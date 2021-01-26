"Слуги народа" обзавелись собственным приложением для телефона, - СМИ. ФОТО

В приложении проводят опросы о планах поддержать тот или иной законопроект. Еще в нем есть информация о том, к какой "группе" внутри фракции принадлежит каждый нардеп.

Об этом сообщает издание "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

В этом приложении "слуги народа" разбиты по группам (например, "группа Кравчук").

Кроме того, в приложении есть возможность проводить опросы о намерениях нардепов поддержать определенные законопроекты (предлагаются варианты ответа "за", "против", "воздерживаюсь").

Например, сегодня, нардепов, среди прочего, опрашивали о планах поддержать законопроект №4142 о системе общественного контроля.

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Также указана результативность законодательной работы "слуг": составлен своеобразный рейтинг.













