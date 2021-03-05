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Задоволений "слуга народу" Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 березня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

Робота Ради почалася з Години запитань до Кабміну.

Потім нардепи вирішили сьогодні працювати до 13.00.

Далі нардепи перейшли до розгляду законопроєктів: "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників природного газу) №4248-1 (прийнятий в цілому), про публічні консультації №4254 (прийнятий в першому читанні), про мультимодальні перевезення №4258 (прийнятий в першому читанні), "Про місцеві державні адміністрації" №4290 (прийнятий в першому читанні).

Наступне пленарне засідання ВР заплановано на 16 березня.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:

Задоволений слуга народу Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня 01

Глава МОЗ Максим Степанов звітує в Раді.

Задоволений слуга народу Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня 02

Спікер ВР Дмитро Разумков і Вадим Івченко ("Батьківщина").

Задоволений слуга народу Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня 03

Анні Скороход ("За майбутнє") вручили з ранку кілька букетів квітів.

Задоволений слуга народу Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня 04

Тим часом, Скороход просять поставити запитання Кабміну з приводу редагування про зниження акцизу на тютюнові вироби для нагрівання на 30% за пропозицією компанії "Філіп Моріс".

Задоволений слуга народу Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня 05
Задоволений слуга народу Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня 06

"Слуга народу" Максим Гузенко.

Задоволений слуга народу Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня 07

Нардепи прийшли поспілкуватися з міністрами.

Задоволений слуга народу Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня 08

Дискусія з главою МОЗ Степановим.

Задоволений слуга народу Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня 09
Задоволений слуга народу Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня 10

"Слуга народу"

Задоволений слуга народу Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня 11

Обійми "слуг народу" Сергія Гривка і Вікторії Вагнер.

Задоволений слуга народу Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня 12

Антон Яценко.

Задоволений слуга народу Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня 13

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) і міністр охорони здоров'я Степанов.

Задоволений слуга народу Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня 14

Молодший брат першого віцеспікера Руслана Стефанчук Микола Стефанчук (СН) видається задоволеним і щасливим.

Задоволений слуга народу Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня 15

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук спостерігає за бесідою спікера Дмитра Разумкова і співголови фракції "ЄС" Артура Герасимова.

Задоволений слуга народу Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня 16

Парламентарії заполонили урядову ложу.

Задоволений слуга народу Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня 17
Задоволений слуга народу Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня 18

Пленарне засідання Ради 5 березня.

Задоволений слуга народу Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня 19

Олександр Герега ("За майбутнє") і Андрій Іванчук ("Довіра").

Задоволений слуга народу Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня 20

Іван Кириленко ("Батьківщина") з букетом.

Задоволений слуга народу Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня 21

Сергій Дунаєв (ОПЗЖ) отримав з ранку картинку "Контакти з позаземними цивілізаціями очима радянського і американського кінематографу".

"Оцінку психотерапевта цікаво було б", - пишуть Дунаєву.

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

акциз (437) ВР (14974) Івченко Вадим (27) Кириленко Іван (12) тютюн (534) Шуфрич Нестор (392) Яценко Антон (96) інопланетяни (1) Герега (65) Герасимов Артур (297) Іванчук Андрій (56) Philip Morris (74) Степанов Максим (2196) Дунаєв Сергій (24) Разумков Дмитро (1527) Стефанчук Руслан (758) Скороход Анна (47) Вагнер Вікторія (5) Стефанчук Микола (8)


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Топ коментарі
+13
Шрек в голубом пиджаке - это что-то . Боже , храни Украину !
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05.03.2021 16:01
+13
Довольный "слуга народа" Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта - Цензор.НЕТ 5327Довольный "слуга народа" Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта - Цензор.НЕТ 2071
показати весь коментар
05.03.2021 16:23
+8
Степанова сдать на анализы, младшего брата вице-спикера на холодец, остальных загнать в урановую шахту !
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05.03.2021 16:04
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Шрек в голубом пиджаке - это что-то . Боже , храни Украину !
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05.03.2021 16:01 Відповісти
Степанова сдать на анализы, младшего брата вице-спикера на холодец, остальных загнать в урановую шахту !
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05.03.2021 16:04 Відповісти
У яйцеголового жир хрустит на лице
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05.03.2021 16:05 Відповісти
Довольный "слуга народа" Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта - Цензор.НЕТ 3493
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05.03.2021 16:10 Відповісти
Довольный "слуга народа" Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта - Цензор.НЕТ 918
показати весь коментар
05.03.2021 16:16 Відповісти
Один депутат с очень давней поры
На сессии ездил упорно.
Глаза покраснели от красной икры,
Душа почернела от черной...
показати весь коментар
05.03.2021 16:17 Відповісти
Довольный "слуга народа" Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта - Цензор.НЕТ 5327Довольный "слуга народа" Стефанчук, беседа Шуфрича и Степанова, Дунаев изучает контакты с внеземными цивилизациями, - день работы ВР 5 марта - Цензор.НЕТ 2071
показати весь коментар
05.03.2021 16:23 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3482876.html SHARP`s REVIEW

1 - Кравчук: "Україна має стати членом НАТО, щоб захистити свою можливість будувати незалежну державу."
ОК, а тепер інші висловлювання від представників влади:
Зеленський: "Чи треба нам у НАТО? Я ніколи не ходжу в гості, якщо мене не кличуть."
Верещук: "Ми не хочемо вступати в НАТО - це стане конфліктогеном із Росією. Нам потрібна "фінська модель."
Тому не вірю. Сьогодні вони кажуть одне, завтра - інше. Зелена влада не має плану дій, вона страшна своєю імпровізацією.

2 Мендель заявила, що Зеленський "прагне покласти край епосі українських олігархів".
Медійне творіння найбільш одіозного українського олігарха Каломойського, хоче знищити олігархів - це вже смішно.
Буратіно проти папи Карло.
Піаніст проти піаніно.
Коломойський проти Г+Г.
Тільки нехай пам`ятають: коли гра закінчується, король і пішак падають в одну і ту ж коробку.

3 Шмигаль: "Бачимо початок третьої хвилі пандемії. Потрібно ухвалювати жорсткі рішення, а не жити в ілюзіях."
Невже закриють Буковель? Але ж там Ігор Валерійович свою статки примножує!
Тому знов закриють всіх інших. Офіс простих рішень.

4 ОПУ готує нові фейки проти Порошенка, - заява "ЄС".
І так зрозуміло, що ідеєю-фікс та пубертатним комплексом Зеленського, є Порошенко.
Але в мене для вас і гарна новина: днями в Україну прибуває слідча група ФБР, яка має на меті допитати Кломойського і його оточення у справі про відмивання грошей в Штатах. Завдання - домогтися екстрадиції олігарха. Американці будуть консультуватися з Інтерполом і українськими правоохоронцями щодо такої можливості.
А ще й розслідування Bellingcat по "вагнерівцям" на підході.
Тому Зе намагається перевести стрілки. Проте, марно - скоро чиїсь скрипучі фаберже заскриплять у надійних лещатах.

А тепер - до інших гарних новин:

5 Туреччина заявила, що підтримає Київ своїми кораблями у разі військового конфлікту з Росією у Чорному морі.
Дуже важлива заява, яка пройшла повз увагу преси. Анкара перетворилася з партнера Москви в ймовірного противника. Не скажу, що Туреччина стала дуже проукраїнською - російсько-турецькі протиріччя лежать зовсім в іншій площині, але мистецтво можливого якраз полягає у тому, щоб зробити другом - ворога свого ворога.

6 40 сенаторів закликають Байдена запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2", а саме будівництво у водах Данії затягується до осені.
Не буде ніякого "потоку". А якщо буде, то не запрацює - ставлю десять до одного. А те, що ніхто не скаржиться, ще не свідчить про гарну якість парашутів.

7 Розпил на 7 мільярдів у РФ: секретні радіостанції для Міноборони РФ виявилися китайською підробкою.
Замість власного виробництва, радіостанцій «Азарт-П1», які декларувалися як російська розробка, створена виключно на вітчизняній елементній базі, військові закупили готові системи в Китаї, заощадивши і потім викравши 6,7 млрд рублів.
От така вся оборонна міць Москви з її "неперевершеною" зброєю: або падає, або не летить, або китайська підробка.

8 У кожної роботи є три плюса: п'ятниця, зарплата і відпустка. Сьогодні, як мінімум, п`ятниця. Але коли у клубі анонімних алкоголіків запитують "які плани на п'ятницю", всі плачуть. Пам`ятайте про це та бережіть себе.
Шануймося!)
Sharp`s
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05.03.2021 16:23 Відповісти
Фінська модель це віддати частину своєї території агресору та довічно лизати йому дупу.
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05.03.2021 18:19 Відповісти
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.
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05.03.2021 16:24 Відповісти
Пока одни байдики б'ють, другие за них работают
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3483638.html БОМБА! Ай, КА-РА-ШШШО!!! США вжучили бандита Каломойского! Дякую, дядько Джо!!!
Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.
Об этом https://www.state.gov/public-designation-of-oligarch-and-former-ukrainian-public-official-ihor-kolomoyskyy-due-to-involvement-in-significant-corruption/?fbclid=IwAR0b8spV3aMUIgU9O6HvjjTuZxcVwuVIwTL69Hd-ZL4N6yNFqa8y0Avr-c0 сообщается на сайте Госдепа.
"Я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного чиновника Игоря Коломойского за его причастность к серьезной коррупции", - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

В Госдепе отметили, что Коломойский, как руководитель Днепропетровской области с 2014 по 2015 год, был причастен к коррупционным действиям, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды.
"Хотя эти санкции основаны на действиях при его пребывании в должности, я также хочу выразить обеспокоенность постоянными усилиями Коломойского, которые продолжаются и сейчас, по подрыву демократических процессов и институтов в Украине, которые представляют серьезную угрозу ее будущему", - заявил Блинкен.
Блинкен отметил, что санкции подтверждают стремление США поддерживать политические, экономические и правовые реформы, которые являются ключевыми для евроатлантического пути Украины, а также не исключил дальнейших санкционных решений в отношении граждан Украины, которые этому препятствуют.
"Государственный департамент и в дальнейшем будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы усиливать ответственность коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире", - отметил он.

Санкции также наложили на жену олигарха Ирину Коломойскую, его дочь Анжелику Коломойскую и его сына Израиля Цви Коломойского. Коломойскому и членам его семьи запрещен въезд в США.
Задоволений "слуга народу" Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня - Цензор.НЕТ 7087
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05.03.2021 16:27 Відповісти
Один депутат с очень давней поры
На сессии ездил упорно.
Глаза покраснели от красной икры,
Душа почернела от черной.
показати весь коментар
05.03.2021 16:27 Відповісти
Знайдено на полонинах інтернету:

я депутат слуга народа
четыре дачи пять авто
раз у слуги такие цацки
прикиньте как живет народ
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05.03.2021 16:45 Відповісти
Наши политики всё время твердят, что в обществе уже видны сдвиги… Но первыми эти сдвиги заметили всё таки психиатры…
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05.03.2021 16:33 Відповісти
Младший брат первого вице-спикера Руслана Стефанчука Николай Стефанчук (СН) выглядит довольным и счастливым
...
АСТАНАВИТЕСЬ! Від одного братєльніка монітор тріщить (1920х1080, на хвилинку) - а тут ще один розхарчований свинарчук!

Задоволений "слуга народу" Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня - Цензор.НЕТ 3117
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05.03.2021 16:35 Відповісти
"Это дурдом!" - кричали депутаты. "Это наш дом" - успокаивал спикер.
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05.03.2021 16:37 Відповісти
Звичайний такий собі шабаш на Лисій горі...
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05.03.2021 16:46 Відповісти
Стефанчуки задоволені.Юзік-нє очєнь.
Задоволений "слуга народу" Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня - Цензор.НЕТ 4178
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05.03.2021 17:53 Відповісти
Треба їх всіх на нари, там можна не тільки сідєть, але й лєжать...
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07.03.2021 17:02 Відповісти
Розігнати цю шушару туди звідки вийшла.
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05.03.2021 17:54 Відповісти
 
 