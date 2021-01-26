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Ветеран АТО Руслан Сивірський (Абдула) загинув у ДТП під Києвом. ФОТО

У Київській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди трагічно загинув ветеран АТО Руслан Сивірський (позивний Абдула). Він воював у батальйоні "Січ"

Про це повідомила депутатка Вишгородської районної організації ВО "Свобода" Валентина Парчук на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в ніч на вівторок, 26 січня, в селищі Димер Київської області. Чоловік загинув "на пішохідному переході під колесами автомобіля".

Ветеран АТО Руслан Сивірський (Абдула) загинув у ДТП під Києвом 01

Видання "Ранкове місто" повідомляє, що прощання із загиблим відбудеться в четвер, 28 січня, о 9:00 в морзі Вишгородської центральної районної лікарні. Після прощання тіло Руслана Сивірського доставлять на батьківщину - в місто Кропивницький, де живе його мати.

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Ветеран АТО Руслан Сивірський (Абдула) загинув у ДТП під Києвом 02

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