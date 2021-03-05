Задоволений "слуга народу" Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 березня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

Робота Ради почалася з Години запитань до Кабміну.

Потім нардепи вирішили сьогодні працювати до 13.00.

Далі нардепи перейшли до розгляду законопроєктів: "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників природного газу) №4248-1 (прийнятий в цілому), про публічні консультації №4254 (прийнятий в першому читанні), про мультимодальні перевезення №4258 (прийнятий в першому читанні), "Про місцеві державні адміністрації" №4290 (прийнятий в першому читанні).

Наступне пленарне засідання ВР заплановано на 16 березня.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:

Глава МОЗ Максим Степанов звітує в Раді.

Спікер ВР Дмитро Разумков і Вадим Івченко ("Батьківщина").

Анні Скороход ("За майбутнє") вручили з ранку кілька букетів квітів.

Тим часом, Скороход просять поставити запитання Кабміну з приводу редагування про зниження акцизу на тютюнові вироби для нагрівання на 30% за пропозицією компанії "Філіп Моріс".





"Слуга народу" Максим Гузенко.

Нардепи прийшли поспілкуватися з міністрами.

Дискусія з главою МОЗ Степановим.





"Слуга народу"

Обійми "слуг народу" Сергія Гривка і Вікторії Вагнер.

Антон Яценко.

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) і міністр охорони здоров'я Степанов.

Молодший брат першого віцеспікера Руслана Стефанчук Микола Стефанчук (СН) видається задоволеним і щасливим.

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук спостерігає за бесідою спікера Дмитра Разумкова і співголови фракції "ЄС" Артура Герасимова.

Парламентарії заполонили урядову ложу.





Пленарне засідання Ради 5 березня.

Олександр Герега ("За майбутнє") і Андрій Іванчук ("Довіра").

Іван Кириленко ("Батьківщина") з букетом.

Сергій Дунаєв (ОПЗЖ) отримав з ранку картинку "Контакти з позаземними цивілізаціями очима радянського і американського кінематографу".

"Оцінку психотерапевта цікаво було б", - пишуть Дунаєву.

Фото: Цензор.НЕТ