Венедиктова подпишет подозрение "слуге народа" Юрченко, если будут основания, - Арахамия
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что генпрокурор Ирина Венедиктова будет подписывать все необходимые следственные действия по поводу нардепа Александра Юрченко, если будут такие основания.
Об этом Арахамия сказал журналистам перед заседанием Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Этот вопрос вчера обсуждали на фракции. Насколько мне известно (и вчера это подтвердил на "Свободе слова" господин Сытник), что в Офис генпрокурора детективы НАБУ по подозрению не обращались. Это выглядит сейчас как слухи, но нет ни одного официального документа... Насколько мне известно, если будут основания, она будет подписывать все необходимые следственные действия", - сказал Арахамия.
Он добавил, что фракция "Слуга народа" не будет защищать никого из нардепов, если они замешаны в коррупции.
Напоминаем, ранее ряд украинские СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.
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але в зебілятник пішла месага - підпише!
РафикЮрченко нивинават.Какие такие подозрения?
Они трошки забыли, что для документирования "хабаря", как минимум, если выходной день,
берется санкция дежурного прокурора области. А так просто получается в областной прокуратуре. Для полного обыска санкционирование обл.апеляционного суда 9если дело межрегиональное, можно взять санкцию в иной области).
Эта дура не контролирует своих прокурорских?
- судья: подсудимый Юрченко , Ваше последнее слово!
- Юрченко: 1 миллион долларов!!!
судья: признаете ли Вы себя виновным?
- Юрченко: НЕТ!!!
- судья: ну на "НЕТ" и суда НЕТ! Дело закрыто!!!
―Кто?
―Ну, мужик этот твой!
―Хе-хе-хе! Во деревня, а! Ну ты даешь! Кто же его посадит? Он же зЕбил!
Тільки якщо скажуть "фас" - ця прокурворша щось зробить. Або не зробить.
Як писав Рибніков, Венедиктову "ни от чего не тошнит".
Своя в доску "слуга народу" калмичка Бенядіктова підпише підозру "слузі -народу" Юрченку, якщо будуть підстави які ніколи не знайдуть , заявив теж "слуга - нороду " українофоб Арахамід...