Активісти вимагають повернути Гостиний двір громаді Києва (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 березня, на Контрактовій площі в Києві, під Гостиним двором відбувається акція на захист пам'ятки національного значення та об'єкта культурної спадщини. Активісти вимагають повернути будівлю громаді Києва і негайно її рятувати.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Під час акції наголошувалося, що через бюрократичну тяганину центральних органів влади затягується оновлення Гостиного двору, тоді як київська міська влада давно могла б відреставрувати пам’ятку.

Акція організована активістом Майдану Ігорем Луценком. Організатори акції нагадують, що 28 січня 2021 року суд поставив крапку в спробах уряду уникнути відповідальності за відновлення Гостиного двору. Український уряд і Фонд держмайна мають негайно подати на розгляд науково-проєктну документацію на проведення невідкладних протиаварійних та реставраційно-відновлювальних робіт.

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"У киян уривається терпець. У самому історичному центрі з вини бездіяльного уряду – величезна руїна, пам’ятник корупції та неспроможності української держави", - підкреслюється на сторінці в соцмережі "Фейсбук", присвяченій акції.

Крім цього, підкреслюється, що уряд віддав будівлю в розпорядження рейдерам.































Вимоги організаторів акції:

1. Прогнати рейдерів з державної власності.

2. Негайно розпочати процес відновлення Гостиного, надати проєктну документацію і розпочати роботи.

3. Сприяти створенню в Гостиному дворі громадського простору - центру самоврядування киян, а також музейних, освітніх та культурних закладів.

ФОТО і ВІДЕО: Олег Богачук