УКР
Мер Івано-Франківська Марцінків ходив до обладміністрації протестувати проти карантину. ФОТО

Міський голова разом з працівниками ринків вимагав у обласної влади дозволити їхню роботу всупереч карантинним обмеженням "червоної" зони.

Про це Марцінків розповів у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні разом із підприємцями ходили в обласну державну адміністрацію - домагатися можливості, щоб люди працювали. Довгий карантин виснажує. Люди залишаються без засобів до існування. Але "червону зону" у нас ще не припиняють. Тому маємо шукати шляхи, як відновити роботу законно і безпечно", - написав він.

Марцінків пообіцяв, що через 4 години після протесту обладміністрація озвучить пропозиції щодо відновлення роботи ринків. Відтоді минув і закінчився робочий день. Пропозицій поки не надходило.

В Івано-Франківській області від початку пандемії зафіксували 80 755 випадків зараження коронавірусу, за минулу добу зафіксовано найменший приріст хворих за останні кілька місяців - 91.

Від ускладнень коронавірусу померли 1 762 жителі Прикарпаття.

Мер Івано-Франківська Марцінків ходив до обладміністрації протестувати проти карантину 01
Мер Івано-Франківська Марцінків ходив до обладміністрації протестувати проти карантину 02
Мер Івано-Франківська Марцінків ходив до обладміністрації протестувати проти карантину 03
Мер Івано-Франківська Марцінків ходив до обладміністрації протестувати проти карантину 04

Івано-Франківськ (534) карантин (18172) ОДА (1634) протест (2442) ринок (460) Івано-Франківська область (979) Марцінків Руслан (100)
А я вчора ходив на Барабашова, так там - одні продавці. Дистанція цілком санітарна: одна людина на кіоск. В чому сенс закриття напівпроржнього ринку?
05.04.2021 19:58 Відповісти
В дебилизме центральной власти. Которая хочет и на кактус сесть .... и зад не поцарапать.
05.04.2021 20:00 Відповісти
Неистово плюсую и поддерживаю Марцинкива - истинно народный мэр.
Местное самоуправление в действие. Муниципальная полиция + Нацгвардия берут город в кольцо,и Ивано-Франковск убивается об стену. Разрешается засовывать пальцы в розетки, заплывать за буйки, переходить на красный , и даже стоять под грузом. Праздник непослушания в изолированном городе. Остальным похер.
Многие, в том числе и мы живём в ****** куда тесты и прививки придут в в самую последнюю очередь, а может дождёмся всеобщего иммунитета. Наше лекарство - соблюдение норм поведения по всей Украине.
Когда на большой земле перевалит за 25 тысяч в день Мы просто перероем 2 дороги и уйдём на осадное положение.
05.04.2021 20:34 Відповісти
Да, соблюдения по всей стране. И на основании законов Украины. Мер хочет чтобы все было именно сделано по закону. А не по постановлениям КМ, которые как мертвому припарка. У нас центральная власть вообще еще есть? Чрезвычайное положение вводит руководство государства, правительство, своим решением, а не меры городов.
05.04.2021 20:46 Відповісти
Чрезвычайное положение вводит эпидемия и сознательность народа, а не написанные законы. Самозанятые, те которые создают рабочие места на рынка должны работать и кормить СВОИ семьи, и пусть весь мир идёт нах. почему бы профсоюзу малых предпринимателей Ивано-Франковска не взять на себя содержание ковидного отделения местной больницы. Рынки должны работать при любых обстоятельствах - мы нивелируем все возможные негативные последствия.Мы живём в нищей стране где жители не ценят свою жизнь, они тем более не ценят жизни окружающих. Такой национальный менталитет - все не перемрём.
05.04.2021 21:13 Відповісти
ЧП вводит государство. Это ситуация общегосударственного масштаба. А народ смотрит на примеры, как Буковель, и понимает что его тупо имеют. Есть закон о ЧС, который просто нужно тупо выполнять. Есть специальный фонд ЧС, заложенный в бюджет. Там, по моему, около 20 млрд. Есть специальный ковидный фонд, принятый Верховной Радой. Не хватает только желания у центральной власти использовать это по прямому назначению.
05.04.2021 22:17 Відповісти
Понимает, что когда весь этот треш закончится, кому-то придется отвечать по закону. И ему явно этого не хочется.
05.04.2021 19:59 Відповісти
А чего сразу не на Банковую?
05.04.2021 20:01 Відповісти
б*же, когда же вирус возьмет Яхве взад?

или наоборот, неважно. но блин - я уже в десять раз более людей вижу даже вна улице в масках. мне то пофиг так как мужик, но реально напрягает шо все бабы и деды на улице как будто им Сталин подложил в кравчучку мину или даже кусок гранаты
05.04.2021 20:03 Відповісти
 
 