На Львівщині п'яний водій стріляв у патрульних з мисливської рушниці. ФОТО

На Львівщини нетверезий водій намагався втекти від патрульних і стріляв у поліцейських з мисливської рушниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Львівської області.

Сьогодні, близько 15-ї години, на автодорозі Київ — Чоп, біля населеного пункту Запитів, патрульні помітили водія Chevrolet, який порушив ПДР - проїхав залізничний переїзд на забороняючий сигнал світлофора.

Патрульні дали вказівку про зупинку, однак чоловік її проігнорував та пришвидшився. Розпочалось переслідування. Під час спроби втечі водій неодноразово порушував ПДР, зокрема скоїв ДТП. Керманич наїхав на огорожу зупинки громадського транспорту, однак і це його не зупинило й він продовжив рух.

У населеному пункті Запитів утікач заїхав у поле, де застряг й вже не зміг продовжити рух. Він вийшов з автомобіля, взявши із собою, імовірно, рушницю, і почав погрожувати, що буде стріляти, якщо йому не дадуть змогу утекти. Під час спроби втечі чоловік тричі вистрелив: один раз — вгору і двічі — в напрямку патрульних. Поліцейські своєю чергою використали табельну вогнепальну зброю аби зупинити озброєного чоловіка.

Утікача наздогнали й затримали. Обійшлося без потерпілих. У 30-річного водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння, що, ймовірно, й стало причиною спроби втечі.

Попередня кваліфікація події за ч. 1 ст. 348 (Замах на вбивство працівника правоохоронного органу) ККУ. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі.