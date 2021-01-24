Skoda на Житомирщині влетіла в дерево і зайнялася: троє загиблих. ФОТО

Поблизу селища Піщаниця Житомирської області сталася смертельна дорожня аварія. Автомобіль Skoda Octavia зіткнувся з деревом і загорівся.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт обласного управління ДСНС, подія трапилася на автодорозі Овруч-Словечне.

У пригоді загинуло три людини. Рятувальники ліквідували пожежу автомобіля, а потім за допомогою спеціального обладнання витягли тіла загиблих.

На місці працювали співробітники Нацполіції.

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