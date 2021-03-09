На Львовщине пьяный водитель стрелял в патрульных из охотничьего ружья. ФОТО

На Львощине нетрезвый водитель пытался скрыться от патрульных и стрелял в полицейских из охотничьего ружья.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.

Сегодня, около 15 часов, на автодороге Киев - Чоп, возле населенного пункта Запытив, патрульные заметили водителя Chevrolet, который нарушил ПДД - проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Патрульные дали указание об остановке, однако водитель ее проигнорировал и ускорился. Началось преследование. При попытке побега водитель неоднократно нарушал ПДД, в частности совершил ДТП - наехал на ограждение остановки общественного транспорта, однако и это его не остановило и он продолжил движение.

В населенном пункте Запытив беглец заехал в поле, где застрял и уже не смог продолжить движение. Он вышел из автомобиля, взяв с собой ружье и начал угрожать, что будет стрелять, если ему не позволят убежать. При попытке побега мужчина трижды выстрелил: один раз - вверх и дважды - в направлении патрульных. Полицейские в свою очередь использовали табельное огнестрельное оружие, чтобы остановить вооруженного мужчину.

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Беглеца догнали и задержали. Обошлось без пострадавших. У 30-летнего руководителя обнаружили признаки алкогольного опьянения, что, вероятно, и стало причиной попытки побега.

Предварительная квалификация события по ч. 1 ст. 348 (покушение на убийство работника правоохранительного органа) УК. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы.

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