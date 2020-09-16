НАБУ заявляет о манипуляциях Венедиктовой во время выступления в Раде

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет о манипуляциях генеральным прокурором Ириной Венедиктовой во время выступления в Раде 15 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление НАБУ опубликовало на странице в сети Facebook.

"Прошло более трех месяцев с момента уведомления о подозрении (судьям ОАСК) .... Ходатайство об отстранении судей направлено было в ВСП мной по рапорту прокурора САП, рапорта, который я сама запросила. Материалов от НАБУ у меня на столе до сих пор нет. Вопрос об арестах, отправление таких вещей без материалов производств невозможно", - приводит цитату генпрокурора НАБУ.

В НАБУ отмечают, что 23 июля 2020 совместно с САП направили генеральному прокурору и ее заместителю проекты ходатайств об отстранении 6 судей ОАСК от правосудия, о разрешении на задержание, арест и содержание под стражей.

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"Реакции генпрокурора не было, а ее заместитель сообщил НАБУ о невозможности рассмотрения таких ходатайств, поэтому НАБУ повторно обратилось к генеральному прокурору 31 июля 2020. После чего генпрокурор направила в НАБУ письмо о необходимости предоставления дополнительных материалов относительно обоснования поданных проектов ходатайств", - говорится в сообщении.

По результатам изучения доказательств генпрокурор подписала ходатайство об отстранении судей.

"Генеральному прокурору неоднократно докладывали об обстоятельствах дела во время совместных совещаний, в том числе это делали и сотрудники НАБУ, как до, так и после сообщения о подозрении судьям ОАСК 17 июля 2020. Более того, генеральный прокурор лично принимала ряд процессуальных решений по делу. Также отметим, что до передачи дела от СБУ в НАБУ в июле 2017 года, материалы расследования фактически более года физически находились в ОГП", - подчеркнули в НАБУ.

"... По моему мнению, без установления факта использования служебного положения для получения неправомерной выгоды, факта получения неправомерной выгоды, сообщить кому-либо за совершение такого должностного преступления невозможно. А материалы, которые мне сегодня предоставили (по поводу нардепа) не содержат таких сведений", - сказала Венедиктова 15 сентября во время выступления в парламенте.

В НАБУ заявляют, что материалы, предоставленные Офису Генпрокурора, содержали рассекреченные протоколы осуществленных негласных следственных действий, согласно которым нардеп во время встречи с детективом под прикрытием вымогал взятку.

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Во время следующих встреч с детективом народный депутат подтвердил свою осведомленность с фактом передачи помощнику денежных средств, а также сообщил, что для их последующего одобрения профильным Комитетом ВРУ заявителю необходимо предоставить еще 200 тыс. долларов США.

15 сентября 2020 Национальное бюро повторно предоставило Офису Генерального прокурора имеющиеся материалы уголовного производства.

"... Вчера я получила письмо от руководства НАБУ и черновик подозрения без материалов производства в 17:20. Письмо и черновик - все ", - сказала Венедиктова 15 сентября.

"Материалы уголовного производства, которые обосновывают подозрение народного депутата, еще 10 сентября 2020 изучали прокуроры ОГП. Около 21:00 10 сентября 2020 состоялось совещание с участием Генерального прокурора, первого заместителя директора Национального бюро и руководителя Департамента ОГП, во время которой доведена информация об обстоятельствах, установленных следствием", - подчеркнули в НАБУ.

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