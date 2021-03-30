Деятельность преступной группы, возглавляемой чемпионом мира по кикбоксингу, ликвидирована на Тернопольщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Деятельность организованной преступной группы, которая на протяжении 2020-2021 годов терроризировала жителей запада Украины, ликвидировали оперативники управления стратегических расследований совместно с коллегами ГУНП Тернопольской, Черновицкой и Киевской областей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

"В ходе расследования стало известно, что к преступлению причастны жители Львовщины, - рассказывает начальник УСР в Тернопольской области Василий Джиджора. Они нападали и грабили людей, которые занимались валютными операциями. Все подозреваемые профессиональные спортсмены по боксу и борьбе", - говорится в сообщении.

В полиции заявили, что организатором группировки был чемпион мира по кикбоксингу, житель Львова, 1975 года рождения. Мужчина в настоящее время находится на скамье подсудимых по разбойному нападению, совершенному в 2015 году. Для незаконных заработков он собрал товарищей. Прежде чем пойти на преступление, подозреваемые следили за своими жертвами, изучали их путь и места пребывания.

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В нацполиции отметили: "В поселке Борки в конце 2020 году они напали на супругов и отобрали около 256 000 гривен. В январе 2021 подозреваемые присвоили 140 000 евро, которые принадлежали жителю Черновцов".



"Имея такие средства участники позволяли себе покупать дорогие элитные иномарки и отдых на элитных мировых курортах", - сообщил правоохранитель.

"Документировали ОПГ правоохранители в течение нескольких месяцев. Собрав все доказательства, оперативники решили провести масштабную спецоперацию которой привлекли более сотни специалистов. Под процессуальным руководством областной и окружной прокуратуры Тернополя был проведен одновременно 21 обыск на территории Львовской, Черновицкой и Киевской областей. Помогали в собрании доказательной базы и сотрудники СБУ в Тернопольской области. К проведению спецоперации привлекались сотрудники департамента стратегических расследований НПУ, УСР Тернопольской и Черновицкой областей, сотрудники департамента уголовного розыска НПУ с коллегами из Черновицкой области совместно с следователями-детективами Тернопольской области и при силовой поддержке КОРД", - подчеркнули в Нацполиции.

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В НПУ отметили: "Нескольких подозреваемых задержали непосредственно в международном аэропорту "Борисполь", когда они вернулись с очередного отдыха из Доминиканы. Других участников обнаружили на территории Львовской области. В ходе обысков у мужчин изъяли элитные автомобили, балаклавы и биты, которыми они пользовались во время нападений, а также иностранную и украинскую валюту".

"Четырем участникам сообщили о подозрении в соответствии со статьей 186 части 3 УК и статьи 187 части 4 УК. Трем лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По четвертому участнику вопрос решается", - говорит Василий Джиджора.

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