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Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный истребитель Миг-29УБ. ФОТО

ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" передало Воздушным силам ВСУ отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный истребитель Миг-29УБ 01

Самолет успешно прошел испытательные полеты и отбыл в одно из боевых подразделений ВСУ.

Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный истребитель Миг-29УБ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На аэродроме 40-й бригады тактической авиации автомобиль столкнулся с военным самолетом, - ВК "Центр"

Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный истребитель Миг-29УБ 03

МиГ-29УБ является учебно-боевой модификации истребителя, который предназначен для подготовки курсантов и совершенствования боевых навыков опытных пилотов.

Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный истребитель Миг-29УБ 04

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод - единственное предприятие в Украине, которое занимается восстанавлением МиГ-29. Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Поврежденный в Василькове самолет оказался модернизированным МиГ-29МУ1. ФОТОрепортаж

Автор: 

авиация (2832) оборона (5213) самолет (3596) Укроборонпром (1238) ВСУ (6614)


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Топ комментарии
+8
И на этом все. Модернизация остальных бортов МИГ-29 остановлена. Зеленая пошесть тупо не выделила на это денег. Существование завода теперь под вопросом.
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31.03.2021 20:21
+6
https://mil.in.ua/uk/news/lvivskyj-aviaremontnyj-ne-otrymav-zamovlennya-vid-minoborony-na-tsej-rik/
Львівський авіаремонтний не отримав замовлення від Міноборони на цей рік
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31.03.2021 20:30
+5
Це не той, у якого нещодавно п"яний капітан в"їхав приватною машиною ззаді прям на злітно-посадковій смузі військового аеродрому під Києвом?
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31.03.2021 20:09
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Це не той, у якого нещодавно п"яний капітан в"їхав приватною машиною ззаді прям на злітно-посадковій смузі військового аеродрому під Києвом?
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31.03.2021 20:09 Ответить
Ні, це інший.
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31.03.2021 20:14 Ответить
Там був https://nv.ua/tags/mih-29.html Міг-29 МУ1.
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31.03.2021 20:15 Ответить
тот уже вряд ли вернётся в строй, хотя, всё может быть
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31.03.2021 20:51 Ответить
... номер 08 уже полностью восстановлен. Даже двигатель не меняли...)))) В ближайшее время будет облёт и можете забыть о происшествии.
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01.04.2021 12:06 Ответить
Не забудьте перехрестити його перед "взльотом"...
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01.04.2021 13:43 Ответить
..вони всі освячені...
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01.04.2021 16:24 Ответить
МиГ-29УБ является учебно-боевой модификации истребителя, который предназначен для подготовки курсантов и совершенствования боевых навыков опытных пилотов. Источник: https://censor.net/ru/p3256855[[[[[[[[

;fkm yt ,jtdjq жаль не боевой
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31.03.2021 20:16 Ответить
Как не боевой, если сами же пишете, что буква "Б" в конце названия означает.
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31.03.2021 20:18 Ответить
Логан, вы видите шо я щас немного как вы заметил?
кстати да - "боярки" мало жру.... это бывает и я говорю шо это есть. так шо.. я е*у - может чет там не так написал.. хз короче - сам думай.те
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31.03.2021 20:26 Ответить
пздц.Юрец ты бояры мало жрешь.это бывает.шо естть то есть.и не е бу. все так да не так.хз короче и даже длинее.думай сам те. вообщем гут.ну ты понял.
нух я не понел.
ты завязывай с грибами.
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31.03.2021 23:49 Ответить
Он условно боевой. Из-за размещения второго пилота пришлось удалить РЛС и по мелочам много чего упростить. А без РЛС - это не истребитель . а корыто
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31.03.2021 20:47 Ответить
то цитата просто а ниже вам ответил другой комментирующий
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01.04.2021 08:00 Ответить
Гарна новина, тільки одним літаком сильно не навоюєш.
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31.03.2021 20:17 Ответить
А звідки ти знаєш шо він один?
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31.03.2021 20:42 Ответить
- Украина разработала и запустила в производство принципиально новый реактивный истребитель...
- Тато, це брехня?
- Ні, синку, це - фантастика..
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31.03.2021 20:18 Ответить
Обычно кто-то из чиновников на таком событии писутствует,пиара ради.
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31.03.2021 20:21 Ответить
Не будут. Они свернули финансирование программы. Сотрудники завода начнут задавать шибко неудобные вопросы.
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31.03.2021 20:23 Ответить
И на этом все. Модернизация остальных бортов МИГ-29 остановлена. Зеленая пошесть тупо не выделила на это денег. Существование завода теперь под вопросом.
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31.03.2021 20:21 Ответить
https://mil.in.ua/uk/news/lvivskyj-aviaremontnyj-ne-otrymav-zamovlennya-vid-minoborony-na-tsej-rik/
Львівський авіаремонтний не отримав замовлення від Міноборони на цей рік
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31.03.2021 20:30 Ответить
Там нечего модернизировать. Самолет устарел морально. Нужно переходить на западные самолеты. Польша за 4 млрд. долларов купила 32 новейших истрабителя F-35. Вместо того чтобы советское старье перекрашивать нужно покупать современные образцы военной техники.
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31.03.2021 21:08 Ответить
Воно то так. Але за які кошти?! У нас велике будівництво за рахунок життів...
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01.04.2021 09:11 Ответить
..Польше понадобилось для этого без малого 30 лет... с учётом вступления в НАТО и развития экономической базы.
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01.04.2021 12:12 Ответить
Машечка, на сторожі кордону))))

****, я вже п.ять разів обписався, ну, по нашому бл.. а, може то шо випив. удачі сужиеам.
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31.03.2021 20:22 Ответить
Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный истребитель Миг-29УБ - Цензор.НЕТ 2834
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31.03.2021 20:23 Ответить
Жаль, что с него нельзя бомбануть по вОРОНЕЖУ!
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31.03.2021 20:28 Ответить
С него в принципе нельзя бомбить - это легкий истребитель
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31.03.2021 20:43 Ответить
Число точек подвески вооружения 6 Управляемые ракеты «воздух-воздух»: - средней дальности 2хР-27ЭР1(Р1) 2хР-27ЭТ1(Т1) 6хРВВ-АЕ - малой дальности 6хР-7ЗЭ Управляемые ракеты «воздух-поверхность»: - общего назначения 2хХ-29ТЕ 2хХ-29Л* 4хХ-25МЛ* - противокорабельные 2хХ-31А - противорадиолокационные 2хХ-31П Корректируемые бомбы 4хКАБ-500Кр (ОД) Встроенная пушка калибра 30 мм ГШ-301
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01.04.2021 00:08 Ответить
Интересно,сколько самолетов выпустила Украина,если бы все министры продали бы свои курточки?
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31.03.2021 20:29 Ответить
Боевых - ни одного. Так как отсутствует сама возможность их производить
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31.03.2021 20:44 Ответить
Надо проверять систему каталульты,шоб не получилось как с РАБссиянским ТУ-22,трое подохли не успев крикнуть РАБссия каздлы
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31.03.2021 20:34 Ответить
Так там потім виявилося, що троє подохли, бо четвертий дьорнув ту катапульту - там екіпаж пересрався між собою... Це офіційно, до речі...
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31.03.2021 20:53 Ответить
Миги это те шо Индия и Марокко покупали это дерьмо?Славно вышло..Индия ваще сказала летайте сами на этих тарантасах..а Марроканцы еще лет 10 назад сказали ГРОБЫ...
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31.03.2021 20:39 Ответить
та самолёт вполне себе, просто рукожопы делали
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31.03.2021 20:53 Ответить
Карашо!!! Однако покамест маловато будет.
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31.03.2021 20:49 Ответить
Наши люди на РАБссии зафиксировали на видео колонну военной техники РАБссии в городе Ейск идущую к границам Украины,в колоне около 120 единиц техники.,сообщил сайт Украина 365
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31.03.2021 20:52 Ответить
Металлолом прибыавает,значит на лето планируют маленькую войнушку Хмыри Мавзолейныне...сейчас не попрут деревья голые спрятаться негде...
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31.03.2021 20:54 Ответить
По логике вещей РАБссия может напасть 22 июня 2021 года...
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31.03.2021 20:57 Ответить
Путлер любит Сакральные даты дохлого Совка...
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31.03.2021 20:58 Ответить
При Порошенко каждый месяц пачками технику передавали. Сейчас 1-3 единицы, то банные комплексы, то портки из этого достижение делают.
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31.03.2021 21:08 Ответить
Да, помню я как одну и ту же технику передавали три раза. Цирк тот еще был.

А как в части передали так сразу же поломка за поломкой. На такой технике воевать невозможно. Я всегда говорил что настоящим патриотом будет тот президент при котором в армию начнут поставлять современную технику, а именно, самолеты, танки, корабли. Пока такого не было. Красят-перекрашивают, а толку от этой техники никакого.
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31.03.2021 21:13 Ответить
вопрос - а где деньги взять?
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31.03.2021 21:24 Ответить
Меньше киздить!
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31.03.2021 23:44 Ответить
К зеко манде то что вы написали не относится.
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01.04.2021 10:19 Ответить
!
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01.04.2021 07:06 Ответить
Теперь главное, чтобы лётчики на радостях не нажрались гориляччя и не расколошкали отремонтированный МиГ на стоянке своими личными колымагами.
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01.04.2021 07:50 Ответить
У Васильков його на випробування тарану с автомобімем.
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01.04.2021 08:36 Ответить
 
 