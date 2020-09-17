Юрченко должен отказаться от депутатского мандата, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что бывший "слуга народа" Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, должен сложить депутатские полномочия.

Об этом Разумков сказал в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что человек должен был иметь стержень и сделать то, что должен был сделать, возможно, и написать заявление о сложении депутатских полномочий, чтобы потом никто никого не обвинял, что есть какое-то давление", - сказал Разумков.

По мнению спикера ВР, это "был бы мужской поступок", и он был бы правильным с точки зрения политика.

Разумков высказал сожаление, что поведение Юрченко бросает тень на весь парламент и на всю власть.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

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Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

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17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.