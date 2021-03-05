Задоволений "слуга народу" Стефанчук, бесіда Шуфрича і Степанова, Дунаєв вивчає контакти з позаземними цивілізаціями, - день роботи ВР 5 березня. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 5 березня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.
Робота Ради почалася з Години запитань до Кабміну.
Потім нардепи вирішили сьогодні працювати до 13.00.
Далі нардепи перейшли до розгляду законопроєктів: "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників природного газу) №4248-1 (прийнятий в цілому), про публічні консультації №4254 (прийнятий в першому читанні), про мультимодальні перевезення №4258 (прийнятий в першому читанні), "Про місцеві державні адміністрації" №4290 (прийнятий в першому читанні).
Наступне пленарне засідання ВР заплановано на 16 березня.
Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:
Глава МОЗ Максим Степанов звітує в Раді.
Спікер ВР Дмитро Разумков і Вадим Івченко ("Батьківщина").
Анні Скороход ("За майбутнє") вручили з ранку кілька букетів квітів.
Тим часом, Скороход просять поставити запитання Кабміну з приводу редагування про зниження акцизу на тютюнові вироби для нагрівання на 30% за пропозицією компанії "Філіп Моріс".
"Слуга народу" Максим Гузенко.
Нардепи прийшли поспілкуватися з міністрами.
Дискусія з главою МОЗ Степановим.
"Слуга народу"
Обійми "слуг народу" Сергія Гривка і Вікторії Вагнер.
Антон Яценко.
Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) і міністр охорони здоров'я Степанов.
Молодший брат першого віцеспікера Руслана Стефанчук Микола Стефанчук (СН) видається задоволеним і щасливим.
Перший віцеспікер Руслан Стефанчук спостерігає за бесідою спікера Дмитра Разумкова і співголови фракції "ЄС" Артура Герасимова.
Парламентарії заполонили урядову ложу.
Пленарне засідання Ради 5 березня.
Олександр Герега ("За майбутнє") і Андрій Іванчук ("Довіра").
Іван Кириленко ("Батьківщина") з букетом.
Сергій Дунаєв (ОПЗЖ) отримав з ранку картинку "Контакти з позаземними цивілізаціями очима радянського і американського кінематографу".
"Оцінку психотерапевта цікаво було б", - пишуть Дунаєву.
Фото: Цензор.НЕТ
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На сессии ездил упорно.
Глаза покраснели от красной икры,
Душа почернела от черной...
1 - Кравчук: "Україна має стати членом НАТО, щоб захистити свою можливість будувати незалежну державу."
ОК, а тепер інші висловлювання від представників влади:
Зеленський: "Чи треба нам у НАТО? Я ніколи не ходжу в гості, якщо мене не кличуть."
Верещук: "Ми не хочемо вступати в НАТО - це стане конфліктогеном із Росією. Нам потрібна "фінська модель."
Тому не вірю. Сьогодні вони кажуть одне, завтра - інше. Зелена влада не має плану дій, вона страшна своєю імпровізацією.
2 Мендель заявила, що Зеленський "прагне покласти край епосі українських олігархів".
Медійне творіння найбільш одіозного українського олігарха Каломойського, хоче знищити олігархів - це вже смішно.
Буратіно проти папи Карло.
Піаніст проти піаніно.
Коломойський проти Г+Г.
Тільки нехай пам`ятають: коли гра закінчується, король і пішак падають в одну і ту ж коробку.
3 Шмигаль: "Бачимо початок третьої хвилі пандемії. Потрібно ухвалювати жорсткі рішення, а не жити в ілюзіях."
Невже закриють Буковель? Але ж там Ігор Валерійович свою статки примножує!
Тому знов закриють всіх інших. Офіс простих рішень.
4 ОПУ готує нові фейки проти Порошенка, - заява "ЄС".
І так зрозуміло, що ідеєю-фікс та пубертатним комплексом Зеленського, є Порошенко.
Але в мене для вас і гарна новина: днями в Україну прибуває слідча група ФБР, яка має на меті допитати Кломойського і його оточення у справі про відмивання грошей в Штатах. Завдання - домогтися екстрадиції олігарха. Американці будуть консультуватися з Інтерполом і українськими правоохоронцями щодо такої можливості.
А ще й розслідування Bellingcat по "вагнерівцям" на підході.
Тому Зе намагається перевести стрілки. Проте, марно - скоро чиїсь скрипучі фаберже заскриплять у надійних лещатах.
А тепер - до інших гарних новин:
5 Туреччина заявила, що підтримає Київ своїми кораблями у разі військового конфлікту з Росією у Чорному морі.
Дуже важлива заява, яка пройшла повз увагу преси. Анкара перетворилася з партнера Москви в ймовірного противника. Не скажу, що Туреччина стала дуже проукраїнською - російсько-турецькі протиріччя лежать зовсім в іншій площині, але мистецтво можливого якраз полягає у тому, щоб зробити другом - ворога свого ворога.
6 40 сенаторів закликають Байдена запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2", а саме будівництво у водах Данії затягується до осені.
Не буде ніякого "потоку". А якщо буде, то не запрацює - ставлю десять до одного. А те, що ніхто не скаржиться, ще не свідчить про гарну якість парашутів.
7 Розпил на 7 мільярдів у РФ: секретні радіостанції для Міноборони РФ виявилися китайською підробкою.
Замість власного виробництва, радіостанцій «Азарт-П1», які декларувалися як російська розробка, створена виключно на вітчизняній елементній базі, військові закупили готові системи в Китаї, заощадивши і потім викравши 6,7 млрд рублів.
От така вся оборонна міць Москви з її "неперевершеною" зброєю: або падає, або не летить, або китайська підробка.
8 У кожної роботи є три плюса: п'ятниця, зарплата і відпустка. Сьогодні, як мінімум, п`ятниця. Але коли у клубі анонімних алкоголіків запитують "які плани на п'ятницю", всі плачуть. Пам`ятайте про це та бережіть себе.
Шануймося!)
Sharp`s
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3483638.html БОМБА! Ай, КА-РА-ШШШО!!! США вжучили бандита Каломойского! Дякую, дядько Джо!!!
Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.
Об этом https://www.state.gov/public-designation-of-oligarch-and-former-ukrainian-public-official-ihor-kolomoyskyy-due-to-involvement-in-significant-corruption/?fbclid=IwAR0b8spV3aMUIgU9O6HvjjTuZxcVwuVIwTL69Hd-ZL4N6yNFqa8y0Avr-c0 сообщается на сайте Госдепа.
"Я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного чиновника Игоря Коломойского за его причастность к серьезной коррупции", - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.
В Госдепе отметили, что Коломойский, как руководитель Днепропетровской области с 2014 по 2015 год, был причастен к коррупционным действиям, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды.
"Хотя эти санкции основаны на действиях при его пребывании в должности, я также хочу выразить обеспокоенность постоянными усилиями Коломойского, которые продолжаются и сейчас, по подрыву демократических процессов и институтов в Украине, которые представляют серьезную угрозу ее будущему", - заявил Блинкен.
Блинкен отметил, что санкции подтверждают стремление США поддерживать политические, экономические и правовые реформы, которые являются ключевыми для евроатлантического пути Украины, а также не исключил дальнейших санкционных решений в отношении граждан Украины, которые этому препятствуют.
"Государственный департамент и в дальнейшем будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы усиливать ответственность коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире", - отметил он.
Санкции также наложили на жену олигарха Ирину Коломойскую, его дочь Анжелику Коломойскую и его сына Израиля Цви Коломойского. Коломойскому и членам его семьи запрещен въезд в США.
На сессии ездил упорно.
Глаза покраснели от красной икры,
Душа почернела от черной.
я депутат слуга народа
четыре дачи пять авто
раз у слуги такие цацки
прикиньте как живет народ
...
АСТАНАВИТЕСЬ! Від одного братєльніка монітор тріщить (1920х1080, на хвилинку) - а тут ще один розхарчований свинарчук!