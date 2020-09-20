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Новости Скандалы в Слуге народа
4 025 24

Нардепы не будут защищать Юрченко, - Разумков

Нардепы не будут защищать Юрченко, - Разумков

Коррупционер должен понести ответственность, к какой бы политической силе он ни принадлежал. В то же время, если один из политсилы берет взятки, это не значит, что другие такие же.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал коррупционный скандал с нардепом из "Слуги народа" Александром Юрченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Если человек это сделал - это не значит, что другие нардепы такие же, это первое. А второе, ну, если он виноват и не опасался, то, наверное, ошибался, именно поэтому мы сегодня об этом говорим. И об эффективности правоохранительных органов, антикоррупционных органов. Если мы говорим, из какой фракции - здесь, на самом деле, неважно для меня, как для председателя ВР, и как для человека: из любой фракции коррупционер - есть коррупционер", - заявил Разумков.

По словам спикера Рады, Юрченко должен понести ответственность в полном объеме, если его вина будет признана судом.

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"Ни я, и я уверен, ни другие нардепы его не будут защищать. На сегодня, к сожалению, другого механизма как сложить с себя полномочия нардепа, не предусмотрено. Или по решению суда. Хотя в примерах работы ВР были моменты, когда нардеп был заподозрен в тех или иных действиях - он слагал с себя депутатские полномочия и защищал себя. На сегодня Юрченко таких решений не принимал. От него ко мне такие заявления не поступали", - пояснил он.

Разумков добавил, что для Юрченко должна быть персональная ответственность: "В первую очередь, это будет ответственность нардепа, который нарушил закон. А с другой стороны, это действительно репутационно плохо для партии власти, фракции монобольшинства. Это не значит, что все такие. Но в рамках избирательной кампании будет использоваться и оппонентами "Слуги народа". Но, насколько я знаю, фракция "Слуга народа" осудила эти действия. И другого восприятия этой ситуации объективно быть не может".

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Читайте: Нардепа Юрченко допросили, его хотят отправить в СИЗО с залогом в 6,5 млн грн, - САП

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Также смотрите: Зеленский о ситуации со "слугой народа" Юрченко: Он обязательно сядет в тюрьму. ВИДЕО

Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

Автор: 

ВР (29258) Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2632) Юрченко Александр (101)


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Топ комментарии
+7
Слугі народа нє такіє.
Нардепы не будут защищать Юрченко, - Разумков - Цензор.НЕТ 271
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20.09.2020 00:55
+4
Блаблабла,а карманный "суд" всё равно отпустит взяточника и пивного крадуна.
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20.09.2020 00:36
+4
Угу. Кота в мешке утаить не смогли, теперь , конечно, будут делать вид, шо единогласно порицают и осуждают. А в деле , между прочим, не один бывший безработный,а ныне государственный деятель Юрченко замешан...
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20.09.2020 01:08
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Блаблабла,а карманный "суд" всё равно отпустит взяточника и пивного крадуна.
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20.09.2020 00:36 Ответить
"Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать". (С)
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20.09.2020 01:23 Ответить
А ватники определяются цитатами из совковых фильмов про ментов.
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20.09.2020 02:29 Ответить
ПізДно..
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20.09.2020 00:37 Ответить
Слугі народа нє такіє.
Нардепы не будут защищать Юрченко, - Разумков - Цензор.НЕТ 271
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20.09.2020 00:55 Ответить
Угу. Кота в мешке утаить не смогли, теперь , конечно, будут делать вид, шо единогласно порицают и осуждают. А в деле , между прочим, не один бывший безработный,а ныне государственный деятель Юрченко замешан...
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20.09.2020 01:08 Ответить
После того, как Венедиктову фактически заставили завести дело, а ЗЕ и СН публично обвинили в укрывательстве, СН разродилась на "нам такие не друзья".

С другой стороны, остальным членам СН теперь есть о чем задуматься...
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20.09.2020 02:31 Ответить
Маю сумнів, що вони мають таку здатність. В більшості на обличчях те що їсти більше ніж те, що думає.
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20.09.2020 07:50 Ответить
Мафіозі та жлоби, що сидять біля корита, чи не бажаєте взяти приклад з американського мільярдера Чака Фіні, який оголосив що досяг мети свого життя, віддавши на доброчинність 8 мільярдів доларів своїх статків залишивши з них всьго $2 мільйона собі на пенсію??? https://ukrainian.voanews.com/a/Miljarder-filantrop/5589959.html
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20.09.2020 07:59 Ответить
Да не в ту партию пошел Юрченко.
Вот если бы в ПЕС, то там сразу заявили о "політичних переслідуваннях", а Геращенко с Герасимовым пулей полетели в суд брать его под "депутатські зобов'язення".
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20.09.2020 08:10 Ответить
Но он же целенаправленно шел ИМЕННО в партию Зеленского?
Так что, ваши предположения лишени какой либо адекватной логики.
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20.09.2020 11:11 Ответить
не переживай. Как только земразоту начнут вешать, они тоже будут говорить о "политических преследованиях"
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20.09.2020 11:53 Ответить
Юрченко, - це ти! (Слуга народа)
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20.09.2020 08:14 Ответить
зачем покупать одного, значит они все в доле
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20.09.2020 08:58 Ответить
Нардепи не захищатимуть Юрченка, - Разумков - Цензор.НЕТ 6227
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20.09.2020 09:52 Ответить
Зебила накажут за демпинг.
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20.09.2020 10:01 Ответить
вот если бы он был родственником дЕрьмака, тогда бы все его защищали.
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20.09.2020 10:01 Ответить
Нардепы не будут защищать Юрченко, - Разумков

Не поделился? правильно нефиг нарушать корпоративную этику.
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20.09.2020 10:13 Ответить
Не хотят об своё же говно мараться. А Юрченко - один кусочек из этой кучи дерьма.
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20.09.2020 11:17 Ответить
Тоді він усіх і здасть. Він же не тільки для себе старався.
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20.09.2020 11:22 Ответить
А почему? А говорили, "мы своих не сдаем!" Он же в доску ваш.
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20.09.2020 11:36 Ответить
Его будут защищать адвокаты дорогостоящие, всё верно...
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20.09.2020 14:26 Ответить
Нардепи не захищатимуть Юрченка, - Разумков - Цензор.НЕТ 2166
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20.09.2020 14:44 Ответить
Цього Юрченка обрали кияни як мажоритарника. Ганьба вам, земляки. Ви взагалі нічого про нього не знали і голосували як за протеже зеленського, ідіоти?
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20.09.2020 20:24 Ответить
 
 