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НАБУ заявляет о манипуляциях Венедиктовой во время выступления в Раде

НАБУ заявляет о манипуляциях Венедиктовой во время выступления в Раде

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет о манипуляциях генеральным прокурором Ириной Венедиктовой во время выступления в Раде 15 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление НАБУ опубликовало на странице в сети Facebook.

"Прошло более трех месяцев с момента уведомления о подозрении (судьям ОАСК) .... Ходатайство об отстранении судей направлено было в ВСП мной по рапорту прокурора САП, рапорта, который я сама запросила. Материалов от НАБУ у меня на столе до сих пор нет. Вопрос об арестах, отправление таких вещей без материалов производств невозможно", - приводит цитату генпрокурора НАБУ.

В НАБУ отмечают, что 23 июля 2020 совместно с САП направили генеральному прокурору и ее заместителю проекты ходатайств об отстранении 6 судей ОАСК от правосудия, о разрешении на задержание, арест и содержание под стражей.

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"Реакции генпрокурора не было, а ее заместитель сообщил НАБУ о невозможности рассмотрения таких ходатайств, поэтому НАБУ повторно обратилось к генеральному прокурору 31 июля 2020. После чего генпрокурор направила в НАБУ письмо о необходимости предоставления дополнительных материалов относительно обоснования поданных проектов ходатайств", - говорится в сообщении.

По результатам изучения доказательств генпрокурор подписала ходатайство об отстранении судей.

"Генеральному прокурору неоднократно докладывали об обстоятельствах дела во время совместных совещаний, в том числе это делали и сотрудники НАБУ, как до, так и после сообщения о подозрении судьям ОАСК 17 июля 2020. Более того, генеральный прокурор лично принимала ряд процессуальных решений по делу. Также отметим, что до передачи дела от СБУ в НАБУ в июле 2017 года, материалы расследования фактически более года физически находились в ОГП", - подчеркнули в НАБУ.

"... По моему мнению, без установления факта использования служебного положения для получения неправомерной выгоды, факта получения неправомерной выгоды, сообщить кому-либо за совершение такого должностного преступления невозможно. А материалы, которые мне сегодня предоставили (по поводу нардепа) не содержат таких сведений", - сказала Венедиктова 15 сентября во время выступления в парламенте.

В НАБУ заявляют, что материалы, предоставленные Офису Генпрокурора, содержали рассекреченные протоколы осуществленных негласных следственных действий, согласно которым нардеп во время встречи с детективом под прикрытием вымогал взятку. 

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Во время следующих встреч с детективом народный депутат подтвердил свою осведомленность с фактом передачи помощнику денежных средств, а также сообщил, что для их последующего одобрения профильным Комитетом ВРУ заявителю необходимо предоставить еще 200 тыс. долларов США.

15 сентября 2020 Национальное бюро повторно предоставило Офису Генерального прокурора имеющиеся материалы уголовного производства.

"... Вчера я получила письмо от руководства НАБУ и черновик подозрения без материалов производства в 17:20. Письмо и черновик - все ", - сказала Венедиктова 15 сентября.

"Материалы уголовного производства, которые обосновывают подозрение народного депутата, еще 10 сентября 2020 изучали прокуроры ОГП. Около 21:00 10 сентября 2020 состоялось совещание с участием Генерального прокурора, первого заместителя директора Национального бюро и руководителя Департамента ОГП, во время которой доведена информация об обстоятельствах, установленных следствием", - подчеркнули в НАБУ.

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Топ комментарии
+37
Такой брехливой власти у нас ещё не было... Клоуны "разводят" народ как в Цирке....
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16.09.2020 14:55
+28
С такими депутатами Зеленский мог и коня генпрокурором назначить. Не факт, что было бы хуже. Конь не был бы настолько ручным, как Венедиктова. Ну теперь она будет мох и болото подписывать, не то что позорное подозрение Порошенко", - пишет Шабунин
И искренне удивляется: "Как можно было сделать генеральным прокурором человека, который умудрился вывалить в FB иск с персональными данными? Не говоря уже о самой идиотичности иска против УП и ГПК. В странах, где власть уважает граждан, каждый документ будущего генпрокурора вычитывается. Здесь же она опозорилась на всю страну, а за нее через две недели голосуют".
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16.09.2020 14:57
+22
Берите больше, с такими выбарцами, Коломойский и коня мог назначить на прызыдента. И 73 процета и не заметили бы.
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16.09.2020 15:06
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Правила форума Совет форумчан
Тетка - прокурор вообще оборзела 😀😀😜
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16.09.2020 14:53 Ответить
Генеральна курватура.
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16.09.2020 15:16 Ответить
На ній весь час ляповаті плаття. Вона, часом, родом не з Кавказу?
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16.09.2020 23:18 Ответить
*****-БРЕХЛИВАЯ !!!!!!!!
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16.09.2020 17:29 Ответить
ні один ідіот не визнає себе ідіотом, шо вже казати за ідіотку в кріслі генпрокурора.
між іншим цікаве зауваження - як виявилось, ідіоти згуртовуються набагато швидше і ефективніше. одне радує що ненадовго. але й за короткий час встигають нагадити так, що і за рік не розгребеш.
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16.09.2020 19:09 Ответить
Такой брехливой власти у нас ещё не было... Клоуны "разводят" народ как в Цирке....
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16.09.2020 14:55 Ответить
вони розводять навіть самих себе
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16.09.2020 15:26 Ответить
С такими депутатами Зеленский мог и коня генпрокурором назначить. Не факт, что было бы хуже. Конь не был бы настолько ручным, как Венедиктова. Ну теперь она будет мох и болото подписывать, не то что позорное подозрение Порошенко", - пишет Шабунин
И искренне удивляется: "Как можно было сделать генеральным прокурором человека, который умудрился вывалить в FB иск с персональными данными? Не говоря уже о самой идиотичности иска против УП и ГПК. В странах, где власть уважает граждан, каждый документ будущего генпрокурора вычитывается. Здесь же она опозорилась на всю страну, а за нее через две недели голосуют".
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16.09.2020 14:57 Ответить
Берите больше, с такими выбарцами, Коломойский и коня мог назначить на прызыдента. И 73 процета и не заметили бы.
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16.09.2020 15:06 Ответить
Как раз коня и увидели бы и оценили! А то ничтожество, что выстругал папа карломойский не достойно даже внимания!
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16.09.2020 16:47 Ответить
Слуга народа. Народ Слуга !!!
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16.09.2020 14:58 Ответить
сосна
рыгиАнальная
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16.09.2020 15:00 Ответить
А шо вы хотели от этой хабалки?
Она стоит на трибуне в Раде, а представляет, что она на сцене "Картеля-95" в роли члена домкома Вяземской....
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16.09.2020 15:03 Ответить
где этот чмошник Виртуальный?
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16.09.2020 15:14 Ответить
А вона тут причому? Зелену владу побажало 73% придурків. Їм же подобається коли їм вважають дурнями? Нехай хавають, ще 4 роки. Бачили оченята, що берете - жріть, хай вам повилазить!
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16.09.2020 15:15 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1306158399047041025 3 ч

"Законопроект, за поправки к которому Юрченко якобы получил взятку, потерял актуальность, - нардеп СН Качура" Ну и что? Просто "микробы Зеленского" (это качура так себя и сопартийцев сам называл) хотели содрать деньги с лоха, который был не в курсе.

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


Важен факт коррупции, а не ее эффективность будущих коррупционеров. .
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16.09.2020 15:16 Ответить
Боюсь что скоро, не белорусы будут поступать как украинцы, а нам придётся поступать как белорусы, что бы скинуть эту зЕлёную плесень с язЕлохом, уже суют законны озим.., тьфу ты яровой...
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16.09.2020 15:26 Ответить
одноклеточная дура не понимает, что своей тупостью и модной сейчас у зебилов отмороженностью подставляет всё правосудие..
люди, глядя на общую ************* профуратуры, будут решать вопросы как в 90-х........... - и ей, тупорылой козе-багине со своими баранами, тоже ведь перепадёт..
зебилы, вы вообще думаете исправлять свои проиобы?, дебилы-экспериментаторы, блин
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16.09.2020 15:39 Ответить
а припорохе было лучше? Сколько дел в судах развалилось по причине не достоверных или не правильно собранных материалов.
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16.09.2020 16:13 Ответить
Однозначно- значительно лучше.Как коренной харьковчанен,отвечаю вопросом на вопрос.А ты что за зе голосовал?
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16.09.2020 17:01 Ответить
Потому, что он судебную реформу не провел. То, что он сделал - фикция, чтобы ЕС глаза замылить. Луценко сам жаловался, что большинство дел или не доходит до суда или там разваливается, а теперь Венедиктовой претензии ставит. Реформу нужно было делать не на бумаге.
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16.09.2020 22:05 Ответить
Твои мечты сбываются. 24 августа ты наверное ждал, что твой избранник сыграет на рояле возле Софийского собора .Надейся и жди ,ещё шанс не утерян. Как древние греки говаривали: *Говоря о других,ты тем самым рассказываешь о себе*.
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19.09.2020 08:25 Ответить
24 августа 2014 года я даже не предполагал, что Порошенко будет пиарится на параде, в тот момент, когда нашим так будет не хватать военной техники и людей под Иловайском. 24.08.2014 наши танкисты ждали тягачи в Мелитополе и не дождавшись, пошли своим ходом. Порошенко в это время ПРИНИМАЛ ПАРАД!! Он как был позером, так и остался. Я это понял, когда он пытался на трактор залезть во время майдана. Как девочка из мультфильма пела песенку: "кто похвалит меня лучше всех, то получит вкусную конфету". Получайте конфетки порохоботы.
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19.09.2020 10:27 Ответить
На одной чаше весов *плохой* ПОРОШЕНКО,а на другой-Украина как суверенное государство.Ты вообще чувствуешь разницу. Твои доводы пусты и очень похоже на онанизм. Драчи и дальше ,и получай оргазм от сегодняшней власти.
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19.09.2020 12:50 Ответить
Ты хоть сам понял, что написал? Или ты одной рукой дрочишь, а другой пишешь? Тогда все объяснимо.
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19.09.2020 22:38 Ответить
Вот и говорю,что ты не можешь отличить одно от другого,как и 73%.Всё это видно от твоих постов.Который голосует не за себя,а за и против какого то царя.Рабы безмозглые,ждите и надейтесь,что наступит справедливость и вакс накормит какой то гандон.У тебя,как и 73% таковы ценности.Вместо головы на плечах вторая жопа и думать там нечем..Общаться дальше с подобными теряет смысл.
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20.09.2020 06:49 Ответить
В зеркало почаще смотри. Голосовать "против" не так уж плохо. Гораздо хуже голосовать "за", зная что он не только не достоин, но и крайне неприемлим для общества. Это я про Порошенко
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20.09.2020 22:21 Ответить
Имел ввиду, что порох не провел реформу, поэтому голосовал против пороха
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16.09.2020 22:07 Ответить
А результат? Вы кричали *хуже не будет*. Хуже не стало ,борцы за справедливость и любители считать чужие деньги? А я голосовал за себя. Мне дороги и АРМИЯ,и ВЕРА,и ридна МОВА.
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19.09.2020 08:10 Ответить
профессия у неё не детская,напёрстками шуршать..."благо " ,что опыт и сноровка от рождения с слугами народа,далеко пойдёт,если следующий генпрокуратор не провозгласит:встать ,суд идёт.
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16.09.2020 15:43 Ответить
а шо вы хотели?) отдать в руки бандитов всю власть и ждать покращень?)
слуги просто рвут страну в свой карман, а некоторые еще под шумок и для росиянцев добро делают. там пол правительства включая и главзебила можно спокойно по 111 ст привлекать на максимальный срок, остальную половину за коррупцию.... не было такого трешака при барыгах, не было
П.С. а кому все еще скучно голосуйте за бойко-мертвечука, большой мега галаконцерт гарантирован, ранодушных не останется
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16.09.2020 15:51 Ответить
тетка завалила квалификационные экзамены по праву...
ЧТО вы от нее ждете?? )))
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16.09.2020 15:58 Ответить
За полтора года по скандалам переплюнули пятилетний результат попередников вдвое.
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16.09.2020 16:00 Ответить
Це реалізація старого принципу який в різних формулюваннях озвучувало багато диктаторів ... каудільйо Іспанії Франциско Франко, дуче Мусоліні...а ще раніше у 19 стор. мексиканський президент Беніто Хуарес ..."Друзям все-ворогам "...Хуарес казав "Для моїх товаришів будуть амністії, для моїх ворогів - вся тяжкість закону " інший президент Мексики вже у 20 ст. казав "Всю підтримку і розуміння - моїм друзям, всю тяжкість закону - моїм ворогам"..Оце ми і бачемо
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16.09.2020 16:22 Ответить
"друзям все, ворогам закон"
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16.09.2020 16:23 Ответить
Зеленский и борьба с коррупцией - вещи несовместимые. Кто ещё этого не понял?
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16.09.2020 17:00 Ответить
минетдиктова
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16.09.2020 17:06 Ответить
а ви чого-сь іншого чекали від цієї ************** прокурорської лярви?
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16.09.2020 17:06 Ответить
НАБУ заявляє про маніпуляції Венедіктової під час виступу в Раді - Цензор.НЕТ 6089
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16.09.2020 17:07 Ответить
Це стиль роботи ЗЄкоманди. Брешуть і крадуть.
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16.09.2020 19:26 Ответить
Не коня, а кобилу.
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16.09.2020 22:04 Ответить
Ся ірка 3.14здить, як дихає. Що не ступне, там збрехне.
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16.09.2020 22:09 Ответить
Косоглазая так видит.
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17.09.2020 10:54 Ответить
 
 