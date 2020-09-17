РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10799 посетителей онлайн
Новости
1 363 7

Офис Генпрокурора подтвердил, что нардепу Юрченко вручили подозрение

Офис Генпрокурора подтвердил, что нардепу Юрченко вручили подозрение

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили о подозрении в совершении преступления народному депутату Александру Юрченко.

Эту информацию подтвердили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"17 сентября по поручению генерального прокурора прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры народному депутату Украины сообщено о подозрении", - сообщили в Офисе.

По данным следствия, народный избранник в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту, и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов-членов Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг за голосование за представленные им предложения.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский о ситуации со "слугой народа" Юрченко: Он обязательно сядет в тюрьму. ВИДЕО

"Генеральным прокурором, по результатам изучения материалов уголовного производства, составлено и подписано сообщение о подозрении народному депутату Украины - члену комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в получении неправомерной выгоды в крупном размере, а также в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: "Слугу народа" Юрченко в 2009-м поймали на краже 4 бутылок пива, потом сработал "социальный лифт", - Бутусов

Ранее о том, что Юрченко вручили подозрение и что его допрашивают, сообщал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Автор: 

взятка (6163) допрос (1373) САП (2065) Юрченко Александр (101) Офис Генпрокурора (2471)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По ком звонит колокол, в центральных сми не забудьте опубликовать такую новость.
показать весь комментарий
17.09.2020 16:00 Ответить
ПреЗЕдент приговор ему уже огласил, поэтому пиариться на этом чуде будут теперь все...
показать весь комментарий
17.09.2020 16:00 Ответить
Не судите строго, мужик просто пива хотел
показать весь комментарий
17.09.2020 16:01 Ответить
Ах, НАБУины, ах хитрецы! Сделали вид, что ушли, зепутат в глазок выглянул - никого. Вот он за пивасом и вышел.
показать весь комментарий
17.09.2020 16:02 Ответить
В вечернем прайм-тайме "1+1" начнёт с этой новости, с ручек паркер для МО или про перемирие с "той стороной" !?
показать весь комментарий
17.09.2020 16:07 Ответить
Решили отыграться на левом, ничейном депутатишке.
показать весь комментарий
17.09.2020 16:12 Ответить
И овцы сыты и волки целы.
показать весь комментарий
17.09.2020 16:24 Ответить
 
 