У нардепа Юрченко нашли незарегистрированный пистолет, - прокурор САП

Правоохранители обнаружили у народного депутата Александра Юрченко незарегистрированный пистолет.

Об этом в ходе заседания суда по избранию меры пресечения Юрченко заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам прокурора, 16 сентября пистолет был найден детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в доме родителей Юрченко в Броварском районе Киевской области.

На пассажирском сидении машины депутата они увидели пистолет и мобильный телефон. Но у правоохранителей не было санкции суда на обыск автомобиля. На время пока прокуроры получали это разрешение возле автомобиля остались дежурить два детектива НАБУ.

На следующий день этих детективов попытались отогнать от машины сам Юрченко и его адвокат.

Прокурор САП отметил в суде, что у депутата нет разрешения на хранение оружия.

Сегодня ВАКС избирает меру пресечения нардепу Александру Юрченко.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

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Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

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Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.