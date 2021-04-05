РУС
Усилен контроль за соблюдением карантина в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО

С 5 апреля полицейские Киева усилили контроль за соблюдением гражданами правил карантина. В составе мобильных групп совместно с сотрудниками Муниципальной охраны и военнослужащими Нацгвардии, полицейские проводят профилактическую работу с целью необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий и осуществляют проверку специальных билетов на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

"Столичные правоохранители проверяют наличие специальных пропусков у пассажиров, которые заходят на остановках в общественный транспорт и метрополитен. Кроме того, усиленные мобильные группы правоохранителей контролируют, чтобы транспорт не был переполнен. В случае выявления нарушений полицейские составляют административные материалы", - следует из сообщения.

Также сообщается, что мобильные группы патрулируют парки и друге общественные места, где возможно скопление граждан. И через громкоговорители обращаются к прохожим с требованием выполнять карантинные меры.

Читайте также: Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко. ФОТОрепортаж

карантин (16729) Киев (25994) Нацполиция (16702) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
05.04.2021 12:11 Ответить
показательных расстрелов не хватает
05.04.2021 12:29 Ответить
В Киеве такси подорожало втрое: благодаря тупости власти.
Едут пустые маршрутки. Едут пустые автобусы. Едет пустое Метро.
Зато забиты такси. Цены подняли больше чем в 3 раза!
Это нормально. Ажиотаж во всем мире вызывает рост цен.
Только нигде в мире причиной искусственно ажиотажа не выступает тупость власти.
И это я не про таксистов сейчас. Они про@бали маски - мы платили. Они про@бали кислород - мы платили. Они про@бали пропуска - мы платим. Не ну не пид@ры! (с)
05.04.2021 12:34 Ответить
...і що в МВС теж попирають Конституцію України ? .. це МЕЖА державного ладу і МОРДОРУ ...
....НІЯКА комісія НЕ наділена ЗАКОНОДАВЧИМИ функціями НІЯКА .а може ТІЛЬКИ подавати ПРОПОЗИЦІЇ в МР РР ОблР ВР .. і до того моменту поки ПОЗИТИВНО НЕ проголосувала законодавча гілка ці пропозиції носять ВІДОМЧИЙ характер і стосуються ТІЛЬКИ службовців цієї структури ... СІОНІСТСЬКА БАНДА руйнує Конституційний Лад ., нехтує Конституційними Правами Громадян . свідомо нав"язує ХАОС .. ні НАДЗВИЧАЙНОГ?О ні ВОЄННОГО стану в Україні НЕ об"явено .Українці в ІГНОР такі сіоністські вкиди ..це ВСЕ нагнітання ІСТЕРІЇ під час ДИКОГО ГРАБУНКУ України ...ВСІ сліпі .. де ці державні інституції -ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ України . ДЕ місцева влада ....ОДНА злодійсько-грабіжницька БАНДА

05.04.2021 12:44 Ответить
Насильство - останній притулок некомпетентності.
05.04.2021 12:50 Ответить
Вот радости то силовикам- где ещё так безнаказанно поиздеваться над людьми можно. В небльших городах, где все знают друг друга так не побыкуешь, а то, например, в магазине не продадут товар и. т.п.
05.04.2021 13:13 Ответить
 
 