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Деятельность преступной группы, возглавляемой чемпионом мира по кикбоксингу, ликвидирована на Тернопольщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Деятельность организованной преступной группы, которая на протяжении 2020-2021 годов терроризировала жителей запада Украины, ликвидировали оперативники управления стратегических расследований совместно с коллегами ГУНП Тернопольской, Черновицкой и Киевской областей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

"В ходе расследования стало известно, что к преступлению причастны жители Львовщины, - рассказывает начальник УСР в Тернопольской области Василий Джиджора. Они нападали и грабили людей, которые занимались валютными операциями. Все подозреваемые профессиональные спортсмены по боксу и борьбе", - говорится в сообщении.

В полиции заявили, что организатором группировки был чемпион мира по кикбоксингу, житель Львова, 1975 года рождения. Мужчина в настоящее время находится на скамье подсудимых по разбойному нападению, совершенному в 2015 году. Для незаконных заработков он собрал товарищей. Прежде чем пойти на преступление, подозреваемые следили за своими жертвами, изучали их путь и места пребывания.

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В нацполиции отметили: "В поселке Борки в конце 2020 году они напали на супругов и отобрали около 256 000 гривен. В январе 2021 подозреваемые присвоили 140 000 евро, которые принадлежали жителю Черновцов".

"Имея такие средства участники позволяли себе покупать дорогие элитные иномарки и отдых на элитных мировых курортах", - сообщил правоохранитель.

"Документировали ОПГ правоохранители в течение нескольких месяцев. Собрав все доказательства, оперативники решили провести масштабную спецоперацию которой привлекли более сотни специалистов. Под процессуальным руководством областной и окружной прокуратуры Тернополя был проведен одновременно 21 обыск на территории Львовской, Черновицкой и Киевской областей. Помогали в собрании доказательной базы и сотрудники СБУ в Тернопольской области. К проведению спецоперации привлекались сотрудники департамента стратегических расследований НПУ, УСР Тернопольской и Черновицкой областей, сотрудники департамента уголовного розыска НПУ с коллегами из Черновицкой области совместно с следователями-детективами Тернопольской области и при силовой поддержке КОРД", - подчеркнули в Нацполиции.

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В НПУ отметили: "Нескольких подозреваемых задержали непосредственно в международном аэропорту "Борисполь", когда они вернулись с очередного отдыха из Доминиканы. Других участников обнаружили на территории Львовской области. В ходе обысков у мужчин изъяли элитные автомобили, балаклавы и биты, которыми они пользовались во время нападений, а также иностранную и украинскую валюту".

"Четырем участникам сообщили о подозрении в соответствии со статьей 186 части 3 УК и статьи 187 части 4 УК. Трем лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По четвертому участнику вопрос решается", - говорит Василий Джиджора.

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Деятельность преступной группы, возглавляемой чемпионом мира по кикбоксингу, ликвидирована на Тернопольщине, - Нацполиция 01
Деятельность преступной группы, возглавляемой чемпионом мира по кикбоксингу, ликвидирована на Тернопольщине, - Нацполиция 02
Деятельность преступной группы, возглавляемой чемпионом мира по кикбоксингу, ликвидирована на Тернопольщине, - Нацполиция 03
Деятельность преступной группы, возглавляемой чемпионом мира по кикбоксингу, ликвидирована на Тернопольщине, - Нацполиция 04
Деятельность преступной группы, возглавляемой чемпионом мира по кикбоксингу, ликвидирована на Тернопольщине, - Нацполиция 05

Деятельность преступной группы, возглавляемой чемпионом мира по кикбоксингу, ликвидирована на Тернопольщине, - Нацполиция 06

вымогательство (428) ОПГ (260) рэкет (143) Тернопольская область (727)


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Топ комментарии
+10
Что ж он дурак в слуги то не подался? Там любят чемпионов
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30.03.2021 16:29
+7
менты уже доказали что могут ловить бандитов. Вот бы еще суды показали как могут их сажать в колонии.
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30.03.2021 17:17
+5
на такой бимер так просто не насмокчешь и пояса теперь будет на киче паханом чемпионом по шаулинському кунфу у тубзика))
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30.03.2021 17:03
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Что ж он дурак в слуги то не подался? Там любят чемпионов
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30.03.2021 16:29 Ответить
Прекрасно,теперь на зоне чемпионаты будут проводить.
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30.03.2021 16:31 Ответить
Мужчина в настоящее время находится на скамье подсудимых по разбойному нападению, совершенному в 2015 году. Источник: https://censor.net/ru/p3256530

Когда он окажется на зоне? В 2065 году? С такими, как у нас "правоохранителями" и "юстицией". Ему тогда будет 95 лет...
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30.03.2021 17:52 Ответить
90, если быть точным.
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30.03.2021 17:54 Ответить
Тоже мне, чемпионы! Только против стариков и немощных понты крутили, ляшками трусили - а, когда дело - так мордой в асфальт всех чемпионов и уложили.
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30.03.2021 16:46 Ответить
на такой бимер так просто не насмокчешь и пояса теперь будет на киче паханом чемпионом по шаулинському кунфу у тубзика))
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30.03.2021 17:03 Ответить
Та ну )) Поверьте , ему там работа найдется , будет по приказу ментов бить -калечить тех кто слабее , и порядочнее его в сто раз. Будет собакой , по команде защищать смотрягу например. Если он вообще будет на какой то зоне, а не отсидится гдето , бо у нас в стране только за десять килограмм свинины могут посадить. А все эти звездуны с большими звездами на погонах, кричащие про реформы судебные, только вонять могут перед телекамерами или в фейсбуке . Потому шо они в тот суд никогда сами не заходили без своих корочек связей и денег.
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30.03.2021 20:51 Ответить
если чемпиона оформят организатором опг, то лет на 15 начемпионил.
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30.03.2021 17:10 Ответить
менты уже доказали что могут ловить бандитов. Вот бы еще суды показали как могут их сажать в колонии.
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30.03.2021 17:17 Ответить
З Кордом зассикали позмагатися.
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30.03.2021 17:27 Ответить
цікаво, скільки валютники заплатили?
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30.03.2021 17:37 Ответить
валютчики - это прокуроских бизнес
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30.03.2021 18:01 Ответить
Только в Украине преступник может находиться "на скамье подсудимых" и одновременно отдыхать в Доминикане.
Браво, закрывайте, продайте уже нах все тюрьмы, СИЗО, разгоните криминальные суды на кислород, на этой территории они не нужны.
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30.03.2021 18:05 Ответить
Не засмучуйся, не лише в Укра1н1
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30.03.2021 20:25 Ответить
Спортсмени, класиків не читали, зокрема дві книжки про Остапа Бандера, якій повторював, що "надо чтить Уголовный кодекс" і мав "400 сравнительно честных способов отъёма денег".
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30.03.2021 18:09 Ответить
Кикбоксеры хреновы... когда в спорт шел уже мозгов не было, остатки выбили окончательно. Вот так и катаются на бмв. Вон как бабки надо делать, иначе простому смертному элитный курорт не увидеть никогда.
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30.03.2021 18:10 Ответить
90тые во всей красе , полицаям подяка , в такой позе должны находится все авторитеты и воры , да и просто преступники всех мастей
грабить и убивать бабушек данные персонажи всегда готовы , а вот со спецурой пободатся , так сразу лапы кверху и мордой в грязь
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30.03.2021 18:57 Ответить
Вижу, что этот вид спорта уничтожает у спортсменов остатки совести, вместо мозгов оставляя лишь мускулы. Я здесь работала у одного тренера кикбоксинга в доме с его матерью: выбил жене зубы, поцарапал лицо; в другой раз ударил свою мать стекл. стаканом по голове, она показала синяки и жаловалась. И хотя работу найти было трудно, я ушла оттуда: так было противно на него смотреть.
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30.03.2021 20:39 Ответить
Цель спорта-ты лучше всех,цель физкультуры - ты максимально здоров...
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30.03.2021 22:15 Ответить
обычно рыба гниет с головы, проверяйте тренеров этих "спортсменов"
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30.03.2021 23:54 Ответить
 
 