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"Слуги народа" обзавелись собственным приложением для телефона, - СМИ. ФОТО

В приложении проводят опросы о планах поддержать тот или иной законопроект. Еще в нем есть информация о том, к какой "группе" внутри фракции принадлежит каждый нардеп.

Об этом сообщает издание "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

В этом приложении "слуги народа" разбиты по группам (например, "группа Кравчук").

Кроме того, в приложении есть возможность проводить опросы о намерениях нардепов поддержать определенные законопроекты (предлагаются варианты ответа "за", "против", "воздерживаюсь").

Например, сегодня, нардепов, среди прочего, опрашивали о планах поддержать законопроект №4142 о системе общественного контроля.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рейтинг Зеленского впервые упал ниже 20%. "Слуга народа" опустилась на четвертое место, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Также указана результативность законодательной работы "слуг": составлен своеобразный рейтинг.

Слуги народа обзавелись собственным приложением для телефона, - СМИ 01Слуги народа обзавелись собственным приложением для телефона, - СМИ 02
Слуги народа обзавелись собственным приложением для телефона, - СМИ 03
Слуги народа обзавелись собственным приложением для телефона, - СМИ 04
Слуги народа обзавелись собственным приложением для телефона, - СМИ 05
Слуги народа обзавелись собственным приложением для телефона, - СМИ 06
Слуги народа обзавелись собственным приложением для телефона, - СМИ 07
Слуги народа обзавелись собственным приложением для телефона, - СМИ 08

Автор: 

приложение (170) Слуга народа (2630) диджитализация (221)


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Топ комментарии
+32
Страшную весть я принесла зерыгам...Госдеп обратился к Порошенко за рекомендациями о трех кандидатах в послы США в Украине)
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26.01.2021 19:49
+25
Вместо мозгов...
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26.01.2021 19:45
+24
Средство держать в узде. Точно стадо идиотов и пастухи.
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26.01.2021 19:46
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Вместо мозгов...
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26.01.2021 19:45 Ответить
Не угодных сразу выпорят
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26.01.2021 19:49 Ответить
выпорЮт
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27.01.2021 06:04 Ответить
на нижних фото - это что.. юлька в слугах урода? не узнаю ее после ботокса))
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26.01.2021 21:49 Ответить
Пластическая хирургия делает чудеса.
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26.01.2021 22:32 Ответить
"Трускавець-мобайл". Додаток для трускавецьких ЗЕнубів.Чи ЗЕбаранів.
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26.01.2021 23:37 Ответить
Средство держать в узде. Точно стадо идиотов и пастухи.
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26.01.2021 19:46 Ответить
Невдовзі арахамія їм у дупи 5G чіпи повставляє.
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26.01.2021 23:41 Ответить
Та да. И GPS трекеры, чтобы овцы не терялись.
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27.01.2021 00:05 Ответить
что.. снова тебе Порох на твой смартфон порнуху скачал?!
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26.01.2021 20:11 Ответить
Страшную весть я принесла зерыгам...Госдеп обратился к Порошенко за рекомендациями о трех кандидатах в послы США в Украине)
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26.01.2021 19:49 Ответить
_Где-то одна мелкая, болезненно тщеславная антиукраинская пустышка злобно скрежещет зубами.
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26.01.2021 19:53 Ответить
Крапка не повернення пройдена давно.
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26.01.2021 19:49 Ответить
У відкритій "Верховній Раді" вводяться "тіньові кабінети" фракцій, керівники яких будуть давать вказівки депутатам, як голосувать... Може, тоді, їх замінить мавпами? Вони теж кнопки натискать уміють... Навіть на банани будемо витрачать менше грошей, ніж на цих "мавп у піджаках"...
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26.01.2021 19:50 Ответить
"Слуги народу" завели собі власний додаток для телефону, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2253
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26.01.2021 19:57 Ответить
Ото воно і є...
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26.01.2021 20:06 Ответить
Методика по управлению партией и депутатами: 1. Набрать не умных и алчных людей. 2. Создать скрипты с помощью которыми ими можно управлять.... Слуга Народа очень похожа на Единую Россию, там тоже один сброд, только у них скорее всего такого приложения нет...
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26.01.2021 19:52 Ответить
Та воно ж кацапське. "Как ви прагаласуєтє за:"...
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26.01.2021 20:07 Ответить
Приложение для холуев.
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26.01.2021 19:52 Ответить
Ошейник для слуг.
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26.01.2021 19:55 Ответить
Мда, не дожил чечетов до научно-технического прогресса, бедолага руками дирижировал
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26.01.2021 19:58 Ответить
e-чечетов
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26.01.2021 20:00 Ответить
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26.01.2021 20:06 Ответить
Клешнями дешевше було махати. І в ригів чітка ієрархія була.Без самоуправства як у ЗЕшобли..
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26.01.2021 23:38 Ответить
Аанальными рабами каломойского-ахметова управляют через приложение. Вот она диджитализация до чего дошла!
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26.01.2021 20:06 Ответить
Им бы еще бы приложение типа "Глово" установить и желтые ранцы раздать.Вдруг Игорь Валерьевич пива захочет,а киоск бежать лень.
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26.01.2021 20:27 Ответить
Ури, где у него кнопка? (с)
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26.01.2021 20:10 Ответить
Полегшує ухвалення законів. https:\\www.essay-ks.blogspot.com
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26.01.2021 20:20 Ответить
Разработчик беня inc.?
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26.01.2021 20:24 Ответить
Треба просто "заборонити" к(в)атцап і все буде добре.
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26.01.2021 20:25 Ответить
тупые зеленые бараны. Мало шпионов на смартфонах, нужен еще один. От федорова
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26.01.2021 20:31 Ответить
Если это сделало их руководство - то это большая ошибка с их стороны: теперь рядовые депутаты легко будут знать все расклады по голосованиям и прекрасно будут осознавать вес собственных голосов. Тут многие почему-то пишут об этом, как о средстве управления, но по мне так эффект будет строго противоположный.
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26.01.2021 20:32 Ответить
Скоро оно вам не понадобится. Державу в смартфоне на игрушки променяли. Получите.
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26.01.2021 21:02 Ответить
могли б просто в аднаглазніках голосувати, "ставь класс, если тьі за бубочку"
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26.01.2021 22:37 Ответить
Это следствие того, что у Президента нет партии. Остаётся только так, чтобы Украина не страдала
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27.01.2021 11:32 Ответить
 
 