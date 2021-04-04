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Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко. ФОТОрепортаж

Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко. ФОТОрепортаж

Только за последние сутки правоохранители Киева провели проверку 490 объектов на предмет соблюдения противоэпидемических мероприятий. Полицейские продолжают проводить профилактически-разъяснительную работу среди граждан и субъектов хозяйственной деятельности по соблюдению требований карантина. В случае выявления фактов сознательного нарушения карантина и отказа их устранять, правоохранители привлекают физических и юридических лиц к ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Подчеркивается, что с целью контроля за выполнением карантинных ограничений в столичной полиции созданы мобильные группы. Ежедневно работники полиции в составе таких групп проверяют соблюдение противоэпидемических мероприятий как физическими, так и юридическими лицами. Полицейские усиленно патрулируют улицы, скверы, лесопарковые зоны и места отдыха.

"Основная задача правоохранителей - превентивная профилактически-разъяснительная работа среди граждан о необходимости соблюдения таких мер. В крайних случаях, если граждане отказываются выполнять законные распоряжения сотрудников полиции и сознательно нарушают карантин, тем самым подвергая себя и окружающих опасности, сотрудники полиции привлекают их к ответственности", - следует из сообщения.

Отмечается, только за последние сутки были проверены 490 заведений хозяйственной деятельности, среди которых развлекательные заведения, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры. По результатам проверки в 173 случаях выявлены нарушения карантинных ограничений и в результате за невыполнение требований ст. 44-3 (Нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях, на должностных лиц учреждений составлены административные протоколы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 000 гривен.

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Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко 01
Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко 02
Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко 03
Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко 04

"Еще раз обращаюсь к руководителям развлекательных заведений, которые вопреки действующим ограничениям часто прибегают к хитрости и организовывают в учреждениях закрытые вечеринки с ограниченным доступом. Уверяю, что все такие факты не останутся без внимания правоохранителей. Своими противоправными действиями вы подвергаете опасности не только себя, персонал, но и своих клиентов. За такие незаконные действия в условиях карантина предусмотрена уголовная ответственность, а следовательно, по согласованию с процессуальными руководителями прокуратуры мы будем проводить все возможные неотложные процессуальные действия, чтобы задокументировать такие факты и привлечь виновных к ответственности ", - отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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Правоохранители информируют, что за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

Также отмечается, что работники полиции в пределах своих полномочий и дальше будут осуществлять контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25588) нарушения (948) Нацполиция (16504) Крищенко Андрей (372) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7066
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04.04.2021 14:45
+9
Ну Зеля вже відсвяткував, тепер мона і перевіряти.
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04.04.2021 14:37
+9
Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8259
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04.04.2021 14:48
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Ну Зеля вже відсвяткував, тепер мона і перевіряти.
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04.04.2021 14:37 Ответить
А в буГА-ГАвеле такие группы работают, или ужо усё?
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04.04.2021 14:38 Ответить
Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7066
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04.04.2021 14:45 Ответить
Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко - Цензор.НЕТ 8259
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04.04.2021 14:48 Ответить
Вот это видно что настоящий патриот. Аппарат приобрел Порошенко, за чей счет, за наш счет. Фонд Порошенко полностью финансируется с госбюджета.
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04.04.2021 14:52 Ответить
ти голодранець. не за твій рахунок це 10000000%
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04.04.2021 14:54 Ответить
Ага, ага Жлоб, который выклянчил у государства 50 миллионов за обесцененные им самим с полельницей Гонтаревой вклады, шото сам купил. Надо быть упоротейшим сектантом чтоб в это поверить
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04.04.2021 14:57 Ответить
Мобільні групи перевіряють дотримання карантину в Києві. За проведення розважальними закладами закритих вечірок передбачена кримінальна відповідальність, - Крищенко - Цензор.НЕТ 7595Ага, ага, а Приват национализировал чтоб картины из сейфов украсть, и присвоить. Их потом на выставке показывали.
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04.04.2021 15:01 Ответить
Миськрада славного города Верона уже объявила на весь мир,что к возврату картин сывочолый отношения не имеет, потому и лишила его звания почетного гражданина
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04.04.2021 15:43 Ответить
Про этот инцидент я знаю. Их Мобільні групи перевіряють дотримання карантину в Києві. За проведення розважальними закладами закритих вечірок передбачена кримінальна відповідальність, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9378 Катанья в особняке Степанова обнаружил. Труханов на Мальдивы их переправлять планировал. Итальянское правосудие Порошенко Мобільні групи перевіряють дотримання карантину в Києві. За проведення розважальними закладами закритих вечірок передбачена кримінальна відповідальність, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1479 явку с повинной засчитало, но почётное звание сняли.
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04.04.2021 17:17 Ответить
Розумієш, якби твої слова були правдою, то Порошенко вже б був у тюрьмі, а так як це твоя брехня і як доказ цього ні одної справи за крадіжки від недолугих бєнядіктової та сцикуна не має- то іди гуляй брехун.
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04.04.2021 15:11 Ответить
Берешь декларацию своего любимого упыря за 2015, а может уже и за 2016 год и читаешь статьи доходов. Я в этот помет лезть не собираюсь, а тебе будет приятно ещё раз в него окунуться с головой
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04.04.2021 15:45 Ответить
Фонд Порошенко полностью финансируется с госбюджета.
Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3436 +++++++
Ему ещё и бензин для автомобиля невестки из короновирусного фонда оплачивают.
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04.04.2021 14:58 Ответить
Вы неправы,это частный капитал
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04.04.2021 15:04 Ответить
Если Фонд Порошенко полностью финансируется с госбюджета,то Чмигаль с Зелей соучастники преступления.верно?
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04.04.2021 15:44 Ответить
ШВЛ вбиває при ковідній пневмонії, телепню
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04.04.2021 15:01 Ответить
Пацюк, ти лікар -вірусолог?
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04.04.2021 15:07 Ответить
паламарчук, ти - філолог? як складаєш букви в слова, а слова в речення?
табличку множення, мабуть, не знаєш, бо це знання для професорів математики?
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04.04.2021 15:11 Ответить
Де твоя відповідь безхвостий?
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04.04.2021 15:13 Ответить
а твоя де? мені потрібно оцінити рівень твого інтелекту, щоб зробити висновок, чи спілкування з тобою взагалі має сенс
поки що ти пишеш відверту маячню
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04.04.2021 15:18 Ответить
Я не лікар, а ти хіба що пацієнт дурдому. Але висновки такі робиш! Іди гуляй горе експерт мамкин. Аудієнція для тебе закінчена.
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04.04.2021 15:22 Ответить
Це не мої висновки. А висновки тисяч лікарів по усьому світу. Але до тебе, як раба дебіловізора, ця інформація не дійде.
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04.04.2021 15:56 Ответить
я тебе почув
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04.04.2021 16:48 Ответить
"Велюр" тоже проверяют, или он в виде исключения.
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04.04.2021 14:49 Ответить
Закриття Велюра ,Коля-каклета "Дупаякукім" не переживе !!!))
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04.04.2021 14:52 Ответить
"псы Авакова" отлавливают "уставших от войны" и голосовавших "по приколу"..
Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко - Цензор.НЕТ 2413
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04.04.2021 14:51 Ответить
Подскажите не пойму, какого КАРАНТИНА?? У НАС ЧП в стране или ЧС? Кредиты депозиты и коммуналку заморозили? Помощь гражданам какая? Какого карантина?????
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04.04.2021 14:52 Ответить
Никто этот лохотрон не поймёт! Не для того его придумывали. Каждая страна по своему дозирует ,,правду,, своему народу.
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04.04.2021 15:00 Ответить
Менты на Кресте фоткаются, а через дорогу толпа отвисает
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04.04.2021 14:52 Ответить
Всіх злочинців зловили. Можна і відвертою маячнею займатися.
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04.04.2021 15:00 Ответить
без бляхи дубинки пончика в кобуре и шокера ты никто
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04.04.2021 15:01 Ответить
это крищенка с патрулем посадят за превышение и узупацию влады. Скоро дождетесь коронобесы и до вас доберутся.
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04.04.2021 15:08 Ответить
Наразі внутрішні чвари тільки на користь північному Вбивці. Ті, хто розколює Украіну на політичнім терені, або недолугі розумом, або є добре законспірованими кремлівськими посіпаками.
Третього нема.
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04.04.2021 15:09 Ответить
В парках от вируса они защищают блд. Надо строчно вводить отрицательную шкалу IQ. Зеленые пошли далеко в минуса.
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04.04.2021 15:09 Ответить
ни в одной стране мира, городской транспорт власти не перекрывали
то что творит зеленожопая власть - геноцид украинского народа
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04.04.2021 15:12 Ответить
Ты был "во всех странах мира"? Я в феврале в Карлсруэ вынужден был ехать на такси, потому, что городской транспорт запретили.
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04.04.2021 15:42 Ответить
Адреса Велюра є?
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04.04.2021 15:29 Ответить
Новость в тему. Только был в киевском Пассаже. Во всех элитных магазинах типа барберри, эскада, тодс, гуччи идет активно торговля. Свет немного притушили, но мажоры заходят в магазины и затариваются. Но это еще не все: продавцы все без масок и посетители тоже. Поэтому карантин только для тупорылых лошар.
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04.04.2021 15:32 Ответить
А мне кажется, что "тупорылые лошары" это как раз те "хитросделанные" продавцы и посетители. Обменяются Ковидом, наградят близких, и потом, подыхая в больнице, будут кричать, что виновата власть.
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04.04.2021 15:44 Ответить
Назови мне хотя одного депутата из ВР, который бы подох от ковида? Нет таких.
Так что займись свои здоровьем, наркоман. И тогда никакой бананофикус не будет страшен.
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04.04.2021 15:59 Ответить
Посмотрел новую редакцию ст. 325 - следующая Рада просто должна пакетом отменить все каракули Монабильшости.
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04.04.2021 15:37 Ответить
Херня полная концерты проводятся и не запрещаются, а вот этим артистам гомикам 95 квартала и им подобным патапам, колготки не где купить. Это же террор какой то зеленой культуры. Это воинствующее меньшинство совсем распоясалось, они воевать собрались, защищая Украину. А побухать когда? А потанцевать. И жопу кацапам полизать слугам не дают?
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04.04.2021 22:21 Ответить
 
 