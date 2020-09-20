Нардепы не будут защищать Юрченко, - Разумков

Коррупционер должен понести ответственность, к какой бы политической силе он ни принадлежал. В то же время, если один из политсилы берет взятки, это не значит, что другие такие же.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал коррупционный скандал с нардепом из "Слуги народа" Александром Юрченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Если человек это сделал - это не значит, что другие нардепы такие же, это первое. А второе, ну, если он виноват и не опасался, то, наверное, ошибался, именно поэтому мы сегодня об этом говорим. И об эффективности правоохранительных органов, антикоррупционных органов. Если мы говорим, из какой фракции - здесь, на самом деле, неважно для меня, как для председателя ВР, и как для человека: из любой фракции коррупционер - есть коррупционер", - заявил Разумков.

По словам спикера Рады, Юрченко должен понести ответственность в полном объеме, если его вина будет признана судом.

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"Ни я, и я уверен, ни другие нардепы его не будут защищать. На сегодня, к сожалению, другого механизма как сложить с себя полномочия нардепа, не предусмотрено. Или по решению суда. Хотя в примерах работы ВР были моменты, когда нардеп был заподозрен в тех или иных действиях - он слагал с себя депутатские полномочия и защищал себя. На сегодня Юрченко таких решений не принимал. От него ко мне такие заявления не поступали", - пояснил он.

Разумков добавил, что для Юрченко должна быть персональная ответственность: "В первую очередь, это будет ответственность нардепа, который нарушил закон. А с другой стороны, это действительно репутационно плохо для партии власти, фракции монобольшинства. Это не значит, что все такие. Но в рамках избирательной кампании будет использоваться и оппонентами "Слуги народа". Но, насколько я знаю, фракция "Слуга народа" осудила эти действия. И другого восприятия этой ситуации объективно быть не может".

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

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Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

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Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.