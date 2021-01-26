Двох поранених військовослужбовців евакуйовано санавіацією з Харкова до Києва. ФОТО

Сьогодні, 26 січня, з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в (Харків) здійснена планова медична евакуація 3 військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування Медичними силами ЗСУ.

Поранені і хворий військовослужбовці проходили лікування в Харкові, де військові лікарі стабілізували їхній стан і підготували до наступного етапу лікування. За словами військових медиків, стан здоров'я одного військовослужбовця важкий стабільний, інших середньої тяжкості.





Реанімаційно-операційним літаком Повітряних Сил ЗСУ Ан-26 "ВІТА" двоє поранених і один хворий військовослужбовець прибули на військовий аеродром. Поранених військовослужбовців спеціалізованим транспортом доставили в Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" (Київ). Хворого військовослужбовця для подальшого лікування направили до Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону (Вінниця).

"Зараз українські воїни розміщені у відділеннях центрів і проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення лікування. Вони забезпечені всім необхідним для лікування і реабілітації", - йдеться в повідомленні.

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