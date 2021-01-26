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Двое раненых военнослужащих эвакуированы санавиацией из Харькова в Киев. ФОТО

Сегодня, 26 января, из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в (Харьков) осуществлена плановая медицинская эвакуация 3 военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.

Двое раненых военнослужащих эвакуированы санавиацией из Харькова в Киев 01

Раненые и больной военнослужащие проходили лечение в Харькове где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения. По словам военных медиков состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое стабильное, других средней тяжести.

Двое раненых военнослужащих эвакуированы санавиацией из Харькова в Киев 02
Двое раненых военнослужащих эвакуированы санавиацией из Харькова в Киев 03

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Реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил ВСУ Ан-26 "ВИТА" двое раненых и один больной военнослужащий прибыли на военный аэродром. Раненых военнослужащих специализированным транспортом доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" (Киев). Больного военнослужащего для дальнейшего лечения направили в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона (Винница).

Двое раненых военнослужащих эвакуированы санавиацией из Харькова в Киев 04

"Сейчас украинские воины размещены в отделениях центров и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения лечения. Они обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации", - говорится в сообщении.

Смотрите: Медики в районе ООС провели учения по оказанию помощи и эвакуации раненых. ВИДЕО

Автор: 

ранение (3382) Харьков (7474) эвакуация (2071) военнослужащие (6133) операция Объединенных сил (6766)


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Швидкого одужання нашим хлопчикам.
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26.01.2021 17:48 Ответить
Самое стойкое «перемирие « от врага зеленского , оно 🤢🤡😈💩🐀не видит и не слышит , как каждый день рашисты расстреливают и ранят патриотов Проклятый членограй ,чтоб ты сдох
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26.01.2021 18:01 Ответить
Така "тиша", що кожен день поранені. Найскорішого одужання нашим хлопцям і побажання збільшити кількість відповідей на обстріли.
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26.01.2021 18:02 Ответить
 
 