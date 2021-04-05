УКР
Посилено контроль за дотриманням карантину в Києві, - Нацполіція. ВIДЕО

З 5 квітня поліцейські Києва посилили контроль за дотриманням громадянами правил карантину. У складі мобільних груп спільно з співробітниками Муніципальної охорони і військовослужбовцями Нацгвардії, поліцейські проводять профілактичну роботу з метою необхідності дотримання протиепідемічних заходів та здійснюють перевірку спеціальних квитків на проїзд в громадському транспорті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

"Столичні правоохоронці перевіряють наявність спеціальних перепусток у пасажирів, які заходять на зупинках в громадський транспорт і метрополітен. Крім того, посилені мобільні групи правоохоронців контролюють, щоб транспорт не був переповнений. У разі виявлення порушень поліцейські складають адміністративні матеріали", - випливає з повідомлення.

Також повідомляється, що мобільні групи патрулюють парки та друга громадські місця, де можливе скупчення громадян. І через гучномовці звертаються до перехожих з вимогою виконувати карантинні заходи.

Усилен контроль за соблюдением карантина в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7497
05.04.2021 12:11 Відповісти
показательных расстрелов не хватает
05.04.2021 12:29 Відповісти
В Киеве такси подорожало втрое: благодаря тупости власти.
Едут пустые маршрутки. Едут пустые автобусы. Едет пустое Метро.
Зато забиты такси. Цены подняли больше чем в 3 раза!
Это нормально. Ажиотаж во всем мире вызывает рост цен.
Только нигде в мире причиной искусственно ажиотажа не выступает тупость власти.
И это я не про таксистов сейчас. Они про@бали маски - мы платили. Они про@бали кислород - мы платили. Они про@бали пропуска - мы платим. Не ну не пид@ры! (с)
05.04.2021 12:34 Відповісти
...і що в МВС теж попирають Конституцію України ? .. це МЕЖА державного ладу і МОРДОРУ ...
....НІЯКА комісія НЕ наділена ЗАКОНОДАВЧИМИ функціями НІЯКА .а може ТІЛЬКИ подавати ПРОПОЗИЦІЇ в МР РР ОблР ВР .. і до того моменту поки ПОЗИТИВНО НЕ проголосувала законодавча гілка ці пропозиції носять ВІДОМЧИЙ характер і стосуються ТІЛЬКИ службовців цієї структури ... СІОНІСТСЬКА БАНДА руйнує Конституційний Лад ., нехтує Конституційними Правами Громадян . свідомо нав"язує ХАОС .. ні НАДЗВИЧАЙНОГ?О ні ВОЄННОГО стану в Україні НЕ об"явено .Українці в ІГНОР такі сіоністські вкиди ..це ВСЕ нагнітання ІСТЕРІЇ під час ДИКОГО ГРАБУНКУ України ...ВСІ сліпі .. де ці державні інституції -ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ України . ДЕ місцева влада ....ОДНА злодійсько-грабіжницька БАНДА

05.04.2021 12:44 Відповісти
Насильство - останній притулок некомпетентності.
05.04.2021 12:50 Відповісти
Вот радости то силовикам- где ещё так безнаказанно поиздеваться над людьми можно. В небльших городах, где все знают друг друга так не побыкуешь, а то, например, в магазине не продадут товар и. т.п.
05.04.2021 13:13 Відповісти
 
 