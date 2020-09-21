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Новости
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У нардепа Юрченко нашли незарегистрированный пистолет, - прокурор САП

У нардепа Юрченко нашли незарегистрированный пистолет, - прокурор САП

Правоохранители обнаружили у народного депутата Александра Юрченко незарегистрированный пистолет.

Об этом в ходе заседания суда по избранию меры пресечения Юрченко заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам прокурора, 16 сентября пистолет был найден детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в доме родителей Юрченко в Броварском районе Киевской области.

На пассажирском сидении машины депутата они увидели пистолет и мобильный телефон. Но у правоохранителей не было санкции суда на обыск автомобиля. На время пока прокуроры получали это разрешение возле автомобиля остались дежурить два детектива НАБУ.

На следующий день этих детективов попытались отогнать от машины сам Юрченко и его адвокат.

Прокурор САП отметил в суде, что у депутата нет разрешения на хранение оружия.

Сегодня ВАКС избирает меру пресечения нардепу Александру Юрченко.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Читайте: Нардепа Юрченко допросили, его хотят отправить в СИЗО с залогом в 6,5 млн грн, - САП

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Также смотрите: Зеленский о ситуации со "слугой народа" Юрченко: Он обязательно сядет в тюрьму. ВИДЕО

Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

Автор: 

оружие (10225) суд (25112) прокурор (1131) пистолет (52) Юрченко Александр (101)


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Топ комментарии
+7
трудно жить в ВР без пистолета.
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21.09.2020 17:00
+6
Без пистолета трудно красть пиво в супермаркете, если уж на то пошло
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21.09.2020 17:03
+5
ну вот вам и версия убийства шеремета...рюкзакян драматург внатуре...
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21.09.2020 17:02
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Подкинули, век воли не видать Зачем такому добряку пушка?
У нардепа Юрченко нашли незарегистрированный пистолет, - прокурор САП - Цензор.НЕТ 6174
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21.09.2020 17:00 Ответить
В тюряге она, и правда, ни к чему.
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21.09.2020 17:02 Ответить
Не в тюрмі, а в Дрогобицькій колонії, де такі закручують лампочки, а потім, "вдруг" падають із драбини і насмерть.
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21.09.2020 17:36 Ответить
Какаяразница)))
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21.09.2020 17:42 Ответить
пригодится и в тюрьме,но пусть сначала мушку спилит.
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21.09.2020 17:46 Ответить
Там и подручными средствами обойдутся.
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21.09.2020 17:51 Ответить
Гангстер просто. Крестный отец украинской коррупции.
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21.09.2020 17:00 Ответить
трудно жить в ВР без пистолета.
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21.09.2020 17:00 Ответить
Без пистолета трудно красть пиво в супермаркете, если уж на то пошло
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21.09.2020 17:03 Ответить
ну вот вам и версия убийства шеремета...рюкзакян драматург внатуре...
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21.09.2020 17:02 Ответить
Просто на Фото , - Он начнет рыдать.Все так быстро сотворилось , а еще Быстрее Завершилось.
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21.09.2020 17:03 Ответить
А как вы себе представляете ходить на дело (за пивом) без волыны.....?
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21.09.2020 17:04 Ответить
я бы это усилил...- "на пассажирском сидении машины депутата они увидели шоколадную копию пистолета и шоколадный мобильный телефон".
даунофф нэ шкода...
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21.09.2020 17:07 Ответить
5 лет за пистолет плюс 20 лет за коррупцию плюс измена родине. Нужно плюсовать как в Америке .
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21.09.2020 17:09 Ответить
Мабуть хотів покінчити з цим ганебним явищем корупції, та застрелитись щоб не ганьбити президента, але детиктиви чергували біля автівки та завадили!
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21.09.2020 17:12 Ответить
Ну, взагалі то, мені отак важко уявити що, депутат, який в курсі справ що відбуваються залишить без нагляду на задньому сидінні незареєстровану зброю.
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21.09.2020 17:14 Ответить
Та чого там? Злодії в законі уявили себе "хазяєвами" цієї країни і нас із вами.
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21.09.2020 17:33 Ответить
Оказывается матёрый бандюган.)
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21.09.2020 17:22 Ответить
Так іть, кожний "мандувзубахдержащий", тим більше, злодій в законі, без зброї себе не мислить.
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21.09.2020 17:31 Ответить
блин, какое же оно чмошное ))))))))
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21.09.2020 17:33 Ответить
6 лямов на залог сами в карман не запрыгнут, пришлось импровизировать.
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21.09.2020 19:36 Ответить
Дабы блеснуть принципиальностью, этого недоумка сливают как говно в унитазе.
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21.09.2020 20:07 Ответить
А "пересічним громадянам" закон про зброю не потрібен...
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22.09.2020 10:48 Ответить
 
 