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Арахамия (984) Венедиктова (726) Юрченко Александр (101)

Венедиктовой стоило подписать подозрение нардепу Юрченко, - "слуга народа" Арахамия

Венедиктовой стоило подписать подозрение нардепу Юрченко, -

Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой стоило подписать подозрение народному депутату фракции "Слуга народа" Александру Юрченко в деле о возможном получении взятки.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Укрнаина.

"Мое мнение, с учетом резонанса дела, что это первая коррупционная история в Верховной Раде нового созыва надо было даже где-то, это я говорю сейчас как политик, возможно закрыть глаза на какие-то огрехи в подготовке следствия НАБУ и подписывать подозрение.

Пусть в суде в открытом процессе все это видят: какие есть доказательства у НАБУ, какие есть оправдательные аргументы у защиты и все за этим должны наблюдать. Если он виновен, то я считаю, что его нужно как можно строже и как можно быстрее посадить за решетку", - сказал Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова подпишет подозрение "слуге народа" Юрченко, если будут основания, - Арахамия

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также на Цензор.НЕТ: Венедиктова и Зеленский плюют в лицо всем украинцам, спасая репутацию СН перед выборами, - Устинова о взятке Юрченко

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

Читайте также: После разоблачения НАБУ в "Слуге народа" взяточника Юрченко в СМИ начали "разгонять" опрос о недоверии Сытнику, - Бутусов. СКРИНШОТ

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Топ комментарии
+23
Венедиктовой стоило подписать подозрение нардепу Юрченко, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6262
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16.09.2020 20:41
+15
сколько стоило?нехватило?
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16.09.2020 20:06
+15
стоило - нестоило
каким образом это к закону относится?
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16.09.2020 20:07
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сколько стоило?нехватило?
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16.09.2020 20:06 Ответить
Юрченко заплатил больше.
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16.09.2020 20:31 Ответить
"Не виноватый я, это всё Венедиктова!!!"
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16.09.2020 20:06 Ответить
Венедиктовой стоило подписать подозрение нардепу Юрченко, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6262
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16.09.2020 20:41 Ответить
стоило - нестоило
каким образом это к закону относится?
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16.09.2020 20:07 Ответить
Хотелось бы спросить у него:

"Давид Георгиевич, почему вы лазите не прикрыв рыло маской и почему на Вас за это никто не выписывает штраф ? "
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16.09.2020 20:21 Ответить
У них у всех маски одеты.
Клоунские.
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16.09.2020 20:55 Ответить
шо маска,шо рыло не улавливаемые расхождения с нормалитетом,шнобель у этого сабжа,только бутылки открывать.
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17.09.2020 11:14 Ответить
Не, не стоило. Она была обязана это сделать
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16.09.2020 20:55 Ответить
А Венедиктова говорит , - Не стоит.Значит кто назначил ее , тот и Прав в ее работе, а не Закон.
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16.09.2020 20:09 Ответить
На бенядиктову ни у кого не стоИт.( Ото воно й бісицця!)
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16.09.2020 20:28 Ответить
Венедіктова не самостійна особа.
Що ОПпа сказала - те і виконує.
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16.09.2020 20:14 Ответить
Як і Орігамія, тобто Арахамія. Той теж говорить те, що ОПа велить. Тобто, що сценаристи з ОПи пишуть.
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16.09.2020 20:40 Ответить
Ара,отмазаться не получится. Зеля-то в Израиль сбежит ,если что. А ты куда? В Абхазию?
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16.09.2020 20:14 Ответить
Не сбежит. Ни тот ни другой. Не получится у них сбежать
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16.09.2020 20:18 Ответить
А ара перепише пашпорт на архман і попістує за бубачкай нах исраэль!) Якщо встигне...)
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16.09.2020 20:21 Ответить
Попробуешь эту мантру рассказать после выборов президента и парламента!
Уверен, все слуги-уроды будут рассказывать, что они были в оппозиции к Зеленскому, но поскольку они опасались за свои жизни, то оппозиция эта была тайной!
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16.09.2020 20:15 Ответить
Да, стоило, НО в этой шобле из воров, рэкетиров, озабоченных, насильников и т.д., что мы знаем за ОПГ "Слуга народа", основная масса тупых и жадных, они то и не понимают, что не Бога ухватили за бороду, а мелкого беса, анчутку, за мошонку, и не понимают, что вся их деятельность фиксируется и протоколируется, для следствия, а вот есть у них у умные, но не шибко, те сами все фиксируют и записывают, что бы сдать своих тупых подельников. А самые умнве из них уже сдрыснули из этой конторы. Еще до Ноаого года и до веснв 2020. К слову, из випов, Кучма сдрыснул, понимая, что ЗЕ с елДаком, пардон, дЕрьмаком, опять пардонте с Ермаков затеяли. Ему не сруки за них мазу тянуть ина кичу ехатб в его то возрасте и при таком накраденном бабле. А Макарыч то уже того, немного крышей поехал , раз на такое согласился.
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16.09.2020 20:16 Ответить
Здивуюся, якщо Арахамія сказав це щиро. Він що не розуміє, що разом з Юрченко підуть інші задокументовані слуги? Якщо розуміє, то підтримую. Хоча, поки що схильний думати, що то була гра на публіку.
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16.09.2020 20:19 Ответить
Звичайно, що не щиро. Просто так сценаристи з ОПи написали.
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16.09.2020 20:45 Ответить
Точно. Як в аптеці. 😊
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16.09.2020 21:18 Ответить
да уж, с таким подходом, "закрыть глаза", "стоило" или не стоило, есть закон, вот по нему надо подходить, хотя от кацапов мы тут не отличаемся, вертит у нас власть законом, как дышлом и эта тоже удачно влилась в систему.
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16.09.2020 20:22 Ответить
Венедиктовой стоило подписать подозрение нардепу Юрченко, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4633
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16.09.2020 20:28 Ответить
Баюн,ти все проспав. Прокинься, киця!
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16.09.2020 20:35 Ответить
Не бай сказки, баюн.

Венедиктовой стоило подписать подозрение нардепу Юрченко, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 799
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16.09.2020 20:43 Ответить
При том не садили, при этом не садят, деньги на ветер.А какие уважаемые люди и все при деле. Нету у нас коррупции, одно политическое преследование. Только на х.......... создали столько органов и Пэтруха молчит, ничего не объясняет. Наверное органы не стоячие.
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16.09.2020 20:35 Ответить
Венедиктовой стоило подписать подозрение нардепу Юрченко, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9996
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16.09.2020 20:44 Ответить
арахамию,венедиктову...всех зелемразей стоило бы в печку.
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16.09.2020 20:43 Ответить
Развод для зельоных лохов,,они скушают.
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16.09.2020 20:46 Ответить
Коли ж Пороху підпишуть ті підозри?
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16.09.2020 21:59 Ответить
Венедиктовой нужно было немедленно выполнить свои обязанности, чтоб своим молчанием или мычанием не присоединиться к данному преступлению. А НАБУ молодцы, спецоперация - точная копия назработанного ими же розенблатушки. Тот, по- моему, даже дальше пошёл и даже фирму успел создать . Но опять же- таки, розенблат не сидит. Это главная проблема власти.
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16.09.2020 22:03 Ответить
"Мое мнение, с учетом резонанса дела, что это первая коррупционная история в Верховной Раде нового созыва..." Источник: https://censor.net/ru/n3219753 Очень смешно получилось.
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16.09.2020 22:20 Ответить
Кого ця тупа мажорка посадить... тільки не своїх.
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16.09.2020 22:23 Ответить
https://censor.net/ru/news/3219753/venediktovoyi_stoilo_podpisat_podozrenie_nardepu_yurchenko_sluga_naroda_arahamiya
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16.09.2020 23:34 Ответить
и сколько ей это стоило?)
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16.09.2020 23:42 Ответить
Развод для зельоных лохов,,они скушают.
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17.09.2020 08:54 Ответить
 
 