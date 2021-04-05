Посилено контроль за дотриманням карантину в Києві, - Нацполіція. ВIДЕО

З 5 квітня поліцейські Києва посилили контроль за дотриманням громадянами правил карантину. У складі мобільних груп спільно з співробітниками Муніципальної охорони і військовослужбовцями Нацгвардії, поліцейські проводять профілактичну роботу з метою необхідності дотримання протиепідемічних заходів та здійснюють перевірку спеціальних квитків на проїзд в громадському транспорті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

"Столичні правоохоронці перевіряють наявність спеціальних перепусток у пасажирів, які заходять на зупинках в громадський транспорт і метрополітен. Крім того, посилені мобільні групи правоохоронців контролюють, щоб транспорт не був переповнений. У разі виявлення порушень поліцейські складають адміністративні матеріали", - випливає з повідомлення.

Також повідомляється, що мобільні групи патрулюють парки та друга громадські місця, де можливе скупчення громадян. І через гучномовці звертаються до перехожих з вимогою виконувати карантинні заходи.

