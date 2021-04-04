Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко. ФОТОрепортаж

Только за последние сутки правоохранители Киева провели проверку 490 объектов на предмет соблюдения противоэпидемических мероприятий. Полицейские продолжают проводить профилактически-разъяснительную работу среди граждан и субъектов хозяйственной деятельности по соблюдению требований карантина. В случае выявления фактов сознательного нарушения карантина и отказа их устранять, правоохранители привлекают физических и юридических лиц к ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Подчеркивается, что с целью контроля за выполнением карантинных ограничений в столичной полиции созданы мобильные группы. Ежедневно работники полиции в составе таких групп проверяют соблюдение противоэпидемических мероприятий как физическими, так и юридическими лицами. Полицейские усиленно патрулируют улицы, скверы, лесопарковые зоны и места отдыха.

"Основная задача правоохранителей - превентивная профилактически-разъяснительная работа среди граждан о необходимости соблюдения таких мер. В крайних случаях, если граждане отказываются выполнять законные распоряжения сотрудников полиции и сознательно нарушают карантин, тем самым подвергая себя и окружающих опасности, сотрудники полиции привлекают их к ответственности", - следует из сообщения.

Отмечается, только за последние сутки были проверены 490 заведений хозяйственной деятельности, среди которых развлекательные заведения, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры. По результатам проверки в 173 случаях выявлены нарушения карантинных ограничений и в результате за невыполнение требований ст. 44-3 (Нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях, на должностных лиц учреждений составлены административные протоколы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 000 гривен.

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"Еще раз обращаюсь к руководителям развлекательных заведений, которые вопреки действующим ограничениям часто прибегают к хитрости и организовывают в учреждениях закрытые вечеринки с ограниченным доступом. Уверяю, что все такие факты не останутся без внимания правоохранителей. Своими противоправными действиями вы подвергаете опасности не только себя, персонал, но и своих клиентов. За такие незаконные действия в условиях карантина предусмотрена уголовная ответственность, а следовательно, по согласованию с процессуальными руководителями прокуратуры мы будем проводить все возможные неотложные процессуальные действия, чтобы задокументировать такие факты и привлечь виновных к ответственности ", - отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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Правоохранители информируют, что за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

Также отмечается, что работники полиции в пределах своих полномочий и дальше будут осуществлять контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.