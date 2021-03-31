Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный истребитель Миг-29УБ. ФОТО

ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" передало Воздушным силам ВСУ отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Самолет успешно прошел испытательные полеты и отбыл в одно из боевых подразделений ВСУ.

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МиГ-29УБ является учебно-боевой модификации истребителя, который предназначен для подготовки курсантов и совершенствования боевых навыков опытных пилотов.

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод - единственное предприятие в Украине, которое занимается восстанавлением МиГ-29. Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины ВСУ.

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