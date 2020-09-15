РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3142 посетителя онлайн
Новости Скандалы в Слуге народа
2 372 22
коррупция (8452) Арахамия (984) Венедиктова (726) Слуга народа (2620) Юрченко Александр (101) Офис Генпрокурора (2380)

Венедиктова подпишет подозрение "слуге народа" Юрченко, если будут основания, - Арахамия

Венедиктова подпишет подозрение

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что генпрокурор Ирина Венедиктова будет подписывать все необходимые следственные действия по поводу нардепа Александра Юрченко, если будут такие основания.

Об этом Арахамия сказал журналистам перед заседанием Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос вчера обсуждали на фракции. Насколько мне известно (и вчера это подтвердил на "Свободе слова" господин Сытник), что в Офис генпрокурора детективы НАБУ по подозрению не обращались. Это выглядит сейчас как слухи, но нет ни одного официального документа... Насколько мне известно, если будут основания, она будет подписывать все необходимые следственные действия", - сказал Арахамия.

Он добавил, что фракция "Слуга народа" не будет защищать никого из нардепов, если они замешаны в коррупции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ "вело" "слугу народа" Юрченко и его помощника Фищенко с июля, уголовное производство открыто в августе, - Бутусов

Напоминаем, ранее ряд украинские СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
А так бы конечно не подписала, даже если б были основания. А теперь уж точно подпишет. "Д@билы, бл@" (с)
показать весь комментарий
15.09.2020 11:01
+6
Зе-СУД:
- судья: подсудимый Юрченко , Ваше последнее слово!
- Юрченко: 1 миллион долларов!!!
судья: признаете ли Вы себя виновным?
- Юрченко: НЕТ!!!
- судья: ну на "НЕТ" и суда НЕТ! Дело закрыто!!!
показать весь комментарий
15.09.2020 11:09
+4
ЗеДятлы, оцените красоту игры этой ОПГ, - пойман с поличным, всё задокументировано и зафиксированно, но оказывается, что ОСНОВАНИЙ НЕТ.
показать весь комментарий
15.09.2020 11:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А так бы конечно не подписала, даже если б были основания. А теперь уж точно подпишет. "Д@билы, бл@" (с)
показать весь комментарий
15.09.2020 11:01 Ответить
А ось і відкат борцунів від покарання свого корупціонера.
показать весь комментарий
15.09.2020 11:04 Ответить
насрать на стол БЕНЯдиктовой,тогда что-ли основания у нее появятся,да,земрази?
показать весь комментарий
15.09.2020 11:04 Ответить
скаже: ета атдєльний нєтіпічний случай! і вапще, ета птіци!
показать весь комментарий
15.09.2020 11:08 Ответить
насправді, вона не підпише
але в зебілятник пішла месага - підпише!
показать весь комментарий
15.09.2020 11:04 Ответить
Другими словами Агрохимия говорит-Рафик Юрченко нивинават.Какие такие подозрения?
показать весь комментарий
15.09.2020 11:05 Ответить
ЗеДятлы, оцените красоту игры этой ОПГ, - пойман с поличным, всё задокументировано и зафиксированно, но оказывается, что ОСНОВАНИЙ НЕТ.
показать весь комментарий
15.09.2020 11:06 Ответить
Солджер олд.
Они трошки забыли, что для документирования "хабаря", как минимум, если выходной день,
берется санкция дежурного прокурора области. А так просто получается в областной прокуратуре. Для полного обыска санкционирование обл.апеляционного суда 9если дело межрегиональное, можно взять санкцию в иной области).
Эта дура не контролирует своих прокурорских?
показать весь комментарий
15.09.2020 11:54 Ответить
Зе-СУД:
- судья: подсудимый Юрченко , Ваше последнее слово!
- Юрченко: 1 миллион долларов!!!
судья: признаете ли Вы себя виновным?
- Юрченко: НЕТ!!!
- судья: ну на "НЕТ" и суда НЕТ! Дело закрыто!!!
показать весь комментарий
15.09.2020 11:09 Ответить
Взятка - не основание? У зебобиков - это вид хозяйственной деятельности.
показать весь комментарий
15.09.2020 11:13 Ответить
Та знаємо, знаємо. Передвиборне антикорупційне шоу " Перед законом всі "рівні"".
показать весь комментарий
15.09.2020 11:15 Ответить
бенедіктова щойно сама заявилась в парламент, захотіла позвітувати; і заявила, що в неї недостатньо доказів для винесення підозри Юрченку. Мовляв, фізично цих $200тисяч ніхто не бачив, і їх неможливо потримати
показать весь комментарий
15.09.2020 11:16 Ответить
взятка это не подозрение это зе дно
показать весь комментарий
15.09.2020 11:16 Ответить
ОЧЕРЕДНОЙ 3.14 ОТ СУ НАРОДА ТЯНУТ ВРЕМЯ ЧТОБ ЗАБЫЛОСЬ
показать весь комментарий
15.09.2020 11:20 Ответить
Главное за месяц Гео посадить. А этот свой. Как Мы вас ненавидим зеленых мразей.
показать весь комментарий
15.09.2020 11:20 Ответить
Венедиктова подпишет подозрение "слуге народа" Юрченко, если будут основания, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4231―Сидит?
―Кто?
―Ну, мужик этот твой!
―Хе-хе-хе! Во деревня, а! Ну ты даешь! Кто же его посадит? Он же зЕбил!
показать весь комментарий
15.09.2020 11:25 Ответить
"Підстави якщо будуть", ага. Та ця тупа хабалда не в курсі, що таке підстави взагалі і як вони трактуються в юриспруденції.
Тільки якщо скажуть "фас" - ця прокурворша щось зробить. Або не зробить.
Як писав Рибніков, Венедиктову "ни от чего не тошнит".
показать весь комментарий
15.09.2020 11:41 Ответить
а він керує генеральним прокурором? Зелена пліснява закисає
показать весь комментарий
15.09.2020 11:53 Ответить
Классный у генпрокурора пресс-секретарь
показать весь комментарий
15.09.2020 12:43 Ответить
-
Своя в доску "слуга народу" калмичка Бенядіктова підпише підозру "слузі -народу" Юрченку, якщо будуть підстави які ніколи не знайдуть , заявив теж "слуга - нороду " українофоб Арахамід...
показать весь комментарий
15.09.2020 13:14 Ответить
Легко знайти підстави для порошенка, і майже неможливо - для зебандита.
показать весь комментарий
15.09.2020 19:56 Ответить
Арахамия - а вы тут причём? Венедиктова неграмотна и поставлена, чтобы ограждать зелёную команду от неприятностей и чтобы "посадить Порошенко", как вы обещали Путину в Омане.
показать весь комментарий
15.09.2020 23:15 Ответить
 
 