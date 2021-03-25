Американський суховантаж з армійськими позашляховиками для ЗСУ прибув до Одеси. ФОТО
Суховантаж Ocean Glory під американським прапором зайшов в одеський порт.
Як передає Цензор.НЕТ, за інформацією "Думской", судно доставило в Україну близько 350 тонн військового спорядження, зокрема 35 армійських позашляховиків HMMWV.
Очікується, що розвантаження обладнання триватиме до завтра.
Суховантаж Ocean Glory спеціалізується на військових перевезеннях. Побудований у 2015 році, довжина 171 метр, ширина 25 метрів, дедвейт близько 20 тисяч тонн.
Топ коментарі
+78 Ziu Zou
показати весь коментар25.03.2021 21:32
+73 Николай Омельчук #477072
показати весь коментар25.03.2021 21:31
+50 Віталій Павлов
показати весь коментар25.03.2021 21:35
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Сгинуть наші вороженьки..
А мы-то думаем...
Ну тогда все в порядке. Эскорт ЗЕ может пополниться еще на пару десятков броневиков.
в очаков новые бетономешалки, в николаев лиственные пылесосы...
очередной сигнал строителям турецкого потока
God bless America
десятки раз більша ... Краще б ще "Джавелінів" підкинули би наприклад 100
одиниць )