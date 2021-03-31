Львівський авіаремонтний завод передав ЗСУ відремонтований винищувач Міг-29УБ. ФОТО

ДП "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" передало Повітряним силам ЗСУ відремонтований навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Літак успішно пройшов випробовувальні польоти і відбув до одного з бойових підрозділів ЗСУ.

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МіГ-29УБ є навчально-бойовою модифікацією винищувача, який призначений для підготовки курсантів і вдосконалення бойових навичок досвідчених пілотів.

Львівський державний авіаційно-ремонтний завод - єдине підприємство в Україні, яке займається відновленням МіГ-29. Винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком Повітряних сил України ЗСУ.