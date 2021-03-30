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Діяльність злочинної групи, очолюваної чемпіоном світу з кікбоксингу, припинено на Тернопільщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Діяльність організованої злочинної групи, яка протягом 2020-2021 років тероризувала жителів Заходу України, ліквідували оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з колегами ГУНП Тернопільській, Чернівецькій та Київській областей.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільській області.

"У ході розслідування стало відомо, що до злочину причетні жителі Львівщини, - розповідає начальник УСР в Тернопільській області Василь Джиджора. Вони нападали та грабували людей, які займалися валютними операціями. Усі підозрювані професійні спортсмени з боксу та боротьби", - йдеться в повідомленні.

У поліції заявили, що організатором угруповання був чемпіон світу з кікбоксингу, житель Львова, 1975 року народження. Чоловік зараз на лаві підсудних щодо розбійного нападу, скоєного в 2015 році. Для незаконних заробітків він зібрав товаришів. Перш ніж піти на злочин, підозрювані стежили за своїми жертвами, вивчали їхній шлях і місця перебування.

У Нацполіції зазначили: "У селищі Борки в кінці 2020 року вони напали на подружжя і відібрали близько 256 000 гривен. В січні 2021 підозрювані привласнили 140 000 євро, які належали жителю Чернівців".

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"Маючи такі кошти, учасники дозволяли собі купувати дорогі елітні іномарки і відпочинок на елітних світових курортах", - повідомив правоохоронець.

"Документували ОЗГ правоохоронці впродовж кількох місяців. Зібравши усі докази, оперативники вирішили провести масштабну спецоперацію до якої залучили більше сотні фахівців. Під процесуальним керівництвом обласної та окружної прокуратури Тернополя було проведено одночасно 21 обшук на території Львівської, Чернівецької та Київської областей. Допомагали у зібранні доказової бази і співробітники СБУ в Тернопільській області. До проведення спецоперації залучалися співробітники департаменту стратегічних розслідувань НПУ, УСР Тернопільської та Чернівецької областей, співробітники департаменту карного розшуку НПУ із колегами з Чернівецької області спільно з слідчими-детективами Тернопільської області та за силової підтримку КОРДу", - підкреслили в Нацполіції.

У НПУ зазначили: "Кількох підозрюваних затримали безпосередньо в міжнародному аеропорту "Бориспіль", коли вони повернулися з чергового відпочинку з Домінікани. Інших учасників виявили на території Львівської області. У ході обшуків в чоловіків вилучили елітні автомобілі, балаклави та бити, якими вони користувалися під час нападів, а також іноземну та українську валюту".

"Чотирьом учасникам повідомили про підозру згідно зі статтею 186 частини 3 ККУ та статті 187 частини 4 ККУ. Трьом особам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. По четвертому учаснику питання вирішується", - говорить Василь Джиджора.

Діяльність злочинної групи, очолюваної чемпіоном світу з кікбоксингу, припинено на Тернопільщині, - Нацполіція 01
Діяльність злочинної групи, очолюваної чемпіоном світу з кікбоксингу, припинено на Тернопільщині, - Нацполіція 02
Діяльність злочинної групи, очолюваної чемпіоном світу з кікбоксингу, припинено на Тернопільщині, - Нацполіція 03
Діяльність злочинної групи, очолюваної чемпіоном світу з кікбоксингу, припинено на Тернопільщині, - Нацполіція 04
Діяльність злочинної групи, очолюваної чемпіоном світу з кікбоксингу, припинено на Тернопільщині, - Нацполіція 05

Діяльність злочинної групи, очолюваної чемпіоном світу з кікбоксингу, припинено на Тернопільщині, - Нацполіція 06

Автор: 

здирство (284) ОЗУ (155) рекет (116) Тернопільська область (589)


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Топ коментарі
+10
Что ж он дурак в слуги то не подался? Там любят чемпионов
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30.03.2021 16:29
+7
менты уже доказали что могут ловить бандитов. Вот бы еще суды показали как могут их сажать в колонии.
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30.03.2021 17:17
+5
на такой бимер так просто не насмокчешь и пояса теперь будет на киче паханом чемпионом по шаулинському кунфу у тубзика))
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30.03.2021 17:03
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Что ж он дурак в слуги то не подался? Там любят чемпионов
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30.03.2021 16:29 Відповісти
Прекрасно,теперь на зоне чемпионаты будут проводить.
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30.03.2021 16:31 Відповісти
Мужчина в настоящее время находится на скамье подсудимых по разбойному нападению, совершенному в 2015 году. Источник: https://censor.net/ru/p3256530

Когда он окажется на зоне? В 2065 году? С такими, как у нас "правоохранителями" и "юстицией". Ему тогда будет 95 лет...
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30.03.2021 17:52 Відповісти
90, если быть точным.
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30.03.2021 17:54 Відповісти
Тоже мне, чемпионы! Только против стариков и немощных понты крутили, ляшками трусили - а, когда дело - так мордой в асфальт всех чемпионов и уложили.
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30.03.2021 16:46 Відповісти
на такой бимер так просто не насмокчешь и пояса теперь будет на киче паханом чемпионом по шаулинському кунфу у тубзика))
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30.03.2021 17:03 Відповісти
Та ну )) Поверьте , ему там работа найдется , будет по приказу ментов бить -калечить тех кто слабее , и порядочнее его в сто раз. Будет собакой , по команде защищать смотрягу например. Если он вообще будет на какой то зоне, а не отсидится гдето , бо у нас в стране только за десять килограмм свинины могут посадить. А все эти звездуны с большими звездами на погонах, кричащие про реформы судебные, только вонять могут перед телекамерами или в фейсбуке . Потому шо они в тот суд никогда сами не заходили без своих корочек связей и денег.
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30.03.2021 20:51 Відповісти
если чемпиона оформят организатором опг, то лет на 15 начемпионил.
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30.03.2021 17:10 Відповісти
менты уже доказали что могут ловить бандитов. Вот бы еще суды показали как могут их сажать в колонии.
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30.03.2021 17:17 Відповісти
З Кордом зассикали позмагатися.
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30.03.2021 17:27 Відповісти
цікаво, скільки валютники заплатили?
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30.03.2021 17:37 Відповісти
валютчики - это прокуроских бизнес
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30.03.2021 18:01 Відповісти
Только в Украине преступник может находиться "на скамье подсудимых" и одновременно отдыхать в Доминикане.
Браво, закрывайте, продайте уже нах все тюрьмы, СИЗО, разгоните криминальные суды на кислород, на этой территории они не нужны.
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30.03.2021 18:05 Відповісти
Не засмучуйся, не лише в Укра1н1
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30.03.2021 20:25 Відповісти
Спортсмени, класиків не читали, зокрема дві книжки про Остапа Бандера, якій повторював, що "надо чтить Уголовный кодекс" і мав "400 сравнительно честных способов отъёма денег".
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30.03.2021 18:09 Відповісти
Кикбоксеры хреновы... когда в спорт шел уже мозгов не было, остатки выбили окончательно. Вот так и катаются на бмв. Вон как бабки надо делать, иначе простому смертному элитный курорт не увидеть никогда.
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30.03.2021 18:10 Відповісти
90тые во всей красе , полицаям подяка , в такой позе должны находится все авторитеты и воры , да и просто преступники всех мастей
грабить и убивать бабушек данные персонажи всегда готовы , а вот со спецурой пободатся , так сразу лапы кверху и мордой в грязь
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30.03.2021 18:57 Відповісти
Вижу, что этот вид спорта уничтожает у спортсменов остатки совести, вместо мозгов оставляя лишь мускулы. Я здесь работала у одного тренера кикбоксинга в доме с его матерью: выбил жене зубы, поцарапал лицо; в другой раз ударил свою мать стекл. стаканом по голове, она показала синяки и жаловалась. И хотя работу найти было трудно, я ушла оттуда: так было противно на него смотреть.
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30.03.2021 20:39 Відповісти
Цель спорта-ты лучше всех,цель физкультуры - ты максимально здоров...
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30.03.2021 22:15 Відповісти
обычно рыба гниет с головы, проверяйте тренеров этих "спортсменов"
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30.03.2021 23:54 Відповісти
 
 