Діяльність злочинної групи, очолюваної чемпіоном світу з кікбоксингу, припинено на Тернопільщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Діяльність організованої злочинної групи, яка протягом 2020-2021 років тероризувала жителів Заходу України, ліквідували оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з колегами ГУНП Тернопільській, Чернівецькій та Київській областей.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільській області.

"У ході розслідування стало відомо, що до злочину причетні жителі Львівщини, - розповідає начальник УСР в Тернопільській області Василь Джиджора. Вони нападали та грабували людей, які займалися валютними операціями. Усі підозрювані професійні спортсмени з боксу та боротьби", - йдеться в повідомленні.

У поліції заявили, що організатором угруповання був чемпіон світу з кікбоксингу, житель Львова, 1975 року народження. Чоловік зараз на лаві підсудних щодо розбійного нападу, скоєного в 2015 році. Для незаконних заробітків він зібрав товаришів. Перш ніж піти на злочин, підозрювані стежили за своїми жертвами, вивчали їхній шлях і місця перебування.

У Нацполіції зазначили: "У селищі Борки в кінці 2020 року вони напали на подружжя і відібрали близько 256 000 гривен. В січні 2021 підозрювані привласнили 140 000 євро, які належали жителю Чернівців".

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"Маючи такі кошти, учасники дозволяли собі купувати дорогі елітні іномарки і відпочинок на елітних світових курортах", - повідомив правоохоронець.

"Документували ОЗГ правоохоронці впродовж кількох місяців. Зібравши усі докази, оперативники вирішили провести масштабну спецоперацію до якої залучили більше сотні фахівців. Під процесуальним керівництвом обласної та окружної прокуратури Тернополя було проведено одночасно 21 обшук на території Львівської, Чернівецької та Київської областей. Допомагали у зібранні доказової бази і співробітники СБУ в Тернопільській області. До проведення спецоперації залучалися співробітники департаменту стратегічних розслідувань НПУ, УСР Тернопільської та Чернівецької областей, співробітники департаменту карного розшуку НПУ із колегами з Чернівецької області спільно з слідчими-детективами Тернопільської області та за силової підтримку КОРДу", - підкреслили в Нацполіції.

У НПУ зазначили: "Кількох підозрюваних затримали безпосередньо в міжнародному аеропорту "Бориспіль", коли вони повернулися з чергового відпочинку з Домінікани. Інших учасників виявили на території Львівської області. У ході обшуків в чоловіків вилучили елітні автомобілі, балаклави та бити, якими вони користувалися під час нападів, а також іноземну та українську валюту".

"Чотирьом учасникам повідомили про підозру згідно зі статтею 186 частини 3 ККУ та статті 187 частини 4 ККУ. Трьом особам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. По четвертому учаснику питання вирішується", - говорить Василь Джиджора.









