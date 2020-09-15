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Новини Скандали в Слузі народу
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корупція (4610) Арахамія (1097) Венедіктова (829) Слуга народу (2800) Юрченко Олександр (109) Офіс Генпрокурора (3153)

Венедіктова підпише підозру "слузі народу" Юрченку, якщо будуть підстави, - Арахамія

Венедіктова підпише підозру

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписуватиме всі необхідні слідчі дії з приводу нардепа Олександра Юрченка, якщо будуть такі підстави.

Про це Арахамія сказав журналістам перед засіданням Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це питання вчора обговорювали на фракції. Наскільки мені відомо (і вчора це підтвердив на "Свободі слова" пан Ситник), в Офіс генпрокурора детективи НАБУ за підозрою не зверталися. Це скидається зараз на чутки, але немає жодного офіційного документа... Наскільки мені відомо, якщо будуть підстави, вона підписуватиме всі необхідні слідчі дії", - сказав Арахамія.

Він додав, що фракція "Слуга народу" не захищатиме нікого з нардепів, якщо вони замішані в корупції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ "вело" "слугу народу" Юрченка та його помічника Фіщенка з липня, кримінальне провадження відкрито в серпні, - Бутусов

Нагадуємо, раніше низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

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Топ коментарі
+7
А так бы конечно не подписала, даже если б были основания. А теперь уж точно подпишет. "Д@билы, бл@" (с)
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15.09.2020 11:01
+6
Зе-СУД:
- судья: подсудимый Юрченко , Ваше последнее слово!
- Юрченко: 1 миллион долларов!!!
судья: признаете ли Вы себя виновным?
- Юрченко: НЕТ!!!
- судья: ну на "НЕТ" и суда НЕТ! Дело закрыто!!!
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15.09.2020 11:09
+4
ЗеДятлы, оцените красоту игры этой ОПГ, - пойман с поличным, всё задокументировано и зафиксированно, но оказывается, что ОСНОВАНИЙ НЕТ.
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15.09.2020 11:06
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А так бы конечно не подписала, даже если б были основания. А теперь уж точно подпишет. "Д@билы, бл@" (с)
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15.09.2020 11:01 Відповісти
А ось і відкат борцунів від покарання свого корупціонера.
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15.09.2020 11:04 Відповісти
насрать на стол БЕНЯдиктовой,тогда что-ли основания у нее появятся,да,земрази?
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15.09.2020 11:04 Відповісти
скаже: ета атдєльний нєтіпічний случай! і вапще, ета птіци!
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15.09.2020 11:08 Відповісти
насправді, вона не підпише
але в зебілятник пішла месага - підпише!
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15.09.2020 11:04 Відповісти
Другими словами Агрохимия говорит-Рафик Юрченко нивинават.Какие такие подозрения?
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15.09.2020 11:05 Відповісти
ЗеДятлы, оцените красоту игры этой ОПГ, - пойман с поличным, всё задокументировано и зафиксированно, но оказывается, что ОСНОВАНИЙ НЕТ.
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15.09.2020 11:06 Відповісти
Солджер олд.
Они трошки забыли, что для документирования "хабаря", как минимум, если выходной день,
берется санкция дежурного прокурора области. А так просто получается в областной прокуратуре. Для полного обыска санкционирование обл.апеляционного суда 9если дело межрегиональное, можно взять санкцию в иной области).
Эта дура не контролирует своих прокурорских?
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15.09.2020 11:54 Відповісти
Зе-СУД:
- судья: подсудимый Юрченко , Ваше последнее слово!
- Юрченко: 1 миллион долларов!!!
судья: признаете ли Вы себя виновным?
- Юрченко: НЕТ!!!
- судья: ну на "НЕТ" и суда НЕТ! Дело закрыто!!!
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15.09.2020 11:09 Відповісти
Взятка - не основание? У зебобиков - это вид хозяйственной деятельности.
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15.09.2020 11:13 Відповісти
Та знаємо, знаємо. Передвиборне антикорупційне шоу " Перед законом всі "рівні"".
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15.09.2020 11:15 Відповісти
бенедіктова щойно сама заявилась в парламент, захотіла позвітувати; і заявила, що в неї недостатньо доказів для винесення підозри Юрченку. Мовляв, фізично цих $200тисяч ніхто не бачив, і їх неможливо потримати
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15.09.2020 11:16 Відповісти
взятка это не подозрение это зе дно
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15.09.2020 11:16 Відповісти
ОЧЕРЕДНОЙ 3.14 ОТ СУ НАРОДА ТЯНУТ ВРЕМЯ ЧТОБ ЗАБЫЛОСЬ
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15.09.2020 11:20 Відповісти
Главное за месяц Гео посадить. А этот свой. Как Мы вас ненавидим зеленых мразей.
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15.09.2020 11:20 Відповісти
Венедиктова подпишет подозрение "слуге народа" Юрченко, если будут основания, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4231―Сидит?
―Кто?
―Ну, мужик этот твой!
―Хе-хе-хе! Во деревня, а! Ну ты даешь! Кто же его посадит? Он же зЕбил!
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15.09.2020 11:25 Відповісти
"Підстави якщо будуть", ага. Та ця тупа хабалда не в курсі, що таке підстави взагалі і як вони трактуються в юриспруденції.
Тільки якщо скажуть "фас" - ця прокурворша щось зробить. Або не зробить.
Як писав Рибніков, Венедиктову "ни от чего не тошнит".
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15.09.2020 11:41 Відповісти
а він керує генеральним прокурором? Зелена пліснява закисає
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15.09.2020 11:53 Відповісти
Классный у генпрокурора пресс-секретарь
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15.09.2020 12:43 Відповісти
-
Своя в доску "слуга народу" калмичка Бенядіктова підпише підозру "слузі -народу" Юрченку, якщо будуть підстави які ніколи не знайдуть , заявив теж "слуга - нороду " українофоб Арахамід...
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15.09.2020 13:14 Відповісти
Легко знайти підстави для порошенка, і майже неможливо - для зебандита.
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15.09.2020 19:56 Відповісти
Арахамия - а вы тут причём? Венедиктова неграмотна и поставлена, чтобы ограждать зелёную команду от неприятностей и чтобы "посадить Порошенко", как вы обещали Путину в Омане.
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15.09.2020 23:15 Відповісти
 
 