Двое раненых военнослужащих эвакуированы санавиацией из Харькова в Киев. ФОТО

Сегодня, 26 января, из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в (Харьков) осуществлена плановая медицинская эвакуация 3 военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.

Раненые и больной военнослужащие проходили лечение в Харькове где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения. По словам военных медиков состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое стабильное, других средней тяжести.





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Реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил ВСУ Ан-26 "ВИТА" двое раненых и один больной военнослужащий прибыли на военный аэродром. Раненых военнослужащих специализированным транспортом доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" (Киев). Больного военнослужащего для дальнейшего лечения направили в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона (Винница).

"Сейчас украинские воины размещены в отделениях центров и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения лечения. Они обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации", - говорится в сообщении.

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