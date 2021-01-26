"Слуги народу" завели собі власний додаток для телефону, - ЗМІ. ФОТО
У додатку проводять опитування про плани підтримати той чи інший законопроєкт. Ще в ньому є інформація про те, до якої "групи" всередині фракції належить кожен нардеп.
Про це повідомляє видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.
У цьому додатку "слуг народу" розбито по групах (наприклад, "група Кравчук").
Крім того, в додатку є можливість проводити опитування про наміри нардепів підтримати певні законопроєкти (пропонуються варіанти відповіді "за", "проти", "утримуюся").
Наприклад, сьогодні, нардепів, серед іншого, опитували про плани підтримати законопроєкт №4142 про систему громадського контролю.
Також вказано результативність законодавчої роботи "слуг": складено своєрідний рейтинг.
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