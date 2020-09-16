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Новини Боротьба з корупцією
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Арахамія (1097) Венедіктова (829) Юрченко Олександр (109)

Венедіктовій варто було підписати підозру нардепові Юрченку, - "слуга народу" Арахамія

Венедіктовій варто було підписати підозру нардепові Юрченку, -

Генеральному прокурору Ірині Венедіктовій варто було підписати підозру народному депутату фракції "Слуга народу" Олександру Юрченку у справі про можливе отримання хабаря

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Моя думка, з урахуванням резонансу справи, що це перша корупційна історія у Верховній Раді нового скликання, треба було навіть десь, це я говорю зараз як політик, можливо, закрити очі на якісь огріхи у підготовці слідства НАБУ і підписувати підозру.

Нехай у суді у відкритому процесі всі це бачать: які є докази у НАБУ, які є виправдувальні аргументи у захисту і всі за цим мають стежити. Якщо він винен, то я вважаю, що його треба якнайсуворіше та якнайшвидше посадити за ґрати", - сказав Арахамія.

Читайте також: Законопроєкт, за поправки до якого Юрченко нібито отримав хабар, втратив актуальність, - нардеп СН Качура

Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.
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Топ коментарі
+23
Венедиктовой стоило подписать подозрение нардепу Юрченко, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6262
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16.09.2020 20:41
+15
сколько стоило?нехватило?
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16.09.2020 20:06
+15
стоило - нестоило
каким образом это к закону относится?
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16.09.2020 20:07
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сколько стоило?нехватило?
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16.09.2020 20:06 Відповісти
Юрченко заплатил больше.
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16.09.2020 20:31 Відповісти
"Не виноватый я, это всё Венедиктова!!!"
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16.09.2020 20:06 Відповісти
Венедиктовой стоило подписать подозрение нардепу Юрченко, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6262
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16.09.2020 20:41 Відповісти
стоило - нестоило
каким образом это к закону относится?
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16.09.2020 20:07 Відповісти
Хотелось бы спросить у него:

"Давид Георгиевич, почему вы лазите не прикрыв рыло маской и почему на Вас за это никто не выписывает штраф ? "
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16.09.2020 20:21 Відповісти
У них у всех маски одеты.
Клоунские.
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16.09.2020 20:55 Відповісти
шо маска,шо рыло не улавливаемые расхождения с нормалитетом,шнобель у этого сабжа,только бутылки открывать.
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17.09.2020 11:14 Відповісти
Не, не стоило. Она была обязана это сделать
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16.09.2020 20:55 Відповісти
А Венедиктова говорит , - Не стоит.Значит кто назначил ее , тот и Прав в ее работе, а не Закон.
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16.09.2020 20:09 Відповісти
На бенядиктову ни у кого не стоИт.( Ото воно й бісицця!)
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16.09.2020 20:28 Відповісти
Венедіктова не самостійна особа.
Що ОПпа сказала - те і виконує.
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16.09.2020 20:14 Відповісти
Як і Орігамія, тобто Арахамія. Той теж говорить те, що ОПа велить. Тобто, що сценаристи з ОПи пишуть.
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16.09.2020 20:40 Відповісти
Ара,отмазаться не получится. Зеля-то в Израиль сбежит ,если что. А ты куда? В Абхазию?
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16.09.2020 20:14 Відповісти
Не сбежит. Ни тот ни другой. Не получится у них сбежать
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16.09.2020 20:18 Відповісти
А ара перепише пашпорт на архман і попістує за бубачкай нах исраэль!) Якщо встигне...)
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16.09.2020 20:21 Відповісти
Попробуешь эту мантру рассказать после выборов президента и парламента!
Уверен, все слуги-уроды будут рассказывать, что они были в оппозиции к Зеленскому, но поскольку они опасались за свои жизни, то оппозиция эта была тайной!
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16.09.2020 20:15 Відповісти
Да, стоило, НО в этой шобле из воров, рэкетиров, озабоченных, насильников и т.д., что мы знаем за ОПГ "Слуга народа", основная масса тупых и жадных, они то и не понимают, что не Бога ухватили за бороду, а мелкого беса, анчутку, за мошонку, и не понимают, что вся их деятельность фиксируется и протоколируется, для следствия, а вот есть у них у умные, но не шибко, те сами все фиксируют и записывают, что бы сдать своих тупых подельников. А самые умнве из них уже сдрыснули из этой конторы. Еще до Ноаого года и до веснв 2020. К слову, из випов, Кучма сдрыснул, понимая, что ЗЕ с елДаком, пардон, дЕрьмаком, опять пардонте с Ермаков затеяли. Ему не сруки за них мазу тянуть ина кичу ехатб в его то возрасте и при таком накраденном бабле. А Макарыч то уже того, немного крышей поехал , раз на такое согласился.
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16.09.2020 20:16 Відповісти
Здивуюся, якщо Арахамія сказав це щиро. Він що не розуміє, що разом з Юрченко підуть інші задокументовані слуги? Якщо розуміє, то підтримую. Хоча, поки що схильний думати, що то була гра на публіку.
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16.09.2020 20:19 Відповісти
Звичайно, що не щиро. Просто так сценаристи з ОПи написали.
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16.09.2020 20:45 Відповісти
Точно. Як в аптеці. 😊
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16.09.2020 21:18 Відповісти
да уж, с таким подходом, "закрыть глаза", "стоило" или не стоило, есть закон, вот по нему надо подходить, хотя от кацапов мы тут не отличаемся, вертит у нас власть законом, как дышлом и эта тоже удачно влилась в систему.
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16.09.2020 20:22 Відповісти
Венедиктовой стоило подписать подозрение нардепу Юрченко, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4633
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16.09.2020 20:28 Відповісти
Баюн,ти все проспав. Прокинься, киця!
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16.09.2020 20:35 Відповісти
Не бай сказки, баюн.

Венедиктовой стоило подписать подозрение нардепу Юрченко, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 799
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16.09.2020 20:43 Відповісти
При том не садили, при этом не садят, деньги на ветер.А какие уважаемые люди и все при деле. Нету у нас коррупции, одно политическое преследование. Только на х.......... создали столько органов и Пэтруха молчит, ничего не объясняет. Наверное органы не стоячие.
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16.09.2020 20:35 Відповісти
Венедиктовой стоило подписать подозрение нардепу Юрченко, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9996
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16.09.2020 20:44 Відповісти
арахамию,венедиктову...всех зелемразей стоило бы в печку.
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16.09.2020 20:43 Відповісти
Развод для зельоных лохов,,они скушают.
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16.09.2020 20:46 Відповісти
Коли ж Пороху підпишуть ті підозри?
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16.09.2020 21:59 Відповісти
Венедиктовой нужно было немедленно выполнить свои обязанности, чтоб своим молчанием или мычанием не присоединиться к данному преступлению. А НАБУ молодцы, спецоперация - точная копия назработанного ими же розенблатушки. Тот, по- моему, даже дальше пошёл и даже фирму успел создать . Но опять же- таки, розенблат не сидит. Это главная проблема власти.
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16.09.2020 22:03 Відповісти
"Мое мнение, с учетом резонанса дела, что это первая коррупционная история в Верховной Раде нового созыва..." Источник: https://censor.net/ru/n3219753 Очень смешно получилось.
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16.09.2020 22:20 Відповісти
Кого ця тупа мажорка посадить... тільки не своїх.
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16.09.2020 22:23 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3219753/venediktovoyi_stoilo_podpisat_podozrenie_nardepu_yurchenko_sluga_naroda_arahamiya
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16.09.2020 23:34 Відповісти
и сколько ей это стоило?)
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16.09.2020 23:42 Відповісти
Развод для зельоных лохов,,они скушают.
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17.09.2020 08:54 Відповісти
 
 