Активісти вимагають повернути Гостиний двір громаді Києва (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 6 березня, на Контрактовій площі в Києві, під Гостиним двором відбувається акція на захист пам'ятки національного значення та об'єкта культурної спадщини. Активісти вимагають повернути будівлю громаді Києва і негайно її рятувати.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Під час акції наголошувалося, що через бюрократичну тяганину центральних органів влади затягується оновлення Гостиного двору, тоді як київська міська влада давно могла б відреставрувати пам’ятку.
Акція організована активістом Майдану Ігорем Луценком. Організатори акції нагадують, що 28 січня 2021 року суд поставив крапку в спробах уряду уникнути відповідальності за відновлення Гостиного двору. Український уряд і Фонд держмайна мають негайно подати на розгляд науково-проєктну документацію на проведення невідкладних протиаварійних та реставраційно-відновлювальних робіт.
"У киян уривається терпець. У самому історичному центрі з вини бездіяльного уряду – величезна руїна, пам’ятник корупції та неспроможності української держави", - підкреслюється на сторінці в соцмережі "Фейсбук", присвяченій акції.
Крім цього, підкреслюється, що уряд віддав будівлю в розпорядження рейдерам.
Вимоги організаторів акції:
1. Прогнати рейдерів з державної власності.
2. Негайно розпочати процес відновлення Гостиного, надати проєктну документацію і розпочати роботи.
3. Сприяти створенню в Гостиному дворі громадського простору - центру самоврядування киян, а також музейних, освітніх та культурних закладів.
ФОТО і ВІДЕО: Олег Богачук
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И всё же, зачем вы это сделали?
Если организатор организовывает, значит организатору это нужно.
А "активисты" - случайные люди.
Эта "памятка" построена в 1970-1980 гг к Олимпиаде.
Это, кабы раз.
Тупарей, которые это хотят оспорить отправляю прямо в википедию.
Это кабы два.
Разрушено здание теми же самыми "активистами".
Это три.
Руководил этими "активистами" сподвижник Авакова - Луценко с целью получить дань от застройщиков.
Это кабы четыре.
Для пущего крику "активисты" приплели к этим застройщикам сына Януковича.
Что бы дать по мозгам тупым неграмотным жителям удаленных хуторов.
Это кабы пять.
Иди нахер долбоеп!
"масштабная реконструкция была проведена в https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1982 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1990 годах под руководством архитектора В. П. Шевченко. Здание было снесено вместе фундаментом, заново отстроено из кирпича и приняло вид, который был запланирован ещё первым проектом".
И построено такое здание
Взагалі я теж підтримую передачу цієї будівлі громаді Києва і щоб був там дійсно культурний центр, а не нічна бухаловка і бордель з однорукими бандитами.
А окончательно сдали в єксплуатацию позже.
В запасниках художественного музея, а именно в подвале, нашли Самсона и установили вместе с отстроенным фонтаном.
Там были разные ювелирные магазины и Укрреставрация, которая и собиралась что-то достроить.
Но тут "активисты" решили заполучить дань - в результате здание разрушается.
- одно из наиболее известных крылатых выражений Виктора Степановича Черномырдина,
Это ж дикари, сэр!
Років 10 тому в Інтернеті була велика стаття з проектом тієї площі. Але проект не був реалізований.
Здание Гостиного двора было незаконно удалено из списка памятников архитектуры Украинской ССР постановлением Кабинета Министров Украины № 1380 от https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 15 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2011 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)#cite_note-autogenerated1-2 [2] . https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 27 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 года Окружной административный суд города Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабинета Министров Украины.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2) Тиць!
Так шо рыльца там в пушку у многих
Жителям мухосранска не рекомендуется комментировать новости, связанные с Киевом вообще!
Ну так и не коментируйте
Той собор буде суперово виглядати з Хрещатика, а з лівого берега взагалі класно впишеться в Київські пагорби.
https://kiev.segodnya.ua/kiev/kwheretogo/gostinomu-dvoru-stuknulo-200-let-istoriya-zdaniya-1207836.html