Мер Івано-Франківська Марцінків ходив до обладміністрації протестувати проти карантину. ФОТО
Міський голова разом з працівниками ринків вимагав у обласної влади дозволити їхню роботу всупереч карантинним обмеженням "червоної" зони.
Про це Марцінків розповів у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні разом із підприємцями ходили в обласну державну адміністрацію - домагатися можливості, щоб люди працювали. Довгий карантин виснажує. Люди залишаються без засобів до існування. Але "червону зону" у нас ще не припиняють. Тому маємо шукати шляхи, як відновити роботу законно і безпечно", - написав він.
Марцінків пообіцяв, що через 4 години після протесту обладміністрація озвучить пропозиції щодо відновлення роботи ринків. Відтоді минув і закінчився робочий день. Пропозицій поки не надходило.
В Івано-Франківській області від початку пандемії зафіксували 80 755 випадків зараження коронавірусу, за минулу добу зафіксовано найменший приріст хворих за останні кілька місяців - 91.
Від ускладнень коронавірусу померли 1 762 жителі Прикарпаття.
Местное самоуправление в действие. Муниципальная полиция + Нацгвардия берут город в кольцо,и Ивано-Франковск убивается об стену. Разрешается засовывать пальцы в розетки, заплывать за буйки, переходить на красный , и даже стоять под грузом. Праздник непослушания в изолированном городе. Остальным похер.
Многие, в том числе и мы живём в ****** куда тесты и прививки придут в в самую последнюю очередь, а может дождёмся всеобщего иммунитета. Наше лекарство - соблюдение норм поведения по всей Украине.
Когда на большой земле перевалит за 25 тысяч в день Мы просто перероем 2 дороги и уйдём на осадное положение.
или наоборот, неважно. но блин - я уже в десять раз более людей вижу даже вна улице в масках. мне то пофиг так как мужик, но реально напрягает шо все бабы и деды на улице как будто им Сталин подложил в кравчучку мину или даже кусок гранаты