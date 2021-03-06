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Активісти вимагають повернути Гостиний двір громаді Києва (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 березня, на Контрактовій площі в Києві, під Гостиним двором відбувається акція на захист пам'ятки національного значення та об'єкта культурної спадщини. Активісти вимагають повернути будівлю громаді Києва і негайно її рятувати.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Під час акції наголошувалося, що через бюрократичну тяганину центральних органів влади затягується оновлення Гостиного двору, тоді як київська міська влада давно могла б відреставрувати пам’ятку.

Акція організована активістом Майдану Ігорем Луценком. Організатори акції нагадують, що 28 січня 2021 року суд поставив крапку в спробах уряду уникнути відповідальності за відновлення Гостиного двору. Український уряд і Фонд держмайна мають негайно подати на розгляд науково-проєктну документацію на проведення невідкладних протиаварійних та реставраційно-відновлювальних робіт.

Дивіться також: "Ткаченко, віднови Гостинний двір!" - на Контрактовій площі активісти вимагають від Кабміну негайно рятувати аварійну будівлю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"У киян уривається терпець. У самому історичному центрі з вини бездіяльного уряду – величезна руїна, пам’ятник корупції та неспроможності української держави", - підкреслюється на сторінці в соцмережі "Фейсбук", присвяченій акції.

Крім цього, підкреслюється, що уряд віддав будівлю в розпорядження рейдерам.

Активісти вимагають повернути Гостиний двір громаді Києва (оновлено) 01
Активісти вимагають повернути Гостиний двір громаді Києва (оновлено) 02
Активісти вимагають повернути Гостиний двір громаді Києва (оновлено) 03
Активісти вимагають повернути Гостиний двір громаді Києва (оновлено) 04
Активісти вимагають повернути Гостиний двір громаді Києва (оновлено) 05
Активісти вимагають повернути Гостиний двір громаді Києва (оновлено) 06
Активісти вимагають повернути Гостиний двір громаді Києва (оновлено) 07
Активісти вимагають повернути Гостиний двір громаді Києва (оновлено) 08
Активісти вимагають повернути Гостиний двір громаді Києва (оновлено) 09
Активісти вимагають повернути Гостиний двір громаді Києва (оновлено) 10
Активісти вимагають повернути Гостиний двір громаді Києва (оновлено) 11
Активісти вимагають повернути Гостиний двір громаді Києва (оновлено) 12
Активісти вимагають повернути Гостиний двір громаді Києва (оновлено) 13
Активісти вимагають повернути Гостиний двір громаді Києва (оновлено) 14
Активісти вимагають повернути Гостиний двір громаді Києва (оновлено) 15

Вимоги організаторів акції:

1. Прогнати рейдерів з державної власності.

2. Негайно розпочати процес відновлення Гостиного, надати проєктну документацію і розпочати роботи.

3. Сприяти створенню в Гостиному дворі громадського простору - центру самоврядування киян, а також музейних, освітніх та культурних закладів.

ФОТО і ВІДЕО: Олег Богачук

акція (1454) Кабмін (14085) Ткаченко Олександр (509) Гостиний двір (35) Луценко Ігор (179) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+10
Каждый раз когда бываю на Подоле, серце кровью обливается при виде этого здания. Зебилы миллиарды денег просрали на корупционные схемы зеленского-шмыгаля-коломойского, а пару-тройку миллионов на реставрацию здания у государства нет бенег. Обидно, когда дебилы и враги правят страной.
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06.03.2021 13:41
+7
"Гостиний двір у Києві - монументальний торговий комплекс на Контрактовій площі на Подолі, частково зведений у 1809-1813 роках за проєктом Л.Руска. Перебудований у 1828-1833 роках за проєктом А. Меленського, та наприкінці ХІХ століття"

Иди нахер долбоеп!
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06.03.2021 13:43
+5
Київ вже давно віддано на поталу гопоті та жлобам з грошенятами. Місто хаотично забудовується монстр-архітектурою. Інфраструктура не витримує. Дороги - гімно. 🥴
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06.03.2021 13:23
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В этом доме когда то сидела Укрреставрация - лучшие спецы по реставрации в Украине
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06.03.2021 13:22 Відповісти
За что?
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06.03.2021 13:31 Відповісти
не за что а на чем!
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06.03.2021 18:55 Відповісти
Київ вже давно віддано на поталу гопоті та жлобам з грошенятами. Місто хаотично забудовується монстр-архітектурою. Інфраструктура не витримує. Дороги - гімно. 🥴
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06.03.2021 13:23 Відповісти
С какой целью вы сменили свой ник?
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06.03.2021 13:33 Відповісти
Яка різниця.
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06.03.2021 13:36 Відповісти
Это вопрос или ответ?
И всё же, зачем вы это сделали?
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06.03.2021 13:38 Відповісти
А ви знаєте мій попередній?
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06.03.2021 13:40 Відповісти
Запаскудили жлобота не місто а притон
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06.03.2021 15:07 Відповісти
Так это ж не "активисты" требуют, а организаторы.
Если организатор организовывает, значит организатору это нужно.
А "активисты" - случайные люди.
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06.03.2021 13:30 Відповісти
Добре шо зараз масочний режим, навіть ні в кого підозри не буде шо люди просто копійку заробляють
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06.03.2021 14:04 Відповісти
"Посмотрим, за что стоим..."
"Ткаченко, віднови Гостинний двір!" - на Контрактовій площі активісти вимагають від Кабміну негайно рятувати аварійну будівлю - Цензор.НЕТ 4918
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06.03.2021 17:44 Відповісти
Ну да... Так воно і є...
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06.03.2021 19:34 Відповісти
Для журнашлюх, активистов и прочих жителей горніх селений докладаю.
Эта "памятка" построена в 1970-1980 гг к Олимпиаде.
Это, кабы раз.
Тупарей, которые это хотят оспорить отправляю прямо в википедию.
Это кабы два.
Разрушено здание теми же самыми "активистами".
Это три.
Руководил этими "активистами" сподвижник Авакова - Луценко с целью получить дань от застройщиков.
Это кабы четыре.
Для пущего крику "активисты" приплели к этим застройщикам сына Януковича.
Что бы дать по мозгам тупым неграмотным жителям удаленных хуторов.
Это кабы пять.
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06.03.2021 13:38 Відповісти
"Гостиний двір у Києві - монументальний торговий комплекс на Контрактовій площі на Подолі, частково зведений у 1809-1813 роках за проєктом Л.Руска. Перебудований у 1828-1833 роках за проєктом А. Меленського, та наприкінці ХІХ століття"

Иди нахер долбоеп!
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06.03.2021 13:43 Відповісти
Ну ты и дебил!
"масштабная реконструкция была проведена в https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1982 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1990 годах под руководством архитектора В. П. Шевченко. Здание было снесено вместе фундаментом, заново отстроено из кирпича и приняло вид, который был запланирован ещё первым проектом".
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06.03.2021 13:46 Відповісти
Этот сарай был снесен.
"Ткаченко, віднови Гостинний двір!" - на Контрактовій площі активісти вимагають від Кабміну негайно рятувати аварійну будівлю - Цензор.НЕТ 1372

"Ткаченко, віднови Гостинний двір!" - на Контрактовій площі активісти вимагають від Кабміну негайно рятувати аварійну будівлю - Цензор.НЕТ 9014

И построено такое здание
"Ткаченко, віднови Гостинний двір!" - на Контрактовій площі активісти вимагають від Кабміну негайно рятувати аварійну будівлю - Цензор.НЕТ 2678
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06.03.2021 13:49 Відповісти
Я пригадую,як його будували, десь на початку 70-х.
Взагалі я теж підтримую передачу цієї будівлі громаді Києва і щоб був там дійсно культурний центр, а не нічна бухаловка і бордель з однорукими бандитами.
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06.03.2021 14:03 Відповісти
Его отстроили к Олимпиаде, потому, что прежний позорил вид города.
А окончательно сдали в єксплуатацию позже.
В запасниках художественного музея, а именно в подвале, нашли Самсона и установили вместе с отстроенным фонтаном.

Там были разные ювелирные магазины и Укрреставрация, которая и собиралась что-то достроить.
Но тут "активисты" решили заполучить дань - в результате здание разрушается.
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06.03.2021 14:16 Відповісти
«Хотели как лучше, а получилось как всегда»

- одно из наиболее известных крылатых выражений Виктора Степановича Черномырдина,
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06.03.2021 14:25 Відповісти
У вас какое-то левое фото. Не могло это белое здание за 30 лет превратится в полуразрушенный свинарник.

"Ткаченко, віднови Гостинний двір!" - на Контрактовій площі активісти вимагають від Кабміну негайно рятувати аварійну будівлю - Цензор.НЕТ 548
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06.03.2021 14:35 Відповісти
Активисты во главе с Луценко могли не только превратить его в свинарник, но и разнести по кирпичу к такой матери.
Это ж дикари, сэр!
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06.03.2021 14:47 Відповісти
Ты може ухи переел, совок драный? Это здание своровал Саша Янукович, и начал переделывать его в торговый центр, а не "активисты".
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06.03.2021 18:58 Відповісти
Ну теперь по фото понимаю чего он сгорел КЗ видимо Сарай кстати строили самостоятельно продаваны непманы. Зачастую там и жили на 2м этаже.
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06.03.2021 20:28 Відповісти
Коли вже копнути глибше, то Гостинний двір був частиною проекту побудови площі щось на кшталт Дворцової площі в Санкт-Петербурзі.

Років 10 тому в Інтернеті була велика стаття з проектом тієї площі. Але проект не був реалізований.
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06.03.2021 14:22 Відповісти
Гостиный двор - памятник национального значения, объект культурного наследия на Контрактóвойhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)#cite_note-1 [1] площади (на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2) Подоле ) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киеве , возведённый в https://ru.wikipedia.org/wiki/1809_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1809 году вместо старого двора (1760-е годы, архитектор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Иван Григорович-Барский ).
Здание Гостиного двора было незаконно удалено из списка памятников архитектуры Украинской ССР постановлением Кабинета Министров Украины № 1380 от https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 15 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2011 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2)#cite_note-autogenerated1-2 [2] . https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 27 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 года Окружной административный суд города Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабинета Министров Украины.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2) Тиць!
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06.03.2021 17:57 Відповісти
Вова это ты? Или это мама Рима?
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06.03.2021 18:08 Відповісти
Ошибаетесь. Частично его построили только к 85году. Библиотека там была. Все бабки тогда ушли на ЧАЭС. К 95му году его только закончили. Этому двору по жизни не фортило, то горел, то снесли... Вот и сейчас начиная с 2008 года его пытаются постоянно отжать. Что говорить земелька в таком месте стоит мама не горюй...
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06.03.2021 20:22 Відповісти
Каждый раз когда бываю на Подоле, серце кровью обливается при виде этого здания. Зебилы миллиарды денег просрали на корупционные схемы зеленского-шмыгаля-коломойского, а пару-тройку миллионов на реставрацию здания у государства нет бенег. Обидно, когда дебилы и враги правят страной.
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06.03.2021 13:41 Відповісти
Дебіли та вороги правлять,як мінімум, з 1654 року.
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06.03.2021 13:43 Відповісти
Справка, ЯНЕК готовился прибрать к своим рукам этот комплекс.

Так шо рыльца там в пушку у многих
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06.03.2021 13:45 Відповісти
Брехня!
Жителям мухосранска не рекомендуется комментировать новости, связанные с Киевом вообще!
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06.03.2021 13:56 Відповісти
😀😀😀
Ну так и не коментируйте
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06.03.2021 15:26 Відповісти
это старый совковый пердун, ему больше нечем в жизни заниматься
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06.03.2021 19:01 Відповісти
А пропоную знести "Ярмо" і збудувати там Великий Золотоверхий собор УПЦ.
Той собор буде суперово виглядати з Хрещатика, а з лівого берега взагалі класно впишеться в Київські пагорби.
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06.03.2021 14:09 Відповісти
Може все ж таки ПЦУ а не УПЦ?
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06.03.2021 19:00 Відповісти
"Ткаченко, віднови Гостинний двір!" - на Контрактовій площі активісти вимагають від Кабміну негайно рятувати аварійну будівлю - Цензор.НЕТ 9318
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06.03.2021 14:11 Відповісти
У страны нет денег на такие излишества.
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06.03.2021 14:32 Відповісти
та нам похєр що у вас там на росії грошей немає.
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06.03.2021 18:11 Відповісти
Заблудилась падаль коцапская?😂🌷
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06.03.2021 18:23 Відповісти
Если бы активисты чаще что то требовали, было бы хорошо. Но они тоже люди и им надо зарабатывать на хлеб....И кстати! Харьковчане не хотят вернуть что нибудь в коммунальную собственность из приватизированного их мэром?
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06.03.2021 17:27 Відповісти
зєля-пдрас.
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06.03.2021 18:07 Відповісти
це не таємниця.
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06.03.2021 18:11 Відповісти
Коли треба перебити увагу з чогось важливого завжди згадують про Гостинний двір. Ви би так Антоненка і Стерненка виходили захищати
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06.03.2021 18:40 Відповісти
Виходь
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06.03.2021 19:03 Відповісти
А про подпаленный ЦГ уже молчек. Кличко отжал...
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06.03.2021 20:29 Відповісти
Ніхто не думає про будівлю, місто, киян. Всі хочуть розпиляти бюджет на реставрації, от і все. Тому така і іде боротьба за нього. А Ткаченка знаємо... як Одеську кіностудію прибрав до кишені. Краще вже нехай місто займається, під наглядом активістів.
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06.03.2021 20:45 Відповісти
Малообразованным дебилам (типо полинрафа полиграфовича и дугласа-дифенбекар-харимугамедовича ) рекомендую ознакомиться с этой публикацией:
https://kiev.segodnya.ua/kiev/kwheretogo/gostinomu-dvoru-stuknulo-200-let-istoriya-zdaniya-1207836.html
Активісти вимагають повернути Гостиний двір громаді Києва (оновлено) - Цензор.НЕТ 4740
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06.03.2021 20:57 Відповісти
Да Киев давно уже превратился в хлам.
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07.03.2021 01:47 Відповісти
 
 