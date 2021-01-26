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"Слуги народу" завели собі власний додаток для телефону, - ЗМІ. ФОТО

У додатку проводять опитування про плани підтримати той чи інший законопроєкт. Ще в ньому є інформація про те, до якої "групи" всередині фракції належить кожен нардеп.

Про це повідомляє видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

У цьому додатку "слуг народу" розбито по групах (наприклад, "група Кравчук").

Крім того, в додатку є можливість проводити опитування про наміри нардепів підтримати певні законопроєкти (пропонуються варіанти відповіді "за", "проти", "утримуюся").

Наприклад, сьогодні, нардепів, серед іншого, опитували про плани підтримати законопроєкт №4142 про систему громадського контролю.

Також вказано результативність законодавчої роботи "слуг": складено своєрідний рейтинг.

Слуги народу завели собі власний додаток для телефону, - ЗМІ 01Слуги народу завели собі власний додаток для телефону, - ЗМІ 02
Слуги народу завели собі власний додаток для телефону, - ЗМІ 03
Слуги народу завели собі власний додаток для телефону, - ЗМІ 04
Слуги народу завели собі власний додаток для телефону, - ЗМІ 05
Слуги народу завели собі власний додаток для телефону, - ЗМІ 06
Слуги народу завели собі власний додаток для телефону, - ЗМІ 07
Слуги народу завели собі власний додаток для телефону, - ЗМІ 08

Автор: 

додаток (475) Слуга народу (2812) диджиталізація (276)


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Топ коментарі
+32
Страшную весть я принесла зерыгам...Госдеп обратился к Порошенко за рекомендациями о трех кандидатах в послы США в Украине)
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26.01.2021 19:49
+25
Вместо мозгов...
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26.01.2021 19:45
+24
Средство держать в узде. Точно стадо идиотов и пастухи.
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26.01.2021 19:46
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Вместо мозгов...
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26.01.2021 19:45 Відповісти
Не угодных сразу выпорят
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26.01.2021 19:49 Відповісти
выпорЮт
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27.01.2021 06:04 Відповісти
на нижних фото - это что.. юлька в слугах урода? не узнаю ее после ботокса))
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26.01.2021 21:49 Відповісти
Пластическая хирургия делает чудеса.
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26.01.2021 22:32 Відповісти
"Трускавець-мобайл". Додаток для трускавецьких ЗЕнубів.Чи ЗЕбаранів.
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26.01.2021 23:37 Відповісти
Средство держать в узде. Точно стадо идиотов и пастухи.
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26.01.2021 19:46 Відповісти
Невдовзі арахамія їм у дупи 5G чіпи повставляє.
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26.01.2021 23:41 Відповісти
Та да. И GPS трекеры, чтобы овцы не терялись.
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27.01.2021 00:05 Відповісти
что.. снова тебе Порох на твой смартфон порнуху скачал?!
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26.01.2021 20:11 Відповісти
Страшную весть я принесла зерыгам...Госдеп обратился к Порошенко за рекомендациями о трех кандидатах в послы США в Украине)
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26.01.2021 19:49 Відповісти
_Где-то одна мелкая, болезненно тщеславная антиукраинская пустышка злобно скрежещет зубами.
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26.01.2021 19:53 Відповісти
Крапка не повернення пройдена давно.
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26.01.2021 19:49 Відповісти
У відкритій "Верховній Раді" вводяться "тіньові кабінети" фракцій, керівники яких будуть давать вказівки депутатам, як голосувать... Може, тоді, їх замінить мавпами? Вони теж кнопки натискать уміють... Навіть на банани будемо витрачать менше грошей, ніж на цих "мавп у піджаках"...
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26.01.2021 19:50 Відповісти
"Слуги народу" завели собі власний додаток для телефону, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2253
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26.01.2021 19:57 Відповісти
Ото воно і є...
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26.01.2021 20:06 Відповісти
Методика по управлению партией и депутатами: 1. Набрать не умных и алчных людей. 2. Создать скрипты с помощью которыми ими можно управлять.... Слуга Народа очень похожа на Единую Россию, там тоже один сброд, только у них скорее всего такого приложения нет...
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26.01.2021 19:52 Відповісти
Та воно ж кацапське. "Как ви прагаласуєтє за:"...
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26.01.2021 20:07 Відповісти
Приложение для холуев.
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26.01.2021 19:52 Відповісти
Ошейник для слуг.
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26.01.2021 19:55 Відповісти
Мда, не дожил чечетов до научно-технического прогресса, бедолага руками дирижировал
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26.01.2021 19:58 Відповісти
e-чечетов
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26.01.2021 20:00 Відповісти
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26.01.2021 20:06 Відповісти
Клешнями дешевше було махати. І в ригів чітка ієрархія була.Без самоуправства як у ЗЕшобли..
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26.01.2021 23:38 Відповісти
Аанальными рабами каломойского-ахметова управляют через приложение. Вот она диджитализация до чего дошла!
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26.01.2021 20:06 Відповісти
Им бы еще бы приложение типа "Глово" установить и желтые ранцы раздать.Вдруг Игорь Валерьевич пива захочет,а киоск бежать лень.
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26.01.2021 20:27 Відповісти
Ури, где у него кнопка? (с)
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26.01.2021 20:10 Відповісти
Полегшує ухвалення законів. https:\\www.essay-ks.blogspot.com
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26.01.2021 20:20 Відповісти
Разработчик беня inc.?
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26.01.2021 20:24 Відповісти
Треба просто "заборонити" к(в)атцап і все буде добре.
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26.01.2021 20:25 Відповісти
тупые зеленые бараны. Мало шпионов на смартфонах, нужен еще один. От федорова
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26.01.2021 20:31 Відповісти
Если это сделало их руководство - то это большая ошибка с их стороны: теперь рядовые депутаты легко будут знать все расклады по голосованиям и прекрасно будут осознавать вес собственных голосов. Тут многие почему-то пишут об этом, как о средстве управления, но по мне так эффект будет строго противоположный.
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26.01.2021 20:32 Відповісти
Скоро оно вам не понадобится. Державу в смартфоне на игрушки променяли. Получите.
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26.01.2021 21:02 Відповісти
могли б просто в аднаглазніках голосувати, "ставь класс, если тьі за бубочку"
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26.01.2021 22:37 Відповісти
Это следствие того, что у Президента нет партии. Остаётся только так, чтобы Украина не страдала
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27.01.2021 11:32 Відповісти
 
 