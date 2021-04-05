Усилен контроль за соблюдением карантина в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО

С 5 апреля полицейские Киева усилили контроль за соблюдением гражданами правил карантина. В составе мобильных групп совместно с сотрудниками Муниципальной охраны и военнослужащими Нацгвардии, полицейские проводят профилактическую работу с целью необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий и осуществляют проверку специальных билетов на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

"Столичные правоохранители проверяют наличие специальных пропусков у пассажиров, которые заходят на остановках в общественный транспорт и метрополитен. Кроме того, усиленные мобильные группы правоохранителей контролируют, чтобы транспорт не был переполнен. В случае выявления нарушений полицейские составляют административные материалы", - следует из сообщения.

Также сообщается, что мобильные группы патрулируют парки и друге общественные места, где возможно скопление граждан. И через громкоговорители обращаются к прохожим с требованием выполнять карантинные меры.

Читайте также: Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко. ФОТОрепортаж



