Мер Івано-Франківська Марцінків ходив до обладміністрації протестувати проти карантину. ФОТО

Міський голова разом з працівниками ринків вимагав у обласної влади дозволити їхню роботу всупереч карантинним обмеженням "червоної" зони.

Про це Марцінків розповів у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні разом із підприємцями ходили в обласну державну адміністрацію - домагатися можливості, щоб люди працювали. Довгий карантин виснажує. Люди залишаються без засобів до існування. Але "червону зону" у нас ще не припиняють. Тому маємо шукати шляхи, як відновити роботу законно і безпечно", - написав він.

Марцінків пообіцяв, що через 4 години після протесту обладміністрація озвучить пропозиції щодо відновлення роботи ринків. Відтоді минув і закінчився робочий день. Пропозицій поки не надходило.

В Івано-Франківській області від початку пандемії зафіксували 80 755 випадків зараження коронавірусу, за минулу добу зафіксовано найменший приріст хворих за останні кілька місяців - 91.

