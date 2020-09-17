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Юрченко должен отказаться от депутатского мандата, - Разумков

Юрченко должен отказаться от депутатского мандата, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что бывший "слуга народа" Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, должен сложить депутатские полномочия.

Об этом Разумков сказал в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что человек должен был иметь стержень и сделать то, что должен был сделать, возможно, и написать заявление о сложении депутатских полномочий, чтобы потом никто никого не обвинял, что есть какое-то давление", - сказал Разумков.

По мнению спикера ВР, это "был бы мужской поступок", и он был бы правильным с точки зрения политика.

Разумков высказал сожаление, что поведение Юрченко бросает тень на весь парламент и на всю власть.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также на Цензор.НЕТ: "Слугу народа" Юрченко в 2009-м поймали на краже 4 бутылок пива, потом сработал "социальный лифт", - Бутусов

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

Читайте также: Помощник нардепа Юрченко Фищенко внес залог 1,5 млн грн и вышел из СИЗО

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

Автор: 

взятка (6163) ВР (29248) депутат (3317) Разумков Дмитрий (1521) Юрченко Александр (101)


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Топ комментарии
+9
Еременко и педофил тоже должны были отказаться, но оказались очень нужны партии и преЗЕденту....
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17.09.2020 20:00
+6
Юрченко должен отказаться от депутатского мандата, - Разумков - Цензор.НЕТ 8285
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17.09.2020 19:59
+4
Да вы что?
А как же хваленная "отмена неприкосновенности"?
Или первая же проверка покажет что механизм этот не работает?
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17.09.2020 20:01
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Юрченко должен отказаться от депутатского мандата, - Разумков - Цензор.НЕТ 8285
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17.09.2020 19:59 Ответить
Это по сценарию в тюрьме расскажешь
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17.09.2020 20:03 Ответить
Юрченко был скормлен общественности для того, что бы все забыли о недавней ГОСИЗМЕНЕ.
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17.09.2020 20:47 Ответить
А чего Юрченко должен отказаться? Вы набрали в свою партию всяких гнид, воров, забулдыг, БОМЖей, ублюдков, педофилов, психопатов, наркоманов, алкоголиков, бандитов, маньяков, дрочеров, а Юрченко чем хуже?
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17.09.2020 20:15 Ответить
Ну, всего лишь пивас украл
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17.09.2020 22:57 Ответить
Лариса,да успокойся...Кива дрочер ведь не СН.И ты что не знаешь,что в парламенте сидят те кто хочет неприкосновенности?Наивная...Они же,парламентарии,325 голосами даже убрали справку о не судимости,для прохода в депутаты.
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18.09.2020 07:33 Ответить
Ну и кому нужны эти " парламентарии" - мошенники? Пусть идут нах пока их не вынесли. Пришли суки в Раду сатанить.
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18.09.2020 13:08 Ответить
козла отпущения кинули зебам покушать
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17.09.2020 20:00 Ответить
Еременко и педофил тоже должны были отказаться, но оказались очень нужны партии и преЗЕденту....
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17.09.2020 20:00 Ответить
Да вы что?
А как же хваленная "отмена неприкосновенности"?
Или первая же проверка покажет что механизм этот не работает?
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17.09.2020 20:01 Ответить
Не покажет, а уже показала. НАБУ ничего не может без санкции ГПУ.
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17.09.2020 21:33 Ответить
Ещё и пиво пусть вернёт. А вообще, надо было проголосовать чтобы увидели кто в доли
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17.09.2020 20:02 Ответить
Ну голосования бы не было, но каким то образом привести к детективу еще земразей весьма интересная мысль. Разумкова например.
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17.09.2020 20:25 Ответить
А если он вас нахер пошлет, что делать будете? а ведь так и будет
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17.09.2020 20:03 Ответить
Юрченко должен отказаться от депутатского мандата, - Разумков - Цензор.НЕТ 7688
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17.09.2020 20:06 Ответить
"СВОБОДА", "Самопоміч", "БПП", "УКРОП", "Слуга народу".
Шикарный карьерный рост.
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17.09.2020 20:08 Ответить
вікі ось що пише.... дєточка ти видно брешеш таки.

Закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київський університет ім. Шевченка , Інститут післядипломної освіти (спеціальність «Правознавство»), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (факультет інженерних технологій, кафедра дизайну).
Почав працювати з 18 років. Працював кур'єром, техніком-конструктором, архітектором, юристом. Адміністратор ТОВ «Кліффорд Чанс»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .
Очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Голосіївський районний осередок партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) Укроп https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-yurc-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . 2015 року балотувався до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Київської міської ради , був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 помічником народного депутата на громадських засадахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .
Кандидат у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народні депутати від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Слуга народу» на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах 2019 року (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_211 виборчий округ № 211 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Голосіївський район https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] . На час виборів не працював і жив у Києві. Безпартійнийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] .
Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83,_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8 Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] , голова підкомітету з питань поводження з побутовими відходамиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] .
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17.09.2020 20:14 Ответить
Информации гораздо больше.
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17.09.2020 20:25 Ответить
ну то скинь!
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17.09.2020 20:30 Ответить
См. ниже
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17.09.2020 20:35 Ответить
И носило меня.....
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17.09.2020 20:15 Ответить
Кто же такой этот Юрченко?
"До Революції гідності був помічником нардепа Олександра Шевченка від "Свободи", після Майдану працював із депутатами Оленою Сотник ("Самопоміч"), Андрієм Денисенком ("УКРОП") і Тарасом Батенком (обраний від "БПП", але перейшов в "УКРОП")."
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17.09.2020 20:06 Ответить
Да.
И это не секрет.
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17.09.2020 20:14 Ответить
А в них він працював двірником, водієм чи прибиральником?
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17.09.2020 20:49 Ответить
Проституткой.
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17.09.2020 20:50 Ответить
Цілком можливо, на громадських засадах чи пазову сєрдца?
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17.09.2020 20:59 Ответить
Он что, идиот?!
Нет, он, конечно, идиот... но, не до такой же степени!
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17.09.2020 20:09 Ответить
а эти, политические депутаны и их сутенер.. не должны положить оте карточки (пачкой) вместе с мандатами????
Юрченко должен отказаться от депутатского мандата, - Разумков - Цензор.НЕТ 1451

...
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17.09.2020 20:12 Ответить
тамбовский волк тебе должен земразь
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17.09.2020 20:19 Ответить
Зеленский одних коррупционеров и московских агентов привел к власти
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17.09.2020 20:20 Ответить
четыре бутылки пива поставь челу, а потом требуй
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17.09.2020 20:20 Ответить
Кому должен он прощает. Даже сытую свинью от корыта отгонять приходиться. Потом как Шарикову решать вопрос где кормиться.
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17.09.2020 20:20 Ответить
И пулю в голову, тогда зашибись.
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17.09.2020 20:21 Ответить
Кому должен?
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17.09.2020 20:29 Ответить
Ага счаш! Пацан к успеху шел! Не при фартило!
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17.09.2020 20:42 Ответить
Да какое отказаться,его обязаны судить и посадить как действующего депутата ВР Украины и члена СН.А депутаты ВР должны во всеуслышание дать оценку действиям своего коллеги.
Или здесь намечается ,,торговля,, если складет полномочия депутата то дело спустят на торнозах?
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17.09.2020 20:59 Ответить
Набу поэтому хотят свое поставить? Чтоб не ловили больше своих?
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17.09.2020 21:18 Ответить
Ну вот, есть сакральная жертва для партии Слуги народа! Показательно казнить Юрченко и все!
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17.09.2020 21:34 Ответить
Разумков должен отказаться от депутатского мандата. Просто тогда есть шанс для разумкова вылезти из кучи зеленого говна...
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17.09.2020 21:38 Ответить
а самим слабо лишить мандата??
"снятие неприкосновенности" только для рекламных роликов??
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17.09.2020 21:58 Ответить
 
 