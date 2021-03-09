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На Львовщине пьяный водитель стрелял в патрульных из охотничьего ружья. ФОТО

На Львощине нетрезвый водитель пытался скрыться от патрульных и стрелял в полицейских из охотничьего ружья.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.

Сегодня, около 15 часов, на автодороге Киев - Чоп, возле населенного пункта Запытив, патрульные заметили водителя Chevrolet, который нарушил ПДД - проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Патрульные дали указание об остановке, однако водитель ее проигнорировал и ускорился. Началось преследование. При попытке побега водитель неоднократно нарушал ПДД, в частности совершил ДТП - наехал на ограждение остановки общественного транспорта, однако и это его не остановило и он продолжил движение.

В населенном пункте Запытив беглец заехал в поле, где застрял и уже не смог продолжить движение. Он вышел из автомобиля, взяв с собой ружье и начал угрожать, что будет стрелять, если ему не позволят убежать. При попытке побега мужчина трижды выстрелил: один раз - вверх и дважды - в направлении патрульных. Полицейские в свою очередь использовали табельное огнестрельное оружие, чтобы остановить вооруженного мужчину.

На Львовщине пьяный водитель стрелял в патрульных из охотничьего ружья 01

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Беглеца догнали и задержали. Обошлось без пострадавших. У 30-летнего руководителя обнаружили признаки алкогольного опьянения, что, вероятно, и стало причиной попытки побега.

На Львовщине пьяный водитель стрелял в патрульных из охотничьего ружья 02

Предварительная квалификация события по ч. 1 ст. 348 (покушение на убийство работника правоохранительного органа) УК. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы. 

Также смотрите: На Львовщине подозреваемый в краже запчастей автомобиля закопался в снег, пытаясь спрятаться от патрульной полиции. ФОТОрепортаж

Автор: 

пьянство (867) патрульная полиция (1813) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+27
А к примеру в штатах, его бы сразу же пристрелили. Панькаются у нас с этим биомусором, а потом оно всё равно кого-то по пьяни убъёт и сядет.
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09.03.2021 20:03
+16
Если бы копы не погнались за ним, на их месте были бы вы !
Что спасло бы вас ? Тупая, безмозглая голова ?
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09.03.2021 20:06
+13
Бидло-скот. Треба було мусорам завалити падлу, в крайньому разі відстрилити половину сраки
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09.03.2021 20:03
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попал?)
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09.03.2021 19:58 Ответить
попал, но копов спасла лобная кость
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09.03.2021 20:01 Ответить
Если бы копы не погнались за ним, на их месте были бы вы !
Что спасло бы вас ? Тупая, безмозглая голова ?
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09.03.2021 20:06 Ответить
ой, как мне стыдно, прям сгораю от стыда... Копы... Дебилы твои копы. Посмотри, острая и гипермозгливая голова, видос, как мужика не за хер собачий во Львове пресовали и глумились. Тут тебе напишут, что они чуть ли не герои звездных войн, а что на самом деле происходило только твоим копам и известно.
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09.03.2021 22:43 Ответить
Уверен что ты постоянно ноешь про отсутствие порядка в стране.
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09.03.2021 22:56 Ответить
в чем ты можешь быть точно уверен, так это в том, что мне абсолютно похер на твой поток сознания
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09.03.2021 23:04 Ответить
Не верю.
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09.03.2021 23:16 Ответить
читай выше
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09.03.2021 23:22 Ответить
ідіот...
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09.03.2021 20:00 Ответить
не, ковбой
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09.03.2021 20:06 Ответить
Одно другому не мешает...
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09.03.2021 20:19 Ответить
рукоВодитель
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09.03.2021 20:08 Ответить
А к примеру в штатах, его бы сразу же пристрелили. Панькаются у нас с этим биомусором, а потом оно всё равно кого-то по пьяни убъёт и сядет.
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09.03.2021 20:03 Ответить
Бидло-скот. Треба було мусорам завалити падлу, в крайньому разі відстрилити половину сраки
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09.03.2021 20:03 Ответить
Усю дупу,там шість набоїв,достатньо...
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09.03.2021 20:19 Ответить
без оптики? навманя? промазал?
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09.03.2021 20:05 Ответить
https://censor.net/ru/user/475377 - "... промазал?" . Ну если бы на месте ментов был бы ти, или твои родные, то быдло-скот точно не промазал
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09.03.2021 20:08 Ответить
Флойду бы в Украину....
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09.03.2021 20:05 Ответить
У Вас своих отморозков мало?
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09.03.2021 20:13 Ответить
отморозков хватает, вот почему-то им противостоят девочки с татушками, никто даже не судит Рембов....
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09.03.2021 20:18 Ответить
свиня напилась самагонки...... wild wild west of Ukraine.....
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09.03.2021 20:13 Ответить
Чому?!!! Чому він живий?
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09.03.2021 20:27 Ответить
Ну еслм ружО зарегистрировано то всё норм ...
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09.03.2021 20:39 Ответить
дикі люди
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09.03.2021 20:39 Ответить
а вот если бы у него был короткоствол? Все бы умерли.
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09.03.2021 20:40 Ответить
.. да ну наххх- один токо- сам владелец...)))
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10.03.2021 00:41 Ответить
шоб ты трохи понимал- пойди потренируйся в тир из разного..= короткий-длинный...- станешь трохи умнее.., а может и мужиком)))
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10.03.2021 00:43 Ответить
Дурне якесь ну п'яний за кермом ну порушив навiщо тiкать,стрiлять.
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09.03.2021 21:15 Ответить
Валить надо было гада во имя опыта и науки для будущих стрелков
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09.03.2021 21:45 Ответить
У 30-летнего руководителя обнаружили признаки алкогольного опьянения...

Руководителя???))
А чем он руководит?
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10.03.2021 02:30 Ответить
Це не новини моєї країни. Цензор - де ти берешь таке лайно? У нас гарні і добрі люди, чужого не візмуть, комахи не образять. Якась дичина.
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10.03.2021 10:17 Ответить
 
 