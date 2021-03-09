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Новини Фото П'яні за кермом
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На Львівщині п'яний водій стріляв у патрульних з мисливської рушниці. ФОТО

На Львівщини нетверезий водій намагався втекти від патрульних і стріляв у поліцейських з мисливської рушниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Львівської області.

Сьогодні, близько 15-ї години, на автодорозі Київ — Чоп, біля населеного пункту Запитів, патрульні помітили водія Chevrolet, який порушив ПДР - проїхав залізничний переїзд на забороняючий сигнал світлофора.

Патрульні дали вказівку про зупинку, однак чоловік її проігнорував та пришвидшився. Розпочалось переслідування. Під час спроби втечі водій неодноразово порушував ПДР, зокрема скоїв ДТП. Керманич наїхав на огорожу зупинки громадського транспорту, однак і це його не зупинило й він продовжив рух.

У населеному пункті Запитів утікач заїхав у поле, де застряг й вже не зміг продовжити рух. Він вийшов з автомобіля, взявши із собою, імовірно, рушницю, і почав погрожувати, що буде стріляти, якщо йому не дадуть змогу утекти. Під час спроби втечі чоловік тричі вистрелив: один раз — вгору і двічі — в напрямку патрульних. Поліцейські своєю чергою використали табельну вогнепальну зброю аби зупинити озброєного чоловіка.

На Львівщині пяний водій стріляв у патрульних з мисливської рушниці 01

Утікача наздогнали й затримали. Обійшлося без потерпілих. У 30-річного водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння, що, ймовірно, й стало причиною спроби втечі.

На Львівщині пяний водій стріляв у патрульних з мисливської рушниці 02

Попередня кваліфікація події за ч. 1 ст. 348 (Замах на вбивство працівника правоохоронного органу) ККУ. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі. 

Автор: 

пияцтво (580) патрульна поліція (1442) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+27
А к примеру в штатах, его бы сразу же пристрелили. Панькаются у нас с этим биомусором, а потом оно всё равно кого-то по пьяни убъёт и сядет.
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09.03.2021 20:03
+16
Если бы копы не погнались за ним, на их месте были бы вы !
Что спасло бы вас ? Тупая, безмозглая голова ?
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09.03.2021 20:06
+13
Бидло-скот. Треба було мусорам завалити падлу, в крайньому разі відстрилити половину сраки
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09.03.2021 20:03
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попал?)
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09.03.2021 19:58 Відповісти
попал, но копов спасла лобная кость
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09.03.2021 20:01 Відповісти
Если бы копы не погнались за ним, на их месте были бы вы !
Что спасло бы вас ? Тупая, безмозглая голова ?
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09.03.2021 20:06 Відповісти
ой, как мне стыдно, прям сгораю от стыда... Копы... Дебилы твои копы. Посмотри, острая и гипермозгливая голова, видос, как мужика не за хер собачий во Львове пресовали и глумились. Тут тебе напишут, что они чуть ли не герои звездных войн, а что на самом деле происходило только твоим копам и известно.
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09.03.2021 22:43 Відповісти
Уверен что ты постоянно ноешь про отсутствие порядка в стране.
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09.03.2021 22:56 Відповісти
в чем ты можешь быть точно уверен, так это в том, что мне абсолютно похер на твой поток сознания
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09.03.2021 23:04 Відповісти
Не верю.
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09.03.2021 23:16 Відповісти
читай выше
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09.03.2021 23:22 Відповісти
ідіот...
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09.03.2021 20:00 Відповісти
не, ковбой
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09.03.2021 20:06 Відповісти
Одно другому не мешает...
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09.03.2021 20:19 Відповісти
рукоВодитель
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09.03.2021 20:08 Відповісти
А к примеру в штатах, его бы сразу же пристрелили. Панькаются у нас с этим биомусором, а потом оно всё равно кого-то по пьяни убъёт и сядет.
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09.03.2021 20:03 Відповісти
Бидло-скот. Треба було мусорам завалити падлу, в крайньому разі відстрилити половину сраки
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09.03.2021 20:03 Відповісти
Усю дупу,там шість набоїв,достатньо...
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09.03.2021 20:19 Відповісти
без оптики? навманя? промазал?
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09.03.2021 20:05 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475377 - "... промазал?" . Ну если бы на месте ментов был бы ти, или твои родные, то быдло-скот точно не промазал
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09.03.2021 20:08 Відповісти
Флойду бы в Украину....
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09.03.2021 20:05 Відповісти
У Вас своих отморозков мало?
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09.03.2021 20:13 Відповісти
отморозков хватает, вот почему-то им противостоят девочки с татушками, никто даже не судит Рембов....
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09.03.2021 20:18 Відповісти
свиня напилась самагонки...... wild wild west of Ukraine.....
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09.03.2021 20:13 Відповісти
Чому?!!! Чому він живий?
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09.03.2021 20:27 Відповісти
Ну еслм ружО зарегистрировано то всё норм ...
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09.03.2021 20:39 Відповісти
дикі люди
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09.03.2021 20:39 Відповісти
а вот если бы у него был короткоствол? Все бы умерли.
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09.03.2021 20:40 Відповісти
.. да ну наххх- один токо- сам владелец...)))
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10.03.2021 00:41 Відповісти
шоб ты трохи понимал- пойди потренируйся в тир из разного..= короткий-длинный...- станешь трохи умнее.., а может и мужиком)))
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10.03.2021 00:43 Відповісти
Дурне якесь ну п'яний за кермом ну порушив навiщо тiкать,стрiлять.
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09.03.2021 21:15 Відповісти
Валить надо было гада во имя опыта и науки для будущих стрелков
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09.03.2021 21:45 Відповісти
У 30-летнего руководителя обнаружили признаки алкогольного опьянения...

Руководителя???))
А чем он руководит?
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10.03.2021 02:30 Відповісти
Це не новини моєї країни. Цензор - де ти берешь таке лайно? У нас гарні і добрі люди, чужого не візмуть, комахи не образять. Якась дичина.
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10.03.2021 10:17 Відповісти
 
 