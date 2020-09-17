Офіс Генпрокурора підтвердив, що нардепу Юрченку вручили підозру

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру у вчиненні злочину народному депутату Олександру Юрченку.

Цю інформацію підтвердили в Офісі Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"17 вересня за дорученням Генерального прокурора прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури народному депутатові України повідомлено про підозру", - повідомили в Офісі.

За даними слідства, народний обранець у завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду в сумі $13 тис. за внесення пропозицій до законопроєкту та у подальшому $200 тис. для підкупу народних депутатів - членів Комітету за голосування за подані ним пропозиції.

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"Генеральним прокурором, за результатами вивчення матеріалів кримінального провадження, складено та підписано повідомлення про підозру народному депутату України - члену Комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг у одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі, а також у підбуренні до надання неправомірної вигоди службовій особі, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Раніше про те, що Юрченку вручили підозру і його допитують, повідомляв головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

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