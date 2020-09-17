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Юрченко має відмовитися від депутатського мандата, - Разумков

Юрченко має відмовитися від депутатського мандата, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що колишній "слуга народу" Олександр Юрченко, якого підозрюють в хабарництві, має скласти депутатські повноваження.

Про це Разумков сказав в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що людина повинна була мати стержень і зробити те, що мала зробити, можливо, і написати заяву про складання депутатських повноважень, щоб потім ніхто нікого не звинувачував, що є якийсь тиск", - сказав Разумков.

За словами спікера ВР, це "був би чоловічий вчинок", і він був би правильним з точки зору політика.

Разумков висловив жаль, що поведінка Юрченка кидає тінь на весь парламент і на всю владу.

Читайте також: Нардепа Юрченка допитали, його хочуть відправити у СІЗО із заставою в 6,5 млн грн, - САП

Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

Також читайте: "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

Автор: 

хабар (4707) ВР (14985) депутат (1779) Разумков Дмитро (1527) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+9
Еременко и педофил тоже должны были отказаться, но оказались очень нужны партии и преЗЕденту....
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17.09.2020 20:00
+6
Юрченко должен отказаться от депутатского мандата, - Разумков - Цензор.НЕТ 8285
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17.09.2020 19:59
+4
Да вы что?
А как же хваленная "отмена неприкосновенности"?
Или первая же проверка покажет что механизм этот не работает?
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17.09.2020 20:01
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Юрченко должен отказаться от депутатского мандата, - Разумков - Цензор.НЕТ 8285
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17.09.2020 19:59 Відповісти
Это по сценарию в тюрьме расскажешь
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17.09.2020 20:03 Відповісти
Юрченко был скормлен общественности для того, что бы все забыли о недавней ГОСИЗМЕНЕ.
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17.09.2020 20:47 Відповісти
А чего Юрченко должен отказаться? Вы набрали в свою партию всяких гнид, воров, забулдыг, БОМЖей, ублюдков, педофилов, психопатов, наркоманов, алкоголиков, бандитов, маньяков, дрочеров, а Юрченко чем хуже?
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17.09.2020 20:15 Відповісти
Ну, всего лишь пивас украл
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17.09.2020 22:57 Відповісти
Лариса,да успокойся...Кива дрочер ведь не СН.И ты что не знаешь,что в парламенте сидят те кто хочет неприкосновенности?Наивная...Они же,парламентарии,325 голосами даже убрали справку о не судимости,для прохода в депутаты.
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18.09.2020 07:33 Відповісти
Ну и кому нужны эти " парламентарии" - мошенники? Пусть идут нах пока их не вынесли. Пришли суки в Раду сатанить.
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18.09.2020 13:08 Відповісти
козла отпущения кинули зебам покушать
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17.09.2020 20:00 Відповісти
Еременко и педофил тоже должны были отказаться, но оказались очень нужны партии и преЗЕденту....
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17.09.2020 20:00 Відповісти
Да вы что?
А как же хваленная "отмена неприкосновенности"?
Или первая же проверка покажет что механизм этот не работает?
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17.09.2020 20:01 Відповісти
Не покажет, а уже показала. НАБУ ничего не может без санкции ГПУ.
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17.09.2020 21:33 Відповісти
Ещё и пиво пусть вернёт. А вообще, надо было проголосовать чтобы увидели кто в доли
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17.09.2020 20:02 Відповісти
Ну голосования бы не было, но каким то образом привести к детективу еще земразей весьма интересная мысль. Разумкова например.
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17.09.2020 20:25 Відповісти
А если он вас нахер пошлет, что делать будете? а ведь так и будет
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17.09.2020 20:03 Відповісти
Юрченко должен отказаться от депутатского мандата, - Разумков - Цензор.НЕТ 7688
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17.09.2020 20:06 Відповісти
"СВОБОДА", "Самопоміч", "БПП", "УКРОП", "Слуга народу".
Шикарный карьерный рост.
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17.09.2020 20:08 Відповісти
вікі ось що пише.... дєточка ти видно брешеш таки.

Закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київський університет ім. Шевченка , Інститут післядипломної освіти (спеціальність «Правознавство»), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (факультет інженерних технологій, кафедра дизайну).
Почав працювати з 18 років. Працював кур'єром, техніком-конструктором, архітектором, юристом. Адміністратор ТОВ «Кліффорд Чанс»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .
Очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Голосіївський районний осередок партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) Укроп https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-yurc-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . 2015 року балотувався до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Київської міської ради , був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 помічником народного депутата на громадських засадахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .
Кандидат у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народні депутати від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Слуга народу» на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах 2019 року (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_211 виборчий округ № 211 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Голосіївський район https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] . На час виборів не працював і жив у Києві. Безпартійнийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] .
Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83,_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8 Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] , голова підкомітету з питань поводження з побутовими відходамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] .
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17.09.2020 20:14 Відповісти
Информации гораздо больше.
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17.09.2020 20:25 Відповісти
ну то скинь!
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17.09.2020 20:30 Відповісти
См. ниже
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17.09.2020 20:35 Відповісти
И носило меня.....
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17.09.2020 20:15 Відповісти
Кто же такой этот Юрченко?
"До Революції гідності був помічником нардепа Олександра Шевченка від "Свободи", після Майдану працював із депутатами Оленою Сотник ("Самопоміч"), Андрієм Денисенком ("УКРОП") і Тарасом Батенком (обраний від "БПП", але перейшов в "УКРОП")."
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17.09.2020 20:06 Відповісти
Да.
И это не секрет.
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17.09.2020 20:14 Відповісти
А в них він працював двірником, водієм чи прибиральником?
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17.09.2020 20:49 Відповісти
Проституткой.
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17.09.2020 20:50 Відповісти
Цілком можливо, на громадських засадах чи пазову сєрдца?
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17.09.2020 20:59 Відповісти
Он что, идиот?!
Нет, он, конечно, идиот... но, не до такой же степени!
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17.09.2020 20:09 Відповісти
а эти, политические депутаны и их сутенер.. не должны положить оте карточки (пачкой) вместе с мандатами????
Юрченко должен отказаться от депутатского мандата, - Разумков - Цензор.НЕТ 1451

...
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17.09.2020 20:12 Відповісти
тамбовский волк тебе должен земразь
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17.09.2020 20:19 Відповісти
Зеленский одних коррупционеров и московских агентов привел к власти
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17.09.2020 20:20 Відповісти
четыре бутылки пива поставь челу, а потом требуй
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17.09.2020 20:20 Відповісти
Кому должен он прощает. Даже сытую свинью от корыта отгонять приходиться. Потом как Шарикову решать вопрос где кормиться.
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17.09.2020 20:20 Відповісти
И пулю в голову, тогда зашибись.
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17.09.2020 20:21 Відповісти
Кому должен?
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17.09.2020 20:29 Відповісти
Ага счаш! Пацан к успеху шел! Не при фартило!
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17.09.2020 20:42 Відповісти
Да какое отказаться,его обязаны судить и посадить как действующего депутата ВР Украины и члена СН.А депутаты ВР должны во всеуслышание дать оценку действиям своего коллеги.
Или здесь намечается ,,торговля,, если складет полномочия депутата то дело спустят на торнозах?
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17.09.2020 20:59 Відповісти
Набу поэтому хотят свое поставить? Чтоб не ловили больше своих?
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17.09.2020 21:18 Відповісти
Ну вот, есть сакральная жертва для партии Слуги народа! Показательно казнить Юрченко и все!
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17.09.2020 21:34 Відповісти
Разумков должен отказаться от депутатского мандата. Просто тогда есть шанс для разумкова вылезти из кучи зеленого говна...
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17.09.2020 21:38 Відповісти
а самим слабо лишить мандата??
"снятие неприкосновенности" только для рекламных роликов??
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17.09.2020 21:58 Відповісти
 
 