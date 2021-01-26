Ветеран АТО Руслан Сивирский (Абдула) погиб в ДТП под Киевом. ФОТО

В Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия трагически погиб ветеран АТО Руслан Сивирский (позывной Абдула). Он воевал в батальоне "Січ"

Об этом сообщила депутат Вышгородской районной организации ВО "Свобода" Валентина Парчук на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 26 января, в поселке Дымер Киевской области. Мужчина погиб "на пешеходном переходе под колесами автомобиля".

Издание "Утренний город" сообщает, что прощание с погибшим состоится в четверг, 28 января, в 9:00 в морге Вышгородской центральной районной больницы. После прощания тело Руслана Сивирского доставят на родину - в город Кропивницкий, где живет его мать.

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