкисты ждали тягачи в Мелитополе и не дождавшись, пошли своим ходом. Порошенко в это время ПРИНИМАЛ ПАРАД!! Он как был позером, так и остался. Я это понял, когда он пытался на трактор залезть во время майдана. Как девочка из мультфильма пела песенку: "кто похвалит меня лучше всех, то получит вкусную конфету". Получайте конфетки порохоботы.
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19.09.2020 10:27 Відповісти
На одной чаше весов *плохой* ПОРОШЕНКО,а на другой-Украина как суверенное государство.Ты вообще чувствуешь разницу. Твои доводы пусты и очень похоже на онанизм. Драчи и дальше ,и получай оргазм от сегодняшней власти.
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19.09.2020 12:50 Відповісти
Ты хоть сам понял, что написал? Или ты одной рукой дрочишь, а другой пишешь? Тогда все объяснимо.
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19.09.2020 22:38 Відповісти
Вот и говорю,что ты не можешь отличить одно от другого,как и 73%.Всё это видно от твоих постов.Который голосует не за себя,а за и против какого то царя.Рабы безмозглые,ждите и надейтесь,что наступит справедливость и вакс накормит какой то гандон.У тебя,как и 73% таковы ценности.Вместо головы на плечах вторая жопа и думать там нечем..Общаться дальше с подобными теряет смысл.
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20.09.2020 06:49 Відповісти
В зеркало почаще смотри. Голосовать "против" не так уж плохо. Гораздо хуже голосовать "за", зная что он не только не достоин, но и крайне неприемлим для общества. Это я про Порошенко
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20.09.2020 22:21 Відповісти
Имел ввиду, что порох не провел реформу, поэтому голосовал против пороха
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16.09.2020 22:07 Відповісти
А результат? Вы кричали *хуже не будет*. Хуже не стало ,борцы за справедливость и любители считать чужие деньги? А я голосовал за себя. Мне дороги и АРМИЯ,и ВЕРА,и ридна МОВА.
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19.09.2020 08:10 Відповісти
профессия у неё не детская,напёрстками шуршать..."благо " ,что опыт и сноровка от рождения с слугами народа,далеко пойдёт,если следующий генпрокуратор не провозгласит:встать ,суд идёт.
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16.09.2020 15:43 Відповісти
а шо вы хотели?) отдать в руки бандитов всю власть и ждать покращень?)
слуги просто рвут страну в свой карман, а некоторые еще под шумок и для росиянцев добро делают. там пол правительства включая и главзебила можно спокойно по 111 ст привлекать на максимальный срок, остальную половину за коррупцию.... не было такого трешака при барыгах, не было
П.С. а кому все еще скучно голосуйте за бойко-мертвечука, большой мега галаконцерт гарантирован, ранодушных не останется
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16.09.2020 15:51 Відповісти
тетка завалила квалификационные экзамены по праву...
ЧТО вы от нее ждете?? )))
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16.09.2020 15:58 Відповісти
За полтора года по скандалам переплюнули пятилетний результат попередников вдвое.
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16.09.2020 16:00 Відповісти
Це реалізація старого принципу який в різних формулюваннях озвучувало багато диктаторів ... каудільйо Іспанії Франциско Франко, дуче Мусоліні...а ще раніше у 19 стор. мексиканський президент Беніто Хуарес ..."Друзям все-ворогам "...Хуарес казав "Для моїх товаришів будуть амністії, для моїх ворогів - вся тяжкість закону " інший президент Мексики вже у 20 ст. казав "Всю підтримку і розуміння - моїм друзям, всю тяжкість закону - моїм ворогам"..Оце ми і бачемо
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16.09.2020 16:22 Відповісти
"друзям все, ворогам закон"
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16.09.2020 16:23 Відповісти
Зеленский и борьба с коррупцией - вещи несовместимые. Кто ещё этого не понял?
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16.09.2020 17:00 Відповісти
минетдиктова
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16.09.2020 17:06 Відповісти
а ви чого-сь іншого чекали від цієї ************** прокурорської лярви?
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16.09.2020 17:06 Відповісти
НАБУ заявляє про маніпуляції Венедіктової під час виступу в Раді - Цензор.НЕТ 6089
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16.09.2020 17:07 Відповісти
Це стиль роботи ЗЄкоманди. Брешуть і крадуть.
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16.09.2020 19:26 Відповісти
Не коня, а кобилу.
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16.09.2020 22:04 Відповісти
Ся ірка 3.14здить, як дихає. Що не ступне, там збрехне.
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16.09.2020 22:09 Відповісти
Косоглазая так видит.
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17.09.2020 10:54 Відповісти
 
 