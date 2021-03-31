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Львівський авіаремонтний завод передав ЗСУ відремонтований винищувач Міг-29УБ. ФОТО
ДП "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" передало Повітряним силам ЗСУ відремонтований навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
Літак успішно пройшов випробовувальні польоти і відбув до одного з бойових підрозділів ЗСУ.
МіГ-29УБ є навчально-бойовою модифікацією винищувача, який призначений для підготовки курсантів і вдосконалення бойових навичок досвідчених пілотів.
Львівський державний авіаційно-ремонтний завод - єдине підприємство в Україні, яке займається відновленням МіГ-29. Винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком Повітряних сил України ЗСУ.
Топ коментарі
+8 18c49ed2
показати весь коментар31.03.2021 20:21
+6 18c49ed2
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+5 Ярема Стогін #480360
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;fkm yt ,jtdjq жаль не боевой
кстати да - "боярки" мало жру.... это бывает и я говорю шо это есть. так шо.. я е*у - может чет там не так написал.. хз короче - сам думай.те
нух я не понел.
ты завязывай с грибами.
- Тато, це брехня?
- Ні, синку, це - фантастика..
Львівський авіаремонтний не отримав замовлення від Міноборони на цей рік
****, я вже п.ять разів обписався, ну, по нашому бл.. а, може то шо випив. удачі сужиеам.
А как в части передали так сразу же поломка за поломкой. На такой технике воевать невозможно. Я всегда говорил что настоящим патриотом будет тот президент при котором в армию начнут поставлять современную технику, а именно, самолеты, танки, корабли. Пока такого не было. Красят-перекрашивают, а толку от этой техники никакого.