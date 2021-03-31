Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный истребитель Миг-29УБ. ФОТО
ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" передало Воздушным силам ВСУ отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
Самолет успешно прошел испытательные полеты и отбыл в одно из боевых подразделений ВСУ.
МиГ-29УБ является учебно-боевой модификации истребителя, который предназначен для подготовки курсантов и совершенствования боевых навыков опытных пилотов.
Львовский государственный авиационно-ремонтный завод - единственное предприятие в Украине, которое занимается восстанавлением МиГ-29. Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины ВСУ.
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;fkm yt ,jtdjq жаль не боевой
кстати да - "боярки" мало жру.... это бывает и я говорю шо это есть. так шо.. я е*у - может чет там не так написал.. хз короче - сам думай.те
нух я не понел.
ты завязывай с грибами.
- Тато, це брехня?
- Ні, синку, це - фантастика..
Львівський авіаремонтний не отримав замовлення від Міноборони на цей рік
****, я вже п.ять разів обписався, ну, по нашому бл.. а, може то шо випив. удачі сужиеам.
А как в части передали так сразу же поломка за поломкой. На такой технике воевать невозможно. Я всегда говорил что настоящим патриотом будет тот президент при котором в армию начнут поставлять современную технику, а именно, самолеты, танки, корабли. Пока такого не было. Красят-перекрашивают, а толку от этой техники никакого.