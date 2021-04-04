Мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Киеве. За проведение развлекательными учреждениями закрытых вечеринок предусмотрена уголовная ответственность, - Крищенко. ФОТОрепортаж
Только за последние сутки правоохранители Киева провели проверку 490 объектов на предмет соблюдения противоэпидемических мероприятий. Полицейские продолжают проводить профилактически-разъяснительную работу среди граждан и субъектов хозяйственной деятельности по соблюдению требований карантина. В случае выявления фактов сознательного нарушения карантина и отказа их устранять, правоохранители привлекают физических и юридических лиц к ответственности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Подчеркивается, что с целью контроля за выполнением карантинных ограничений в столичной полиции созданы мобильные группы. Ежедневно работники полиции в составе таких групп проверяют соблюдение противоэпидемических мероприятий как физическими, так и юридическими лицами. Полицейские усиленно патрулируют улицы, скверы, лесопарковые зоны и места отдыха.
"Основная задача правоохранителей - превентивная профилактически-разъяснительная работа среди граждан о необходимости соблюдения таких мер. В крайних случаях, если граждане отказываются выполнять законные распоряжения сотрудников полиции и сознательно нарушают карантин, тем самым подвергая себя и окружающих опасности, сотрудники полиции привлекают их к ответственности", - следует из сообщения.
Отмечается, только за последние сутки были проверены 490 заведений хозяйственной деятельности, среди которых развлекательные заведения, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры. По результатам проверки в 173 случаях выявлены нарушения карантинных ограничений и в результате за невыполнение требований ст. 44-3 (Нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях, на должностных лиц учреждений составлены административные протоколы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 000 гривен.
"Еще раз обращаюсь к руководителям развлекательных заведений, которые вопреки действующим ограничениям часто прибегают к хитрости и организовывают в учреждениях закрытые вечеринки с ограниченным доступом. Уверяю, что все такие факты не останутся без внимания правоохранителей. Своими противоправными действиями вы подвергаете опасности не только себя, персонал, но и своих клиентов. За такие незаконные действия в условиях карантина предусмотрена уголовная ответственность, а следовательно, по согласованию с процессуальными руководителями прокуратуры мы будем проводить все возможные неотложные процессуальные действия, чтобы задокументировать такие факты и привлечь виновных к ответственности ", - отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Правоохранители информируют, что за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 325 Уголовного кодекса Украины.
Также отмечается, что работники полиции в пределах своих полномочий и дальше будут осуществлять контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.
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Ему ещё и бензин для автомобиля невестки из короновирусного фонда оплачивают.
табличку множення, мабуть, не знаєш, бо це знання для професорів математики?
поки що ти пишеш відверту маячню
Третього нема.
то что творит зеленожопая власть - геноцид украинского народа
Так что займись свои здоровьем, наркоман. И тогда никакой бананофикус не будет страшен.